寵物．經濟｜生老病死、婚喪嫁娶、社交活動　香港寵物商機待發掘

時至今日，狗不再需要看家護院，貓也不再是抓老鼠的幫手，被賦予「毛孩」美稱的牠們擁有了更特別的身份——寵物。香港受到西方文化影響，自上世紀50年代開始萌發「養寵文化」和「寵物經濟」。儘管內地寵物市場落後香港近50年，卻憑藉龐大的市場和人口後來居上；過去13年來，城鎮寵物（犬貓）消費市場規模增長68倍，坐擁千億級市場，且仍在發展各級細分市場。反觀香港的養寵文化，無論是成熟度、寵物經濟、政府政策、生活環境等，都比周邊國家或地區較為遜色。不少分析指出，由於缺乏政府的積極推動與有效管理，與寵物相關的新興市場遲遲未能爆發潛力。



「寵物文化」專題報道之一



香港的養寵文化，無論是成熟度、寵物經濟、政府政策、生活環境等，都比周邊國家或地區較為遜色。（資料圖片）

人口結構改變引爆「寵物熱」

根據2021年中國統計年鑒，內地一戶家庭人口超過1.25億人，佔逾25%。隨着年輕一代婚戀觀改變，孤獨人口和「丁克」（Double income, No kids）群體增加，情感因素驅使養寵需求快速釋放，2022年內地城鎮養寵人數高達7,043萬人。遵從「三不」原則的年輕人——即不結婚、不生子、不買房，將毛孩當作自己的精神和情感寄託，而這類人群通常符合「學曆高、收入高、年齡低、寵齡低」的特徵，願意提高消費水平為寵物提供更好生活。與此同時，隨着互聯網的發達和新媒體的發展，短視頻平台催生大量「萌寵KOL」，在他們的大肆宣揚之下，萌寵話題備受關注，更加促進網民的養寵慾望和消費意願。

不少研究指出，與寵物互動可增加壓力激素的分泌，並釋出如多巴胺和血清素等快樂激素，還可以降低長者體內膽固醇水平、降低血壓水平、延緩大腦退化、甚至延長壽命。因此，上到老下至小，毛孩成了人們應對枯燥疲憊的都市生活必不可少的「幸福增味劑」。

疫情期間內地寵物經濟暴增

早在港英時期，大量外籍人士來港定居，帶來了寵物和養寵文化，隨後衍生出養寵熱潮和寵物經濟。「在內地，（較多）外國人聚集的大城市如上海、北京，也較早發展養寵文化，而深圳的養寵文化和寵物經濟正是由香港人帶起的。」深圳市醫療協會會長喻信益對《香港01》說道。1998年，深圳市僅有5家寵物醫院，喻信益就選擇將自己的第一家寵物醫院開在皇崗口岸，至2002年又在文錦渡口岸開設了另一家，正是看中口岸附近能夠聚集較多香港人的優勢。

儘管內地的養寵文化在2000年左右才興起，但憑藉龐大的市場和人口，寵物經濟得以高速發展，2016年已擁有千億級市場。根據派讀寵物行業大數據發布的《2023—2024年中國寵物行業白皮書（消費報告）》，內地城鎮寵物（犬貓）消費市場規模由2010年的40億元人民幣穩定且快速上升至2023年的2,793億元人民幣，13年來增長68倍。新冠疫情期間，不少產業受到巨大衝擊，寵物經濟卻因人們長時間「居家隔離」而激增35%。

香港礙於居住環境狹小、人口數額有限，寵物經濟市場規模難以企及內地，但也仍在穩步上升。政府統計處2018年進行「主題性住戶統計調查第66號報告書」顯示，全港住戶飼養的貓狗合計約有40.5萬隻，比2005年翻了一倍。香港寵物業商會會長李國威估計，疫情三年本港寵物經濟行業總值共上升20%至30%。日本經濟界用「貓咪經濟學」理論闡釋這一現象，即無論經濟形勢如何嚴峻，公眾對寵物及其周邊商品的喜愛與追求始終保持着高度的熱情；而當整體經濟環境陷入低迷，寵物經濟領域的發展反而更強勁。

香港異寵數目近20年無更新

隨着養寵觀念的逐步升級，寵物已遠遠超出其原有的定義，它們不僅是家中的一員，更是與寵主緊密相連的親人和朋友。在消費層面，寵物消費也不再僅僅局限於滿足其基本的生活需求，而是越來越趨向於「擬人化」。這種多元化的消費需求推動了寵物細分市場的蓬勃發展，使得整個產業鏈日趨完善。2022年內地寵物行業融資有14起，當中涉及寵物殯葬、寵物保險、寵物科技及小寵物（異寵）服務。根據這些主賽道，更多新的細分市場應運而生，將寵物生老病死、婚喪嫁娶、社交禮儀涵蓋在內。

喻信益認為香港寵物經濟已步入成熟期，醫院數量、買賣的活體寵物數量、養寵數量都相對穩定。香港寵物業商會副會長宋文英則表示，香港的寵物美容、旅遊、攝影、服飾等個性化產業仍在快速發展，寵物線上網店數量也越來越多。寵物保險公司OneDegree今年的一項調查顯示，作為主要新興賽道的寵物保險在港滲透率僅佔5%，與日本市場的14%距離較大，可見香港寵物經濟各類細分賽道仍有較大上升空間。

然而，香港整體環境對飼養寵物有不少侷限，例如樓價高企、租金昂貴、居住環境狹窄、部分屋苑或業主禁止住戶養寵，空間成為香港市民飼養貓狗的一大障礙。因此，與其他寵物經濟和養寵文化發達的地區不同，體型小的異寵格外受到香港寵主的歡迎。但因缺乏統計資料，異寵的寵物市場被嚴重低估。從2006年的《主題性住戶調查統計第26號報告書》可見，貓和狗的寵物市場佔比為56%，其餘則是包括烏龜、陸龜、鳥類、倉鼠、兔子和其他爬行動物在內，多達22.8萬隻異寵；可是，公開可得的異寵數目至今再無更新。環保團體ADM Capital Foundation2022年發表《香港的隱形寵物報告》，整合政府統計、漁護署資料發現，從2015年到2019年，多達400萬隻異寵進口本港，並用於寵物貿易。

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全新業態崛起政府管理滯後

再看看內地寵物經濟，處於「穩中向好」的發展期，但暗藏風險。後疫情時代經濟下行，全民消費降級，寵物行業也難逃一劫。根據上述《白皮書》數據統計，2023年，寵物年均消費金額小幅下滑，去年單隻寵物犬年均消費2,875元人民幣，單隻寵物貓年均消費1,870元人民幣，同比分別下降0.2%、0.75%。活體寵物售賣價格也在下降，例如一隻布偶貓在2019年可賣到1.5萬元人民幣，但去年5,000元就可買下。喻信益也指出，內地寵物診所在最旺盛時期平均客單價為600元，去年已下降到500元。2023年淘寶「雙十一」購物節期間，公認最沒有消費能力的「已婚男人」群體消費，首次超過「寵物狗」。

香港寵物經濟也可見下滑。李國威觀察到：「疫情期間旺角金魚街沒有吉舖（空舖），但疫後反而倒閉了十間、八間。」他估計2023年本港寵物行業總值急降25%，因為疫後出現「外遊熱」，導致市民養寵慾望下降。不過，這也催生了寵物寄養、寵物旅遊等新業態。可是，漁農自然護理署似乎並未察覺這個新興市場，更加沒有採取嚴格管理，例如可供查看的「持牌動物寄養所名單」只屬自願參與性質，未能為寵主提供更好保障。去年6月，消委會通過調查18間貓狗寄養所/寵物酒店發現，許多寄養所存在價格透明度低、強制附加費用多、收費價格差異大的問題；僅6間主動提供價目表，8間表明出事不賠償；甚至湧現無牌經營寵物寄宿服務，危及寵物健康與安全的同時亦影響寵物經濟的健康發展。

事實上，政府對寵物、動物相關行業和問題不採取積極管理措施，已是常態。李國威認為政府不太關注寵物議題，而是「覺得香港應該做金融、做IT，不應該做農場、養動物」。正因為此，儘管香港早就形成寵物文化，但時至今日，其成熟度、寵物經濟、政府政策、生活環境都比周邊國家或地區較為遜色；加上養寵成本高昂、監管不足等問題，本港寵物經濟遲遲未能突破瓶頸。

反觀一河之隔的深圳，即使面對市場下行，但近年在市政府的高度重視和大力支持下，寵物經濟呈現新態勢。當局積極引入細分領域優質企業，集聚電商，打造寵物經濟跨境電商產業園、一站式寵物經濟綜合體；推動制定動物醫療行業標準規範；鼓勵金融機構開發寵物保險，鼓勵企業引進寵物產業緊缺人才；致力打造寵物友好城市，寵物友好公園、商場、公交、候機廳應運而生。2023年深圳市寵物經濟相關企業達到8.8萬餘家，寵物消費市場規模約120億元人民幣。寵物行業被打造成新興服務型產業的一環，成為拉動消費的強勁力量。