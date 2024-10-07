TOEFL｜改制後考試須知及報名方法　附分數說明、練習及課程介紹

近年愈來愈多本地生到海外升學，不少英語國家的大學均以備受國際認可的托福考試（Test of English as a Foreign Language，簡稱TOEFL）作為入學要求。到底TOEFL是什麼？其考試模式及內容又是什麼？考生可以報讀什麼課程以作準備？「01教育」已經在下文為你整合所有資訊，並列出其報名方法及考試收費！



TOEFL是什麼？

TOEFL的全名是Test of English as a Foreign Language（檢定非英語為母語者的英語能力考試，簡稱托福考試），於1964年由美國史丹福大學創立，其後由美國教育測驗服務社接手獨立經營，至今已有近60年歷史，目的是測試非英語國家考生的英語水平。

TOEFL考試模式：iBT

TOEFL的考試模式以網絡考試（Internet-Based Test，簡稱iBT）為主，能讓考生透過網絡即時連線至服務社進行線上測驗。另外兩種考試，即筆試（Paper-Based Test，簡稱PBT）及機考（Computer-Based Test，簡稱CBT）已經被取代。

TOEFL考試內容

TOEFL合共分為4份試卷，包括閱讀、聽力、口說及寫作，考試時間約少於兩小時。

1. 閱讀

主要考核考生理解英文學術文章的能力，閱讀材料一般包含2篇分別約700字的文章，每篇有10道問題，完成時間約35分鐘。閱讀文章摘錄自大學教科書，涵蓋不同主題，若考生不熟悉文章主題也沒關係，所有答案都包含在文章中。

2. 聽力

主要考核考生理解英語會話的能力，一般包含講座及對話兩部分，講座部分有3段內容，每段長約3至5分鐘，各設有6道問題；對話部分則有2段內容，每段長約3分鐘，各設有5道問題，完成時間約36分鐘，考生需回答有關講座及對話的問題。

3. 口說

主要考核考生的英文說話能力，一般包含1題獨立演講及3題綜合演講，前者要求考生表達自己的觀點和想法；後者則要求結合閱讀及聽力能力進行對話。考生每次發言前約有15至30秒時間準備，發言時間約45至60秒，完成時間約16分鐘。

4. 寫作

主要考核考生的英文寫作能力，一般包含綜合寫作及學術討論寫作，前者的考核時間約20分鐘，要求考生閱讀一篇短文並聆聽一段簡短講座，然後根據內容進行寫作；後者的考核時間則約10分鐘，要求在線上課堂討論中陳述並支持一項觀點，完成時間約29分鐘。

TOEFL分數說明

TOEFL每份試卷佔30分，總分為120分，但計分方法各有不同。閱讀部分的高級水平為24至30分；中上級為18至23分；中下級為4至17分；下級為0至3分。聽力部分高級為22至30分；中上級為17至21分；中下級為9至16分；下級為0至8分。

至於口說部分的高級水平為25至30分；中上級為20至24分；中下級為16至19分；初級為10至15分；下級為0至9分。寫作部分高級為24至30分；中上級為17至23分；中下級為13至16分；初級為7至12分；下級為0至6分。

TOEFL報名方法

考生可通過以下其中一種途徑報考TOEFL，報名截止日期一般為考試前7日：

1. 以信用卡網上報名

可透過美國教育測驗服務社網上報名系統報名，考試日期及考場位置等資訊已刊載於系統並不時更新。首次使用系統的考生須先註冊成為用戶，並利用個人用戶號碼及密碼，登錄個人區域進行報名。逾期報名的截止日期為考試前2日，並須於考試前登入系統以列印報名確認書。

2. 以信用卡電話報名

可聯絡Prometric區域報名中心（RRC）報名，逾期報名的截止日期為考試前1日的下午5時。

3. 郵遞報名

可填妥網上托福考試報名表格並郵寄到區域報名中心，報名表格已附夾於網上托福考試資料手冊及可於托福網站下載，考生須於所選最早的考試日期前4星期交到區域報名中心。

TOEFL考試收費及價錢

TOEFL的考試收費為300美元，即約港幣2,340元。

TOEFL課程及試題

若考生想做好試前準備，可以參考TOEFL於官網提供的免費課程。另外，TOEFL亦有為考生提供免費模擬試題，考生們可以練習各卷試題及查閱示範答案。

TOEFL Junior是甚麼？誰可以報名？

TOEFL Junior是TOEFL系列中的特別項目，同樣是全球通用的英語能力評量工具，不過主要是為11歲以上，以英語為外語的中學生而設，以測試考生在學術及社交方面的閱讀及聽力能力，以及篇章中的語法和詞彙知識。