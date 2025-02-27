財政預算案2025｜「六小龍」來港IPO應是港版淡馬錫的KPI

又是一年的財政預算案，每年例行「功課」基本規規矩矩，在經濟下行週期中，財政收入緊張，誰都知道應當「開源節流」，但「開源」開得總是平平無奇。每年或多或少都有些「加法」，但總未有「眼前一亮」的舉措出現。



事實上，2025年可以說是技術「爆炸」的一年。剛開年，DeepSeek就橫空出世火爆全球，宇樹科技的機器人登上春晚舞台轉手絹讓話題討論度直接爆表。DeepSeek、宇樹科技與遊戲科學、雲深處科技、強腦科技、群核科技一同座落於杭州，被市場冠上「杭州六小龍」的稱號，瞬間出圈。其中，2月14日，群核科技（Manycore Tech Inc.）正式向港交所遞交上市申請，擬於主板掛牌上市，摩根大通和建銀國際擔任聯席保薦人。這對於香港市場來說，其實是一個巨大的信號！是「破局」的信號！



行政長官李家超在去年發表的任內第三份《施政報告》中，提出「爭取企業上市，善用與內地市場「互聯互通」的優勢，吸引國際企業來港上市，同時推動內地大型企業赴港上市，爭取短期內實現更多標誌性的公開招股（IPO）。」「六小龍」就是最具標誌性的內資企業。

遊戲科學是去年風靡全球的《黑神話：悟空》的出品公司，《黑神話：悟空》榮獲有「遊戲界奧斯卡」之稱的TGA（The Game Awards）2024「年度最佳動作遊戲」與「玩家之聲」兩項大獎，實現中國國產遊戲的重大突破。

DeepSeek成立不到兩年，今年1月推出DeepSeek-R1模型，在數學、代碼、自然語言推理等任務上，性能比肩美國OpenAI o1正式版。DeepSeek發布開源多模態模型Janus-Pro和JanusFlow當日，英偉達的市值直接蒸發了4650億美元，創下了美國股市歷史上最大的單日市值蒸發記錄。目前DeepSeek已在全球範圍被廣泛應用，創始人梁文鋒更是先參加了國務院總理李強主持的座談會，後又參加了由國家主席習近平親自主持的民營企業家座談會，成為炙手可熱的創新科技大佬。

2月17日，國家主席習近平出席民營企業座談會。（新華社）

宇樹科技、雲深處科技從事機器狗和人形機器人研發。宇樹科技研製的機器人，在今年春晚上表演了高難度動作受到全球關註，創始人王興興也是這次民營企業家座談會的C位。強腦科技目前與馬斯克的Neuralink成為全球僅有的兩家融資超過2億美元的腦機接口公司。群核科技是一家具備全球最大的可交互三維數據能力的空間智能企業，擁有超過3億2000萬個3D模型，平均每月活躍訪問者達7780萬。

《人民日報》與新華社，代表中央高度評價了「杭州六小龍」的成功，一些地方也開始探究自己與杭州的差距。「杭州六小龍」的出現不僅為中國各地樹立了打造樣板，更具有政治價值：「六小龍」作為中國科技創新領域的代表性企木木木木木業集群，其崛起不僅是經濟現象，更蘊含着深刻的政治價值。這些企業通過技術突破、產業協同與政策響應，成為國家治理現代化、高質量發展戰略的重要實踐載體，為中國參與國際科技競爭提供了話語權。這樣的「標誌性」，再好不過！

宇樹科技人形機器人亮相中視春晚表演節目《秧Bot》。

事實上，這些「香饃饃」也有他們的困境。科技創新需要資本的支持，要讓這些企業繼續活躍下去，就必須有更多資本的支持。但現實是殘酷的，以「六小龍」當中首個啟動IPO的企業群核科技為例，號稱「空間智能第一股」的群核科技向港交所提交的招股書顯示，過去三年時間（2022年—2024年第三季度末），該公司營收額分別達到6.01億元、6.64億元，以及去年前三季度的5.53億元，營收同比增幅分別為10.5%和13.8%，不過到目前為止，群核科技還不能實現年度盈利，能夠做到的只是淨虧損逐步遞減。招股書顯示，群核科技去年虧損額4.22億元，上述報告期末的淨虧損額則呈現遞減趨勢，幅度分別為8.28%和13.7%。

群核科技早在2021年6月就向美國證券交易委員會遞交過招股書，嘗試登陸美股市場籌集2億美元資金，但到當年11月，它實際上放棄了在美股的上市計劃。坦白說，這些中國科技創新企業到美國上市都會有「麻煩」，更容易在市場上被「襲擊」。另一方面，內地A股市場對於企業盈利的要求是一條「紅線」，且內地的程序更加繁瑣，盈利要求與審核周期對於這些企業來說並不友好。

香港對計劃上市企業也有盈利與市值規模要求，但面對像「六小龍」這樣科技新貴，這方面其實無需擔心，甚至應該想辦法「保駕護航」。這些「小龍」們都有技術硬核，覆蓋通用AI、四足機器人、3A遊戲引擎、空間智能等未來賽道，還有中央到地方的政策加持，而且獲得資本熱捧。群核科技已獲IDG、高瓴等頂級機構投資，估值超20億美元，而從目前市場聲望來看，它恐怕是「六小龍」中最低調的，資本對遊戲科學、DeepSeek、宇樹科技的熱度可想而知。

「杭州六小龍」聲名大噪有其必然性，也有一定的偶然性。它們出圈了，被資本盯上了，而中國市場上有更多的「小龍」還在 「小荷才路尖尖角」，不為外界所知。香港應該積極尋找更多的「杭州六小龍」，這應該是香港投資管理有限公司的工作。在周三（2月26日）發表的財政預算案中，關於港投的工作，僅僅說到籌辦首屆 「國際人工智能青年科學家論壇」，含蓄的提出「進一步協助特專科技和生物科企籌融資發展業務，特別是已在內 地上市 的公司， 港交所正積極籌備開通「科企專線」，便利有關企業的上市申請準備工作」，這是不夠的。

港投由由香港特區政府全資持有，初始管理資產規模為620億港元。特區政府曾表示，港投公司的目標很明確，通過政府出資投資早期創業公司的方式，以提高香港競爭力，提升本地產業結構，增強經濟發展，促進香港與大灣區的產業合作和發展——這效仿了新加坡的主權基金淡馬錫的做法，因此 得名「港版淡馬錫」。

作為港投首位掌門人，陳家齊手握620億港元資金，正急迫地尋找合適項目。她透露，2025年，港投團隊將在之前確定的硬科技、生命科技及新能源及綠色科技三個核心賽道中聚焦垂直領域的投資。內地很多城市都藏龍臥虎，不僅是杭州，還有上海、深圳、成都，等等，港投應該主動把他們挖掘出來，帶來香港。

儘管有人譬喻「香港增長組合」為「港版淡馬錫」，但其規模根本比不上投資組合淨值高達3,130億坡元（約18,000億元）的新加坡政府投資公司淡馬錫控股。 （資料圖片）

從另一個角度看，過去這幾年，香港創投圈的狀況不太樂觀，已經沒有多少機構還能夠像港投一樣，可以豪爽地拿出幾百億港元做投資。對於創投圈來說，港投就是標竿。而且，從實際操作來說，港投公司的620億港元並非全部由自有團隊直投，也找了外部基金機構合作。比如，從未來基金拆分至港投公司的「香港增長組合」基金於2022年底邀約了8家外部機構作為普通合夥人，包括阿里巴巴旗下的創業基金戈壁投資、隱山資本以及高瓴資本、Mindworks等。

港投應該積極尋找「杭州六小龍」、「深圳六小龍」、「成都六小龍」……率先領投，起到標竿作用，讓沉寂的資本圈活躍起來，跟着投資這些企業，幫助他們完成融資尋求。怎樣做到？港投可以開出的「條件」，就是赴港IPO。如此可謂一舉N得！一，這些優秀的高科技企業可以獲得資本；二，港投拿到好項目好標的，而這本身就是其工作；三，將香港創投圈子點燃；四，如果有100-200間「杭州六小龍」 赴港IPO，港股將迎來新的敘事，而這中間產生直接和間接的收入，不就是最佳的「開源」嗎？

內地政策已經非常明確，新質生產力就是未來的發展方向，中央一定會舉全國之力，香港應該抓住風口，把那些「待爆」 科技企業集群吸引過來。香港不僅需要提供融資便利，還需要繼續優化上市審批，提升市場效率，積極「抓住」他們落戶香港。

杭州「六小龍」的崛起與群核科技IPO的選擇，標誌着中國科技產業從「市場規模驅動」轉向「底層技術+全球化」雙引擎模式。港股更應憑借制度彈性與國際化基因，成為硬科技企業對接全球資本的首選跳板。當有數百家「六小龍」登陸港股，中國科技創新的「東方敘事」將在國際舞台佔據更重分量。這才是香港站在國家戰略緯度的「破局」。