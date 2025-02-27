財政預算案2025 | 識變有了，應變、求變呢？

財政司長陳茂波今日（26日）公布財政預算案2025，除了此前輿論關注度頗高的話題有了定音外，比如2元乘車優惠收緊改為推行「兩蚊兩折」優惠，再比如公務員及問責高官將凍薪不減薪，公務員編制連續兩年減2%，陳茂波還推出「強化版」財政整合計劃，至2027/28年度，政府經常開支會累計削7%，並表示未來一年不推售商業用地，部分更考慮改劃建住宅，此外還預留十億元，成立香港人工智能研發院，以應對已經到來的科技變革。

差不多一個月前，陳茂波在出席中總論壇2025的致辭中說，新形勢下香港必須準確識變、科學應變、主動求變，鋭意改革，在鞏固提升傳統優勢的同時，也要以創科為經濟注入新動能。識變、應變、求變，既是中央對香港的要求與寄望，也是香港面對自身小氣候和國際大氣候的共識。在預算案中，對於「識變」，陳茂波提到了全球變局、科技變革與人工智能，也提到了國際地緣政局對貿易、供應鏈、資金流和投資市場情緒的干擾，還提到了旅客及市民消費模式的轉變對零售及餐飲的影響，但對於如何「應變」、「求變」，如何開源節流，並未給出超預期的大刀闊斧的舉措，屬於既定議程中的小修小補，在如何發揮香港在「一國兩制」之下的比較優勢推動產業發展也缺乏系統性規劃。

比如面對席捲世界的科技變革與人工智能浪潮，陳茂波給出的對策是預留十億元，成立香港人工智能研發院，以引導及助力香港的人工智能創新研發和產業應用，此外，香港投資管理有限公司（港投公司）將籌辦首屆「國際人工智能青年科學家論壇」，探討人工智能的發展及應用，促進人工智能技術的研究和產業化發展。

陳茂波回應問責官員為何不減薪時，強調經考慮後認為凍薪是最適合安排（廖雁雄攝）

參與這場科技革命的理想是美好的，但現實是殘酷的。一方面，在國際上，科技和AI領域的競爭，尤其是中美之間，已經白熱化，香港才剛剛開始起步成立研發院，明顯後知後覺，在起點上就掉隊了；另一方面，十億元的投入效用並不會太大，光是阿里巴巴已經計劃未來三年將投入至少3800億元用於建設雲計算和AI基礎設施，深圳已經宣佈拿出三個100億投向科技金融、人工智能和機器人產業、海外高層次人才創新創業團隊等三大領域。此外，宇樹科技、DeepSeek的一鳴驚人也揭示了一個道理，偉大是不能被計劃的，科技領域的創新往往需要企業來帶頭，而不是政府主導。成立人工智能研發院容易，但是培育創新的土壤卻需要久久為功。

再比如面對全球變局一環的全球南方群體性崛起這一外部之變，陳茂波在擴闊貿易網絡和增強與「一帶一路」沿線國家的合作部分給出的對策是在馬來西亞和沙特阿拉伯開設經貿辦事處，在埃及開羅和土耳其伊茲密爾增設顧問辦事處，在柬埔寨增設顧問辦事處，與沙特阿拉伯、孟加拉國、埃及和秘魯探討簽訂投資協定，與十七個國家磋商全面性避免雙重課稅協定，這些對策固然是必要的也是重要的，但作為「一國兩制」的香港，既需要深化對全球南方的認識，也需要最大限度發揮區別於內地城市的比較優勢，才能築巢引鳳，吸引更多「全球南方」的企業和投資。

香港教育大學客席研究講座教授呂大樂此前在接受《香港01》專訪時談到，香港的國際化基本上就是英語化，而在英語世界之外的廣大世界，怎麼繼續拓展並投放資源，香港並沒有想清楚。基於此，呂大樂給出了兩點具體建議：第一，繼續保持英語世界的聯絡。第二，英語世界以外需要投放什麼資源，做什麼事情，才能發揮香港的國際化能力，需要重新思考。「我自己當教育大學副校長的時候，有機會跑中亞、中東一些國家，我的感覺是我跑到這些地方，我不懂俄語，不懂阿拉伯語，是他們懂英文跟我聯絡，是他們聯絡我，而不是我聯絡他。未來很難想象，我們不懂對方的文字、語言、文化和歷史，可以跟他們打交道。我們學校招了很多一帶一路的學生過來，但怎麼做好配套服務，比如怎麼提供清真餐食，這個事情不難解決，但所謂的國際化，就是要充分準備。」

香港教育大學客席研究講座教授呂大樂。（圖片由香港貿發局提供）

香港應該不會忘記時任國務院總理朱鎔基2002年11月在出席特區政府歡迎晚宴時的講話，朱鎔基當時也談到了財赤問題，「這兩天我跟董特首交談，他是憂心如焚，很擔心財政的赤字。如何來解決香港的財政赤字問題，董特首是費盡了心思，但是我也告訴董特首，你去年不就600億到700億港元財政赤字嗎？今年大體上也是這個數嘛。你的財政儲備不是現在還有2700多億港元嗎？我說你這個赤字特首跟我這個赤字總理比起來，你還差得多呢。」「經濟的復甦，要靠產業結構的調整，不是那麼容易的，得有一個緩衝的時間。」

朱鎔基同時說，「克服香港當前困難的力量和辦法，就存在於香港的體制之中，因為香港具有十分開放的經濟體制，比較完善的法律制度，效率比較高的政府公務員，特別是有一大批優秀的企業管理人才，跟世界各國有着廣泛的聯繫，是世界、亞洲的金融中心、貿易中心、服務中心。香港的優勢並沒有喪失她的競爭力，她的實力依然存在，她完全可以憑着自己的力量，克服當前的困難。」但「我也不認為香港的困難，現在已經到底了……現在需要有充分的思想準備，還有最困難的時候到來，還要進行第二次創業。」

預算案顯示，本年度赤字為872億元港幣，預計下年度預算赤字為670億元，財政儲備將由今年的6473億，進一步下降至5803億元。對香港來說，比爭論財政赤字是多少儲備是多少更重要的是：隨着內地城市紛紛迎頭趕上，香港靠什麼進行「第二次創業」？如何發揮背靠祖國、聯通世界的比較優勢？傳統產業如何轉型升級、新興產業如何培育佈局？如何趕上科技變革與人工智能的時代列車？在改革成為世界潮流的今天，香港又該如何積極穩妥推進改革？這顯然是比財政是赤字還是盈餘更重要的，也是香港識變、應變、求變的基礎和前提。