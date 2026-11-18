香港教育歷經數次改革，相應地反映出時代的印記，以及這個社會對於教育本身的理解。諷刺的是，港英政府刻意淡化國民身份意識，但中史科卻廣受學生歡迎；回歸後特區政府本應理強化國族認同，卻一度把中史科推進了「冷宮」。中國歷史課堂從港英眼中的「革命份子溫床」，淪為當下選科體制裏的「冷板凳」，原因為何？



「歷史教育」系列深度報道之一



2026年香港中學文憑考試有7,184名考生報考中國歷史科。（資料圖片）

港英時期的學生更愛中國歷史？

歷史教育是最容易受到社會變遷影響的科目之一。在港英治下的1904年，時任皇仁書院校長胡禮（George Henry Bateson Wright）曾在工作報告中直言：教授中國歷史，會把香港變為大陸革命分子的溫床。可以說，歷史科目在學校教育之中有着不僅僅是傳授知識的地位，更涉及意識形態的塑造。100多年後的今天，資深歷史教師梁延敬告訴《香港01》記者，香港歷史教育的課程大綱演變，始終與當時的政治與社會背景密不可分。

回溯至20世紀60至70年代，港英政府在制定教育政策時面臨雙重考量：一方面，政府需要尊重華人社會對中國文化與歷史教育的重視，以此維持社會的整體穩定；另一方面，則必須嚴防學校校園演變為民族主義或革命思想的政治動員場所。在這種特殊的時代背景下，當時的中史課程呈現出明確的「厚古薄今」特徵。教學內容高度集中於中國古代的王朝更替、制度沿革以及文化成就，極力強調儒家倫理與歷史興衰的宏大敘事。相反地，對於國共內戰、新中國成立等當代地緣政治議題，課綱則採取了刻意淡化或簡略介紹的處理方式。

1953年，港英政府發表《中文科目委員會報告》，主張培育出一種所謂「開明、平衡而國際化的世界觀」。這份大綱奠定了未來幾十年香港歷史教育的基調——重古輕今、去政治化，深刻影響了香港半個世紀。這種課程設計，對老一輩香港人的思想觀念產生了深遠影響。這門科目在殖民地成了華人青年傳承傳統文化認同的避風港，從而更受歡迎。而港英政府為了管治便利，也樂於讓學生在遠離政治的領域尋找民族自豪感，從而迴避了現實政治的尷尬。

港英政府時代歷史教育的「厚古薄今」，影響了香港的許多代人。（香港中文大學新亞書院官方網頁圖片）

雙史分隔式教學是歷史遺產

這個大綱建議中國歷史的授課語言應為中文，為「中國歷史」與「世界歷史」進行體制性分離奠定語言基調。香港中文大學中國歷史研究中心主任張瑞威向《香港01》表示，這種體系更來源於早期大學收生制度對中學體制造成的直接影響。

最初，香港只有香港大學一所高等學府，隨後才創立了香港中文大學。正是在兩所大學並立的時期，香港的公開試衍生出了雙軌制。當時存在兩種平行考試：一種是高等程度會考（Higher Level），另一種則是高級程度會考（Advanced Level，即俗稱的 A-Level）。高級程度會考（A-Level）主要是為了報考香港大學而設的。這種因應大學學制與招生需求而量身定制的公開試，決定了當時中學校園的課程走向。

過去，香港的高等教育採取學系獨立招生模式。在香港大學文學院內部，歷史科被劃分為兩個截然不同的部門：一個是處理世界史與現代中國、香港史的歷史系；另一個則是專門研究中國古代史的中文系（現中文學院）。這兩個部門各司其職，界限分明。為了配合各自學系的招生與考核便利，在主持面向中學生的入學考試時，便因應學系架構，「量體裁衣」地在中學考評體系中定制了兩門獨立的歷史科目。也就是說，這種「中西史分家」的模式是大學內部招生倒逼中學課程的產物。直到後來學制改革，考試改由香港考試局（現考評局）統一處理、直至演變成今天的文憑試（DSE），體制沿用了當年大學招生留下來的傳統。

「中西史分家」的模式是大學內部招生制度倒逼中學課程的產物。（Unsplash）

中史科回歸後卻遇冷

在多方因素的作用下，回歸後，學生對中史的熟悉程度不升反降。張瑞威回顧自己曾親身經歷的考試歷程：在香港舊學制（五七學制）下，學生在初中三年（中一至中三）首次修讀中國歷史通史課程。中四進行文理分科後，中史科成為文科班學生的普遍必修科目。在中四至中五階段，文科生會第二次系統性修讀相關課程，以應對香港中學會考。隨後，升入中六至中七預科（即準備考大學）階段的學生，則會第三次接觸中史科目。因此，在最終參加大學入學公開試前，文科學生在整個中學階段通常已將中國歷史的相關知識範圍，依據不同考試深度完整修讀並考核了兩至三遍。

立法會選委界議員、嶺南大學校長特別顧問劉智鵬介紹道，回歸後，香港進行教育改革，在初中階段推行學科合併，開設「綜合人文學科」的課程，把地理、歷史等科目混在一起。當時選了這門課的學校，就不再獨立開設中國歷史課，2003至2005年度，共有90所中學（佔全部中學的五分之一）在初中階段取消了獨立的「中國歷史科」。2019年，全港選修中國歷史的高中生約為10%。當時大約有五萬多名考生，卻只有近6,500人修讀中史課。劉智鵬指出：「這意味着十個中學生裏面有九個在高中沒有讀過中國歷史。如果這九個人當中，又有兩三個在初中連獨立的中國歷史都沒修過，那就等於整整六年的中學生活完全沒有接觸過中國歷史。在這種情況下，學生如何能理解香港與國家的關係？觀念自然就變得非常模糊。」

張瑞威亦擔任優化高中中國歷史科課程工作小組主席。對於曾經的課程改革，張瑞威指出，香港新高中學制在設計之初，很大程度上參考了國際文憑課程（IB）的模式，其初衷是建立一個「香港版IB」的跨學科架構，旨在鼓勵學生涉獵多元學科。然而，這一設計過於「理想化」。首先是學校資源與師資的局限，多數中學在行政管理與成本考量下，無法開設如此多種類的科目，只能將選修課集中於少數常規學科。其次是來自本地科學教育界的強烈反對，相關群體認為培養科研人才必須具備完整的物理、化學、生物及數學基礎，不應縮減。在多方博弈與社會固有的追求「多優狀元」的應試文化驅動下，選科體制最終仍回歸於傳統模式。隨着社會思潮以及考評方式的轉變，中史科漸漸坐了冷板凳。

中史科曾經非常受歡迎，卻在社會變遷和教育制度演進中逐漸坐了冷板凳。圖為潘美芬老師與梁延敬老師。（受訪者供圖）

考評制度搖擺致中史失寵

在考評方面，香港考試及評核局於1978年開始舉辦香港中學會考(會考)，於2010年舉辦最後一屆供學校考生報考的會考。隨着2009年新高中學制的推行，首屆香港中學文憑考試（HKDSE）於2012年舉行，正式取代了舊制的會考與高級程度會考（A-Level）。然而，新制度的實施卻讓中史科遇冷：根據香港考試及評核局公布的資料，在1999年報考香港中學會考（會考）中國歷史科（中史科）日校考生有30,649人，而2014年報考香港中學文憑考試（文憑試）中史科的日校考生僅6,464人。

香港歷史及文化教育協會顧問潘美芬是有豐富教學經驗的退休教師。她告訴《香港01》，「香港高級程度會考」（坊間亦稱A-Level）時期，中史曾非常受歡迎，當時選修中史科的人很多。A-Level時期的考評改革，明確指向了對學生理解能力而非單純背誦能力的考核。在DSE考試中，中史科的考評形式發生了根本性變革，其深度比舊制A-Level淺得多，利好一些基礎比較薄弱的同學拿基本分數。長問答和長論文題正在逐漸減少，主要靠分析題用來區分學生的能力高低。

潘美芬指出，從歷史考評演變來看，自1990年起，香港考試及評核局（考評局）在命題與評分策略上，長期在三個核心路線之間持續搖擺：首先是在「減少機械式背誦」與「維持學生應試表現」之間搖擺。考評局曾嘗試增加靈活發揮的思辨題型以抑制死記硬背，但隨之而來的是學生在試卷答題上的整體表現出現下滑，政策因而反覆。

其二，是在「維持學科選修人數」與「考核難度」之間搖擺。面對新學制下中史科選修人數低迷的現實，考評局在試卷設計中往往會特意設置一定比例的基礎「送分題」，以人情分來緩解學生情緒。其三，是在「鼓勵開放發揮」與「確保批改客觀公平」之間搖擺。考評局在減少主觀分和印象分的技術要求上面臨巨大挑戰。當試卷包含大量開放式論述題時，閱卷團隊需要具備高度統一且平衡的批改尺度。