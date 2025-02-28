財政預算案2025｜國際金融中心應如何問金融創收？

新一份財政預算案提出，香港要把握好「三中心、一高地」的戰略定位，其中對於「國際金融中心」着墨最多。事實上，相對其他發展領域，特區政府對於香港金融市場一向有較多安排。正如預算案所言，「我們正全速推動香港國際金融市場的高質量發展，創造更多新增長點」，香港作為名列全球前三大的國際金融中心，從金融拿錢理所當然。但坦白說，香港現在從金融市場拿的錢並不夠，對於如何更好地打造和發揮「國際金融中心」，政府的「想像」還不夠。



在財政預算案「國際金融中心」這個部分，對政府工作的「肯定」洋洋灑灑，分佈在各個段落。可以看出，特區政府在金融市場的創新、優化跨境互聯互通機制、上市制度、家族辦公室與財富管理、金融基礎設施與綠色金融等方面確實提出了一些具體的想法和措施。

有幾個突破點值得注意。首先，香港是全球首個提出「法幣穩定幣發行人監管條例草案」的國際金融中心，明確將穩定幣納入牌照管理（新加坡僅限於支付型代幣，美國監管碎片化）。其次，場外交易（OTC）發牌制度延伸至虛擬資產領域，填補監管空白（多數國家僅規範交易所，未覆蓋OTC）。這些舉措是有開創意義的，為全球虛擬資產監管提供了「合規化+風險可控」的範本，可推動國際標準制定。

其次，首推「離岸國債期貨」，為國際投資者提供人民幣利率風險對沖工具，直接支持人民幣國際化。而且，港股通引入人民幣櫃台的技術準備，若實現「港幣—人民幣雙幣定價自由流動」，這將是全球首個跨司法管轄區的雙幣股票市場。 遺憾的是，具體如何做，以及何時達成，在這份預算案中還看不出來。

新一份《財政預算案》周三（26日）發表，演辭封面用上湖水藍色。（陳茂波網誌）

類似「所言不詳」的情況不少。比如，「積極與區內國家探索包括交易所買賣基金上市方面的合作空間」、「促進更多私募基金在港上市」、「港交所將就結構性產品發行機制提出優化建議」、「證監會和金管局已成立專組制訂路線圖，涵蓋發展一級及二級債券和貨幣市場，以及提升基礎設施」、「豐富家族辦公室生態圈」、「積極發展香港的虛擬資產生態圈」、「推動黃金市場發展工作小組會在年內制訂方案」。朝着這些方向擴闊思維都是對的，但具體怎樣做，預算案並未給出說法。

再如，一些工作沒有明確的時間線， 像「港交所與證監會將在年內就改善交易單位制度（即俗稱「手數」制）提出建議」、「向立法會提交落實無紙證券市場制度的附屬法例」、「兩地正就落實人民幣交易櫃台納入港股通，全速進行技術準備」、「香港推出離岸國債期貨，以及盡快落實引入股票大宗交易，並將房地產投資信託基金納入互聯互通標的」、「積極研究推出進一步擴容增量方案，擴展大灣區跨境理財通」等等，都是如此。

最清楚的是「於年底前在技術上兼容T+1結算周期」、「金管局將推出人民幣貿易融資流動資金安排，總額度一千億元人民幣」、「中國人民銀行與金管局正積極落實兩地快速支付系統的互聯，為兩地居民提供全天候即時小額跨境匯款服務，預計最快在年中推出」、「根據《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉服務貿易協議》第二份修訂協議，香港銀行在內地分行從事銀行卡業務的限制將於下月取消」。

香港不能只做國際交易中心，而非真正的國際金融中心。(資料圖片)

整體來看，國際金融中心的規劃已經強過國際貿易中心、國際航運中心，但還是中規中矩，如此很難做到中央官員對香港提出的「破局」要求。對香港而言，必須把握全球資本向亞太轉移趨勢，在保持普通法體系基礎上，構建更具彈性的創新容錯機制。應注重發揮「超級連絡人」的獨特價值，在東西方金融體系間搭建可轉換、可定價、可風控的新型接口，最終實現從傳統通道型市場向價值創造型市場的戰略轉型，不能讓香港只是國際交易中心，而非真正的國際金融中心。

香港首先應該有打造全球性特色樞紐的戰略定位。既然近年來綠色科技和數字資產是「風口」，就需要問，香港能否成為綠色科技金融超級樞紐，能否能建立亞洲碳金融交易中心，聯合大灣區其他城市開發跨境碳配額交易系統，研發碳期貨、碳期權等衍生品，並且推出與國際標準互認的ESG評級框架，吸引中東主權基金等ESG投資者。這也是綠色認證體系的國際化。還要問，香港能不能成為數字資產新基建中心。香港絕對有條件建設合規數字資產託管中心，開發符合財務行動特別組織（FATF）標準的機構級託管方案，並且推動央行數字貨幣（CBDC）跨境應用，試點數字人民幣離岸結算系統。

其次，香港還應繼續創新金融產品，挖掘增量市場。香港應當尋求衍生品市場突破，推出「中國資產」衍生品，比如開發恒生科技指數波動率衍生品、大灣區房地產REITs期權等對沖工具、創設人民幣計價大宗商品期貨合約，滿足國際投資者對新興市場的風險管理需求。甚至應考慮建立人民幣外匯期貨中心：與內地合作推出離岸人民幣對「一帶一路」國家貨幣期貨（人民幣是世界上較為穩定的貨幣），服務「一帶一路」貿易結算需求，也可推出「一帶一路」基建收益證券化產品（Infra-ABS），如此都會增加人民幣國際化的運用場景。 此外，亦可以考慮發行大灣區主題基金，可以聯合內地機構推出「跨境科創基金」，投資粵港澳硬科技項目，允許內地高淨值客戶通過合格境內有限合伙人（QDLP）機制參與。

特別需要一說的是人民幣國際化。預算案提出「隨着人民幣國際化穩慎紮實推進，香港作為離岸人民幣業務樞紐，會繼續提升離岸人民幣流動性、完善相關基建，以及提供更多投資產品和風險管理工具」，但香港需要知道，人民幣國際化是國家戰略，而香港是人民幣最大的離岸市場，這個離岸市場不應等同於其他任何一個離岸市場。其實，香港服務於國家戰略，就應當建立離岸人民幣生態圈，需要有這樣的想像力。如此，香港的工作就不僅僅是多提供一些產品而已。

香港離岸人民幣市場在推動人民幣國際化進程中，具有重要戰略價值。（Getty Images）

另外，報告中輕輕提到「優化雙重主要上市及第二上市門檻」。近年來，隨着中美博弈的深化，中概股在美國市場屢受重創，香港應該打造中概股回流「安全港」，明確優化二次上市規則，允許美股中概股以「雙重主要上市」形式回歸，豁免部分披露要求（如敏感數據），吸引企業將港股作為第一上市地。 並且應該設立中美審計爭議緩衝機制：與內地監管機構合作，建立跨境審計底稿「密託管」制度，化解退市風險。如此傳遞出的信號就完全不同。

同樣的，看得出來特區政府很重視中東和東盟地區，提出「港交所會進一步加強在東盟和中東的推廣工作」，但也是沒說要怎麼做。是否可以與中東交易所共建雙掛牌機制，設立東盟企業來港上市培育基金？這些其實都是很容易實現的。

總之， 香港這個國際金融中心不是虛有其表，政府更應有底氣和雄心，不能「孤寒」。香港金融市場可以是浩瀚海洋，它具備這樣的基礎，應該繼續擴大。香港作為國際金融市場，不僅對香港重要，更對國家重要，不應只是考慮蠅頭小利，應該目光長遠，一定要做到「國家所需，香港所長」。香港必須從傳統「股票驅動型」市場轉向「多元資本生態」。特區政府不應狹隘的盯着稅收那點經營性收入，對於香港這樣的金融市場，更應當問的是資本項目收入有沒有提升30%—50%，這才符合全球金融樞紐的地位。