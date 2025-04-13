長和賣碼頭 ｜ 勿再坐以待斃　共同抵抗美國霸權為上策

4月2日以來，特朗普蠻橫的「對等關稅」擾亂全球，一頓混亂操作下來，全球各經濟體、各個市場都應接不暇，中美貿易戰更是層層升級，貨物貿易基本上全面脫鈎，北京在4月11日宣布，中國對美國反制持續，但接下來將不再繼續關稅數字遊戲。在全球大風大浪面前，此前引起軒然大波的長和賣碼頭一事似乎已「微不足道」。事實上，在此期間，4月9日，長和子公司巴拿馬港口公司（PPC）正式回應其兩個港口特許經營權問題。此次回應源於此前巴拿馬政府相關部門表示長和在2021年續簽港口合約時違規。這是長和從3月4日宣布出售港口業務一個多月以來，首次主動發聲。



長和子公司首次回應巴拿馬港口爭議

PPC的回應共涉及十點內容，包括其與巴拿馬政府在合約、投資、稅務豁免、經濟貢獻等多個方面的關係。

針對巴拿馬審計署所說的簽約時未獲得審計署批准，PPC指出當年簽署的不只合同，還有附加協議，並強調協議通過了法律批准，還精準到了第55號法律，這證明當年的協議不僅內容詳實，且手續齊全，絕對合法合規。

對於巴方指控的「少繳12億美元」和稅務違規，PPC同樣有據可查。過去的28年間，PPC按照約定的10%分賬，已向巴拿馬政府支付1.26億巴波亞幣的股息、6.68億巴波亞幣的稅費，這些不僅有詳細記錄，且巴拿馬總審計長於2020年對此進行過四個月的審計，並親自確認過合規，巴方是萬萬抵賴不得的。

PPC還直接列出了自1997年接管港口以來的詳細數據，包括累計投資16.95億巴波亞幣、為港口基礎設施建設額外支付1.02億巴波亞幣，以及為當地創造的超過59億巴波亞幣經濟效益等等，這些數字已遠超原始合約和附加合約中長和所做的承諾，而且同樣得到過巴拿馬審計局的確認。

「因此，任何關於巴拿馬港口公司應根據1997年簽訂的特許經營合約支付若干款項的言論，都必須包括相應已有效執行，並且通過法律批准的附加協議。」PPC稱，「任何聲稱指巴拿馬港口公司未有向巴拿馬共和國支付約12億巴波亞幣，絕對是違反事實的謬論。」PPC還在此次回應中多次提及符合巴拿馬共和國審計署、巴拿馬海事管理局相關要求、合規的一系列細節。

總之一句話，4月7日巴拿馬方面稱長和在2021年沒有妥善續簽其港口運營合同不實。

巴拿馬政府緣何下場？

為什麼長和賣碼頭1月有餘，巴拿馬政府都保持靜默，在4月2日未按原定相關協議簽約之後數日，巴拿馬方面卻突然發聲？當地時間4月8日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）訪問巴拿馬，他是數十年來首位訪問巴拿馬的美國防長。訪問期間，他繼續向這個中美洲國家施壓，並宣稱美國將從「中國影響力」下奪回巴拿馬運河。

巴拿馬很清楚美國的用意，畢竟特朗普還沒上台就成天嚷嚷着要「奪回」巴拿馬運河的控制權。對於特朗普政府強勢干涉運河運營權一事，巴拿馬深知美方是勢在必得，也自知沒有能力反抗。赫格塞思到訪前，巴拿馬審計署先對長和發出了指控，稱長和在2021年續簽特許經營權時，未獲得審計機關的批准，違反了程序規定，後在經營過程中又發生了未繳租金、虛增成本、逃稅等行為，並據此向當年批准續約的海事局官員及長和高管提起了訴訟。如果巴方認定指控屬實，就有權將港口收回。事情發展到這個地步，長和終於捨得出手了，亮出了關鍵證據，做出十點回應。

2025年4月9日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在巴拿馬首都巴拿馬城，與巴拿馬公共安全部長阿布雷戈（Frank Abrego）共同出席記者會。（Reuters）

經歷了最近的種種之後，李嘉誠應當已認識到這樁交易是做不得的。無論如何，長和都應該奮起反抗而不是逆來順受、坐以待斃，不這樣做，既違背國家利益，也傷害自己的利益。坦白說，如果巴拿馬政府在壓力下執意炮製冤案，長和還是需要依靠國家力量提起國際仲裁，通過法律手段捍衛自身合法權益。

貝萊德首次回應露底

3月31日，貝萊德方面由集團主席Larry Fink在周年股東函中，也首次公開評論收購長和港口業務的相關內容。貝萊德稱，其最大的合作方是全球最大的航運集團地中海航運集團（MSC）。他的話下之意就是想要「解釋」，最大的主導方不是美國財團，自己只佔「小頭」，貝萊德和意大利MSC是合作關係，這項交易達成，成為世界上最大的港口運營商的是意大利MSC財團，而貝萊德只是「增強了基礎設施控制權」。毫無疑問，貝萊德解釋這筆交易，意在淡化地緣政治色彩，試圖規避外界對其配合美國戰略打壓中國之意。但貝萊德的話術有多蒼白？

Larry Fink在2025年致投資者的信中，還提到一條關鍵信息：「港口這種關鍵基礎設施的投資帶來的一大好處是通貨膨脹保護——基礎設施產生的收入，如通行費和公用事業費，通常會隨着通貨膨脹而增加。」貝萊德處處站在為美國經濟排憂解難的立場，以及對「港口基礎設施控制權」角度解讀收購，恰恰為美國藉助吞併李嘉誠的港口，增強在全球港口的壟斷能力，從而提升基礎設施收入掣肘中國乃至全球其他國家航運業務提供了解釋註腳。

「增強了基礎設施控制權」什麼意思？事實上一目了然。2月份的時候，美國商務部貿易代表辦公室就發布政策，說「擬規定」對進入美國港口的中國船隻徵收單次最高150萬美元的「服務費」。日前，特朗普簽署行政命令，將對在美港口停靠的所有中國製造或懸掛中國國旗的船隻收費，以削弱中方在全球航運業的主導地位。這就是美國要「增強了基礎設施控制權」的訴求。簡單來說，美國造船業打不過，就只能用保護主義的霸道做法，即便是推高全球海運成本，擾亂全球產供鏈穩定，對世界各國利益造成損害也在所不惜。

圖為貝萊德（BlackRock）美國紐約市辦公室外標誌。（Reuters）

基於國家戰略利益，中央政府是不會讓這項交易落地的，李嘉誠應該也真切看到了國家的決心。如今，巴拿馬政府扛不住美國的壓力，已經開始對長和下黑手了，李嘉誠應當更加清楚的認識到這樁交易做不得。與其在中美博弈中當牆頭草，不如堅定站在國家這邊。這就如同當下中美關稅戰，有人認為，香港則保持自由港地位，可能成為貿易戰的「贏家」與「避風港」。但事實上可能嗎？要知道，香港轉口貿易佔比極大。中美貿易戰下，短期內，香港貿易總額必然出現下滑，即便香港維持對美國商品的零關稅待遇，也難以抵消其出口渠道受限的衝擊，自由港制度依然存在，但自由貿易的外部空間在迅速壓縮。「覆巢之下，復有完卵乎」，李嘉誠自然很懂。

李嘉誠必須跟國家站在同一陣線，不這樣做，既違背國家利益，也傷害自己的利益，做不得，更不能做。任何時候賺錢都不應該在違背國家法律和利益的情況下推進。經過這段時間，相信他已經認識到問題的嚴重性。如今黑手已經伸過來了，長和就更不能再坐以待斃，應該挺起腰杆子，同國家同一立場直面這些霸凌，這無論是於國於家都是最明智的選擇。