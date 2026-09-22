中國算力崛起．三｜建立「數據海關」　香港有望突圍？

長久以來，金融、地產這類能帶來巨大利潤的行業獨大，能開拓未來道路卻需要耐心培植的創科行業久受冷落。在錯失多個轉型機遇的情況下，香港的創科未來道阻且長。面對此種現狀，香港需要善用算力基建，但絕非單純的技術更新。這不僅關乎調用算力的「術」，更關乎心態上的「道」——敢闖敢試、容忍失敗的創新魄力。



「中國算力崛起」系列深度報道之三



香港智算產業可走混合模式

9月16日，特首李家超公布的香港《「一五」規劃》表明，全力提升算力基礎設施；《2026年施政報告》也承諾，將以「高效算力、穩健電力、低碳轉型」為核心方向，優化香港數據中心運作及城市級算力布局，支持智算產業健康發展。目標有了，但論發展基礎和發展資源，香港又無法和內地主打算力的城市同日而語；若論發展模式，美國不斷堆疊晶片能力，中國則在制裁之下走出垂直應用的發展道路——香港又該往何處去？

立法會科技創新界議員邱達根認為，香港是目前唯一有能力實現「混合模式」的地區：「在香港，我們可以做到同時相容中國與海外的技術產品。例如客戶在香港部署系統時，底層可以使用國家的算力與基礎大模型，但在特定應用層面上，亦可靈活導入海外的優質工具。」內地目前普遍推行全鏈條的「全自主國產化」；而香港則能在確保國家安全的前提下，建立一套分層的安全基礎架構，整合海外產品，打造中西合璧的最終解決方案。

在邱達根看來，這種「中西合璧」的優勢十分突出。即便是中資企業或國企在拓展海外業務時，在內地或許採用全鏈條國產架構，但在國際市場運作不涉及敏感數據安全的業務時，仍有使用海外技術底層的需求。要設計一套既安全又能融合中西技術的系統架構，香港正是絕佳的實踐舞台，這也是香港相比上海、北京等內地產業強市最核心的獨特優勢。

要抓住算力機遇，香港需要敢闖敢試、容忍失敗的創新心態。圖為河套港深創科園（湯致遠攝）

建立「數據海關」促進數據流轉

基於「一國兩制」優勢和法律軟實力，本身是企業家的香港科技協進會副會長李德豪提出建立「數據海關」，打造「粵港澳數據合規與流轉中心」。他指出，中國擁有極其龐大的數據，無疑是全世界的囊中之物，但在現有政策之下必須走進內地才能使用；如果有了香港這道「數據海關」，數據依然保留在內地，但可通過香港的接口進行連結，實現「數據不過境，算力過境」，從而進行模型的訓練和分析。

當境外人士對「數據海關」提出需求以後，內地提供數據，香港在「數據沙盒」裏運算，再將結果提供給境外的客戶。「我將一班同學的數據丟上去沙箱，就能得到真實且全面的報告：有多少人平均是多少分畢業的，有什麼能力，而真實數據是沒有人看到的。在這樣的情況下，源數據沒有公開，擁有者不怕數據外泄，同時又可以有利於科研。」

李德豪提醒，香港如果不能突破「怕錯」、「怕出事」的思維，就只能白白浪費這個追上創科時代的黃金機會。「我在香港進行自主產品研發時，一度陷入了走投無路的境地，最終選擇返回內地發展，沒想到反而順利獲得了數百萬元的資助。」他自述自己的創業經歷，「創新科技是一定會犯錯的，因為創新科技是走在最前面的，沒有人遇到過的。」

香港可以利用類似「前店後廠」的方式建立「數據海關」。（資料圖片）

「矽港」教訓在前不能再失機遇

在董建華擔任特首時期，曾提出建設「矽港」等計劃，但當時香港社會與官僚體系習慣「短平快」的地產與金融回報，對高額投資、回報期長的半導體製造抱持高度懷疑。本想在香港建設半導體研發與製造中心的張汝京團隊最終轉向上海，於2000年成立了中芯國際（SMIC），成為內地晶片製造的龍頭，而香港則徹底與全球半導體產業鏈的黃金發展期擦身而過，連帶整個創科產業也落後於很多內地城市，更別說在智算領域的佈局。

在中央千叮萬囑「香港要改革」的背景之下，香港近年終於有所改變。由特區政府全資擁有的「耐心資本」香港投資管理有限公司（港投公司），旨在主動運用公共資本作為戰略槓桿，從而引導、培育和重塑這座城市的產業結構；目前專攻硬科技、生命科技、綠色科技等關鍵領域，累計投資超過200家企業。

從推出IndustryGPT深耕工業製造的思謀科技，到打造xTrimo生命科學大模型的百圖生科，港投公司正以市場化手段，將政策導向轉化為服務於垂直產業的生態圈。然而，單靠金融手段的局部突破，仍難以掩蓋香港整體創科投入不足的短板。數據顯示，香港2024年的研發開支僅佔GDP的1.13%，與中國內地（2.8%）存在差距。在剛剛出爐的《「一五」規劃》中，特區政府把「本地創新活動總開支佔本地生產總值」列為22項「主要指標」之一，預計至2030年有關佔比可由1.65%增加至3%，年均增長達到10%。各界拭目以待。