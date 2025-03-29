長和賣碼頭｜國家出手依法審查釋放什麼信號？

長和集團出售碼頭一事的發展，周五（3月28日）出現重大變化。先是多家媒體放出消息，指長和將不會在4月2日簽署任何協議，而後國家市場監督管理總局反壟斷二司負責人明確表示，將對長和與貝萊德即將簽署的巴拿馬港口交易協議依法進行審查。事件發展至今，很顯然，國家正式出手了，而且態度非常明確，事關國家安全，必須喊停。其次，事發後，相關部門就與長和密切溝通，此前在如此敏感時刻依然邀請了李嘉誠次子李澤楷赴北京出席活動，便被不少人視為積極信號，同時也是給李家一個下台階。最終是國家出手，所以交易停止推進。



李澤楷日期出席北京舉辦的中國發展高層論壇。

國家出手介入調查，其實是板上釘釘的事情，不該有所意外。我們早前在《李嘉誠冤不冤枉 損害了哪些國家利益？》和《長和賣碼頭｜還說「在商言商」是雙標 港口禁自由交易是國際標準》分別從不同角度闡述過，長和計劃出售的碼頭損害了哪些國家利益，也對比了歐美情況，指出任何國家對港口這樣的關鍵基礎設施都是嚴格監管。國家市場監督管理總局針對反壟斷審查，根本上也是「行規」。

對跨國併購作反壟斷審查是國際「行規」

讓我們看一個案例。2016年10月，高通首次提出以約380億美元的價格收購荷蘭恩智浦（NXP）半導體公司。2018年2月，高通將收購價格提高至440億美元，最終獲得恩智浦股東的認可。如果成功，這將是半導體行業有史以來規模最大的併購案。該交易需要獲得全球9個國家監管部門的批准。截至2018年7月，高通已獲得美國、歐盟等8個主要市場監管部門的批准，但中國國家市場監督管理總局未予批准。中國市場監管總局曾提出三項限制條件：繼續授權NFC專利且不得搭售、保證晶片互操作性、終止恩智浦與大唐電信的排他協議。最終，由於未獲得中國批准，高通在2018年7月26日宣佈放棄交易，並支付20億美元的分手費。此案成為跨國併購反壟斷審查的典型案例。

這個案例與長和賣碼頭的情況有極高的類比性。一邊是長和和記是在開曼群島註冊，另一邊是由貝萊德集團、貝萊德旗下全球基礎設施合作夥伴（GIP）以及地中海航運（MSC）旗下碼頭投資公司（TiL）組成的財團。這個財團組合本就交叉持股。GIP是全球規模最大的基建股權基金之一，持有多家港口及碼頭股權。去年1月，GIP被貝萊德集團收購。TiL由全球最大的航運公司MSC地中海航運控股，是MSC的碼頭投資平台，在全球31個國家運營70餘個碼頭。通過TiL和另一家碼頭投資運營平台，按權益吞吐量排名，2023年MSC在全球排名第七，緊隨長和之後。而GIP還持有TiL30%的股權。如若此單交易得以落定，貝萊德集團將掌握全球重要港口的運營，MSC也將藉此壯大對全球港口資源的把控，交易後MSC或成最大碼頭運營商。一旦達成，涉及行業絕對壟斷，將對包括中國在內的多國海運業務將有直接影響。

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

中國反壟斷法規管影響境內市場的境外行為

根據《中國反壟斷法》第二條：中華人民共和國境內經濟活動中的壟斷行為，適用本法；中華人民共和國境外的壟斷行為，對境內市場競爭產生排除、限制影響的，適用本法。第三條：本法規定的壟斷行為包括： （一）經營者達成壟斷協議；（二）經營者濫用市場支配地位； （三）具有或者可能具有排除、限制競爭效果的經營者集中。也就是說，根本上來說，是長和和貝萊德財團的收購協議是發生在境外的壟斷行為，對中國境內市場競爭產生排除、限制影響，觸發反壟斷調查。

這樣的案例還是有不少的，2023年英特爾收購以色列晶片製造商高塔（Tower）半導體案，杜邦公司2022年以52億美元收購電子材料製造商羅傑斯公司，這兩筆收購最終都以交易失敗告終，都是因為未獲得中國監管機構的批准。

這次出手的是國家市場監督管理總局反壟斷二司。該部門不僅負責依法對經營者集中行為進行反壟斷審查，還負責查處違法實施的經營者集中案件，以及查處未達申報標準但可能排除、限制競爭的經營者集中案件。這意味着，即使某些交易表面上看似未達到申報門檻，只要存在潛在的反競爭風險，監管部門依然有權介入調查。此外，監督執行經營者集中附加限制性條件，指導企業在國外的反壟斷應訴和合規工作，也都是該部門的重要工作內容。

長和與貝萊德的巴拿馬港口交易具有明顯的跨國屬性，這使反壟斷審查變得更加複雜。在全球經濟一體化深入發展的今天，重大商業交易往往涉及多個司法管轄區的反壟斷審查。中國作為世界第二大經濟體，對可能影響中國市場或中國利益的跨國交易進行審查，既是行使主權的表現，也是履行國際責任的需要。

自1997年以來，巴爾博亞港 （Balboa）和克里斯托瓦爾港（Cristóbal）一直由長和和記營運。(Reuters)

「在商言商」也要係法依規

國家市場監督管理總局此次表態「將依法進行審查」，向市場傳遞了幾個明確信號：首先，中國反壟斷執法將一如既往地嚴格、規範，不會因為企業的規模或影響力而放鬆標準。任何涉及中國市場或可能對中國市場產生影響的經營者集中行為，都必須遵守中國相關法律法規；其次，「保護市場公平競爭」是反壟斷法的核心宗旨，任何可能影響中國市場公平競爭的交易都將受到同等關注和審查；最後，《反壟斷法》第一條就寫明：為了預防和制止壟斷行為，保護市場公平競爭，提高經濟運行效率，維護消費者利益和社會公共利益，促進社會主義市場經濟健康發展，制定本法。可見，「維護社會公共利益」則體現了反壟斷執法更高層次的價值追求，說明反壟斷審查不僅要考慮經濟因素，還要綜合考慮對國家戰略、產業發展、消費者權益等多方面的影響。

對市場主體而言，這一表態也起到了重要的提醒作用：在籌劃重大交易時，必須提前評估反壟斷風險，依法進行經營者集中申報，避免因違反反壟斷法規而面臨法律風險。搞清楚這些法律規則，就應該明白，即便是「在商言商」，也都要按照法律法規，這才是真正的「在商言商」。