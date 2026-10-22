文創圳興．二｜「搞錢之都」正在發起一場「文化反擊」

「時間就是金錢，效率就是生命」——這句從蛇口工業區喊出的口號，至今仍是深圳最為人知的標籤，也為那座城市招來了「搞錢之都」的稱號，以及連帶的「文化沙漠」的嘲諷。但當人們走進深圳南頭古城，看見祠堂斜對面的精品咖啡、古蹟旁是設計師買手店、牌坊入口佇立着「黑科技」潮玩店時，可能很難意識到——那個充滿個性的文藝社區，在幾年前還是個電線亂拉、污水橫流、魚龍混雜的城中村。而當拿起那個「圳錢」冰箱貼或「打工仔」鑰匙扣，應該想都沒有想過——那些看似「無厘頭」的小東西，竟是一個「深二代」試圖對「深圳沒文化」進行的幽默「反擊」。



「文創圳興」系列深度報道之二



陳維榕認為，「有趣有梗是最好拉近人與人之間距離的東西。」（陳維榕提供）

把「城市吐槽」變成文創周邊？

身處深圳，總能在各式熱門打卡點撞見一些「不太正經」的文創產品——南頭古城的文創店裏，掛着印了「痴扇」二字的蒲扇掛飾和廣東省紅色「省凳」冰箱貼；華僑城創意園的小店裏，擺着刻上「999.9純金」的「羅湖水貝黃金」的假金條開瓶器；深圳書城裏，各行各業的打工仔掛着工作證、癱倒在辦公桌上的形象被做成了鑰匙扣，旁邊放着的是「圳錢」冰箱貼。

深圳那座城市幾乎所有的「槽點」——「搞錢機器」也好，「牛馬之都」也罷，都被一位「深二代」（深圳出生长大、父母為外來建設者）提煉了出來，畫進一個個亞克力板裏，擺上貨架，成了獨一份的「深圳特產」。當別的文創品牌還忙着給城市唱讚歌，他卻畫出平安金融中心頂樓那個流着淚舉「快逃」牌子的打工人，把那座城市的壓力和自嘲，變成一份可以帶走的紀念品。

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外地遊客把它們當作「深圳手信」，當地人把它們當作「身份認同」，而那些東西都是來自同一個品牌——珍強士多。誰在做這些東西？是一個1993年出生的「深二代」，叫陳維榕。他從小就愛畫畫，考入美術學校，卻覺得素描實在枯燥無味。畢業後輾轉幾家自媒體公司，畫過心靈雞湯漫畫，也畫過情趣用品的科普插畫；自己創過業，做企業博客，也做手機殼網店，結果是都失敗了。

反倒是在上班時間「摸魚」畫的東西火了。2018年一篇名為 《深二代：要不要过来一起做个深圳人？》的條漫（Webtoon，採用直向單欄排列的網絡漫畫），講「深二代」的身分認同，講拆遷文化，講文化交融⋯⋯畫風不精緻，內容也不深刻，但就憑一種「深圳煙火氣」創下了40萬閱讀量。陳維榕謙虛道：「當時（互聯網上）缺深圳的內容，缺一個喜歡搞笑內容又會畫畫的，在深圳長大的人。」

後來，他的一條漫畫的廣告費用，已經高過一個月工資。於是，他憑藉「阿珍與阿強」IP繼續講深圳故事，並再次選擇創業，在2024年創造了「珍強士多」。阿珍和阿強的名字來自香港著名導演周星馳的電影——陳維榕總覺得，星爺電影裏那些草根打拼、不卑不亢、堅持夢想，跟在深圳打拼的人很像，「對未來有無限憧憬，靠着想在深圳發家的理念一直堅持」。

我在上班時候，公司的公眾號沒做起來，結果自己的公眾號反而給做起來了。人生就是這樣，越想掙錢越掙不到；按照自己興趣做出來的東西，反而很多人喜歡。 「深二代」文創家陳維榕

做情懷的事但不把情懷當飯吃

香港經常被嘲為「文化沙漠」，深圳同樣如是。人四面八方湧來，賺到錢後又回家，湖南話、江西話、客家話、潮汕話充斥着深圳堵滿了電動車的街道；他們建起一座座摩天高樓，創造一個個科技神話，但卻找不到任何一個「搞錢」之外的文化標籤。陳維榕卻認為，「他們說我們沒有文化，說的只是歷史文化。而我們說的文化，是人的精神文化」。

「深二代」就是深圳有意思的文化之一。兩個「深二代」初次見面，第一句總是「你高中哪兒的」——這不是閒聊，而是身份確認、朋友圈定位，甚至成長背景的快速掃描，堪稱「深二代」專屬社交暗號，或許也是「深二代」在那座看似「沒有根」的城市裏，尋找身分認同和個人歸屬的方式。陳維榕精準捕捉到這一點，手繪了深圳300多所高中學校的冰箱，結果在迎春花市中「賣爆」。那一刻他無比確認：「深圳人對深圳的情感是很深厚的」——就算所有人說那是「來是為了走」的城市，仍然有人留在那裏，把它當作家鄉。

他用幾個關鍵詞概括深圳的文化：多元、包容、上進、務實。但他覺得最準確的詞是「煙火」，「你在高級寫字樓出來，走進城中村，那種反差，就是深圳的煙火。」他認為深圳需要創造自己的文化符號，而不只是等着被發現，「因為深圳的文化就是被創造出來的」。那些被外界嘲笑為「沒有文化」的東西——移民文化的混雜、城中村的混亂、打工人的疲憊，在他眼裏，恰恰是深圳最真實的文化底色。

深圳的打工仔也算一種特產——量大、優質，很符合特產的定義。 「深二代」文創家陳維榕

深圳的務實創業精神也深深影響着陳維榕。在北方城市，陌生人可能會在街上、咖啡店隨意搭話，但深圳不行，「如果沒有實際性目的，不是帶了項目來，誰願意搭理你」——這是深圳的特性「效率至上、利益至上」。陳維榕坦言，「沒有深圳這個環境土壤，我不會做文創」，深圳有遊客，有年輕人，有創新活力，文創是他在家鄉梅州不會思考的事情。他想做的不只是深圳文創，更是深圳文創品牌。

儘管這麼說，他創業的出發點也只是「情懷」。談到營收，他毫不迴避，「做到現在只能說是保本，發發工資，覆蓋生活費」。他坦言深圳市場不大，熱門景點更是有限，周邊產品買了一個就不會再買第二個。因此，他還要靠商場快閃店、企業年會定制、品牌聯名等B端收入。未來，他計劃將品牌拓展到大灣區其他城市，「要花更多時間了解城市，找到獨特的點」。被問到如果有一天不賺錢了怎麼辦？他回答得很乾脆：「那就只能打包賣掉。」——這或許就是深圳人的務實——做情懷的事，但不把情懷當飯吃。

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當千年古郡成為「髒亂差」的城中村

陳維榕的「深圳特產」，自然也出現在作為「城市文化名片」的南頭古城裏——一個人在做的事情，和一座城在做的事情，在一個地方相遇了。陳維榕把「圳錢」、「打工」變成了深圳特產；南頭古城則被當作深圳「髒亂差」代名詞的「城中村」，變成了複合式文創街區——古蹟旁是設計師買手店，祠堂斜對面是精品咖啡，他的作品就掛在某個文創店二樓的牆上，和這座城市的歷史與當下共處一室。前者從產品端證明「缺點可以變成符號」，後者則從空間端證明「缺點可以變成土壤」。

南頭古城不是一座普通的城中村。它承載着近1700年郡縣變遷史，被譽為「粵東首府、港澳源頭」，曾是深港澳地區同宗同源的歷史之根。992棟建築，以村民私宅為主，多用作出租用途，產權關係「剪不斷，理還亂」。改造前的南頭古城，和深圳遍地開花的城中村沒有兩樣。深圳有超過1,700個城中村，住着超過700萬人——相當於整個香港的人口。居住密度大、基礎設施破舊、環境品質不高，抬頭低頭都是安全隱患。1990年代起，市、區兩級政府多次有意改造南頭，但因缺乏商業利益驅動和文化保育限制，始終無法推進，成了橫亙20餘年的難題。

一個千年歷史街區變成了城中村，成為了「文化沙漠」最直接的證據。轉折發生在2017年，第七屆深港城市建築雙城雙年展以「城市共生」為主題，將南頭古城作為主展場，將「城中村」這一長期被邊緣化的空間，推向了城市研究和公眾討論視野中。南頭古城項目負責人黃楠告訴《香港01》，雙年展讓政府意識到，城中村不一定要被推平，也可以通過改造保留下來。

最難的事，是共生

2019年，南山區啟動南頭古城改造計劃，邀請萬科操刀。作為住宅和地產企業，萬科並無成熟的相關經驗，項目亦「無利可圖」，黃楠稱之為城市責任，是「硬着頭皮接下的作業」。她直言，在規劃指出特別深度考察了三個香港項目，大館、PMQ元創方和南豐紗廠，南豐紗廠的啟示最深——其展覽主題與紡織廠的歷史功能呼應，讓團隊確立了「在地文化」的內容方向。

改造定了兩條硬底線：「風貌不破壞，民生不脫節。」改造面積控制在全村三分之一以內。風貌上，黃楠堅持不做仿古街、不做假古董——省級文物用城牆材料修繕，清末磚瓦房按「二水歸堂」的廣東民居做法修復。城中村佔比超過95%的村民自建房，雖無歷史價值，但「這40多年也是歷史」：村民愛用的馬賽克、水刷石、瓷磚，改造時用好的工藝重新呈現。黃楠說：「不同年代、不同材料，但遊客站在街區裡感受到的和諧統一，這個就是設計的功力。」

一期改造涉及290棟房屋，採取「成片」更新方式，清空圍蔽後10個月完成，2020年8月深圳特區40周年當天開街。二期則換了模式，在居民仍生活的背街小巷裏「插花式」一棟棟改，噪音灰塵處處干擾，施工時間壓縮至工作日上下午，中午需停工讓居民午休，傍晚六點必須結束，效率極低。更大的轉變是「民心」，一期由運營方逐戶談判說服，二期改為近200棟房屋的業主主動報名，最終只挑了不到90棟，總改造規模維持在全村三分之一。規模的控制——是「共生」必要的條件。

南頭古城能被複製嗎？

黃楠反覆強調，改造最難的不是設計，是運營和協調社會關係——首個階段就有350棟樓房要改造，要跟數百個業主談判，更重要的是，要解決居民、遊客與辦公三類互相衝突的人群需求。在她看來，共生與包容，本是深圳的城市精神。

黃楠用「三個三分之一」概括南頭古城的業態結構——傳統文化與非遺、新銳原創品牌、居民日常消費各佔其一。她特別警惕上海田子坊的前車之鑑：那個街區最初因藝術家入駐而有了文化氛圍，但居民看到商機後「誰給的租金高就租給誰」，最終淪為低端旅遊化，「一條街上10個賣大白兔奶糖的」——這正是中國無數仿古城、仿古鎮近年來最被詬病的問題。南頭的實踐證明，文化與商業從不對立，獨特的內容反而吸引更高消費意願的人群

六年過去，南頭古城交出了一份不俗的成績單：年均訪客超千萬人次，每年舉辦各類文化活動逾百場；它不僅成為多地舊城改造的借鑑樣本，更讓城中村真正進入城市治理的主流視野。至於南頭的成功能否複製？黃楠認為，關鍵在於三個要素的齊備——政府投入公共設施保障、價值觀與能力匹配的運營主體、居民房東的集體共識。這也正是南頭一路走來堅持的「政府主導、企業實施、村民參與」三方共建模式的核心。

回到最初的問題：深圳是文化沙漠嗎？陳維榕的答案是「煙火」，黃楠的答案是「共生」。一個把城市「槽點」變成搞怪的文創，一個把城中村變成文藝的生活街區。他們在做同一件事：把那座城市被嘲笑為「沒有文化」的東西，變成可以被捕捉、被享受的生活瞬間。深圳精神，或許就是總能從貧瘠的土壤裏、從不起眼的角落裏，生長出自己的花。