今年5月，「港產」太空人黎家盈伴隨「神州二十三號」升空執行任務，激起了全港市民的自豪感，也燃起了很多學生的「太空探索夢」。但當視線回到地面上，香港的航天發展進程仍然漫漫長路要走。「我已經選好了四家內地企業準備投資，但現在只能乾等。」SpaceHK創辦人馬學志手握資本，卻苦於香港未能成立對接中央政府的官方「航天辦公室」；科大太空科學與技術研究院院長教授蘇慧認為，「天韻相機能成為中國空間站的首個對地觀測科學載荷，很大程度上是國家對香港的厚愛」；深度參與國家探月項目的科大機械及航空航天工程學系教授高揚坦言，過去20年的香港在航天方面的參與大多是高校教師的點狀參與，「不可能推動產業，沒有系統性的動力」；科技創新界立法會議員邱達根亦指出，許多項目仍是「教授自己去內地談」。



從出錢、出技術到出人，香港參與國家航天已走了30年，在香港首份《五年規劃》中，「航天」一詞被提及了多達30次。但在這片熱鬧之下，香港是否能建立一套能自我運轉的產業體系？能否接住國家航天產業井噴式發展的紅利，利用香港優勢為內地龐大的航天產能賦予更高附加值？又能否在這場未來將達萬億規模的全球太空經濟競賽中分一杯羹？還是說，這一切依然只是一份「關於計劃的計劃」？



「香港太空夢」系列深度報道之一



黎家盈展示太空中的物理現象，包括擰一塊濕毛巾時，水不但沒有流下，反而依附毛巾表面。（香港01直播截圖）

一堂科普課能改變什麼？

9月，一場連接天地的「天宮課堂」在黎家盈的母校——荃灣公立何傳耀紀念中學舉行。黎家盈擔任太空教師，用廣東話開講「天宮課堂」。她亮出港產載荷「天韻相機」，帶學生逛遍天宮設施，上到實驗設施，下到航天食品，還演示了微重力下的奇妙物理現象。新聞媒體廣泛直播、報道，有學生說「畢生難忘」，有市民感嘆「大開眼界」。可以確定的是，香港人對太空「與我無關」的疏離感，正在一次次參與國家任務中開始淡化。不過，聽完一堂廣東話的太空科普課後，航天是否就從「他們的事」變成了「我們的事」？

香港早在1990年代就開始參與國家航天事業。那個時候，香港人出錢——香港實業家方潤華資助西昌航天科技園的建立；香港亞洲衛星公司把亞洲第一顆上用通信衛星「亞洲一號」交給中國長征三號火箭發射，讓中國跨進了國際商業航天市場的大門。2010年代，香港人出技術——理大容啟亮團隊為嫦娥三號與四號研制了「相機指向系統」，並為嫦娥五號與六號提供了「表取採樣執行裝置」，香港科學家第一次在國家探月任務中留下名字。今年，香港人親自上太空。從出錢，到出技術，到出太空人——香港在國家航天中的角色，走了30年。如今，中國航天已穩居世界第一梯隊，香港又走到了哪一步？

香港航天是個人機遇的偶然嗎？

「航天」在過去幾十年一直被牢牢綁定在「國家任務」上，對習慣賺快錢的香港來說，它更像一場振奮人心卻與己無關的表演。因此，香港在此之前從未真正下定決心發展航天，至今它仍然未成一個體系，而是跨學科、跨機構，以及政策與個人機遇的偶然交織。

44歲的黎家盈在警務處擔任了十幾年的「電腦技術專家」，提供資訊科技支援、網絡安全及情報技術工作。她的簡歷上沒有航天工程，沒有衛星設計，也沒有任何與太空相關的項目經驗。但2022年國家首次在香港選拔載荷專家時，她從120名候選人中脫穎而出。

高揚是另一種機遇。她在歐洲航天局工作20餘年，是太空機器人領域的頂尖專家，參與過ExoMars火星探測任務和Proba-3太陽觀測任務。2025年，港科大主動邀請她加入，透過「全球創科學人計劃」提供教席，經費由特首辦特批。她目前牽頭國家月球探測工程任務的「香港操作機械人」項目，這也將成為首個由香港主導的國家航天國際合作項目。

香港科技大學太空科學與技術研究院院長教授蘇慧的經歷更具「戲劇性」。她在NASA工作17年，做氣候數據分析，從來沒碰過航天工程。她坦言：「我之前根本就沒有想來這來發展航天，本來是打算去大灣區做科技創新的。」機緣巧合下，2022年她同樣透過「全球創科學人計劃」的引進來到香港科大，開始推動香港第一顆衛星「雄彬一號」，此後又牽頭研製「天韻相機」，又在港府和科大的支持下成立了「星睿雲智」，以AI和衛星數據，提供氣象、氣候風險及碳排放管理方案，成為香港屈指可數的本地商業航天公司之一。

人才來了，就能推動商業航天嗎？

蘇慧在接受《香港01》中談到「天韻相機」時，說了一句很坦率的話：「天韻相機能成為中國空間站的首個對地觀測科學載荷，很大程度上我覺得是國家對香港的一個厚愛。」她解釋道，空間站的第一個對地觀測項目，國內有那麼多單位排隊等着，「他們還沒有這樣的機會」；而香港能拿到，是國家對香港的重視，希望香港「深入融入國家發展大局」。

高揚的看法更直接。她形容香港航天過去20年的參與大多是「個別大學老師因為個人興趣」的點狀參與，「點對點的活動不可能推動產業，沒有系統性的動力」。不過，高揚認為「香港操作機械人」項目會是一個推動航天產業系統化發展的機會。作為香港首次主導的大型重點工程，不僅要求團隊有科研能力，更需要具備項目管理能力，能帶動供應鏈，統籌海內外團隊，還要對接高層管理機構。「通常這種關鍵航天項目，都是在有幾十年航天科技積累的地區才能快速推進。」她感慨道，香港航天積累較淺，能做到這一點，實屬難得。目前，「香港操作機械人」初樣設計預計在明年三月底完成。

但這些遠遠不足以推動本地商業航天產業成形。目前，全球太空經濟的總規模在2025年已達到6,860億美元。除了參與彰顯國家榮耀、展示特區實力的國家航天任務，香港更希望的是在相關產業中分得一杯羹。立法會創新科技界議員邱達根把航天分成兩塊：一塊是「太空探索」，由國家主導，不直接產生經濟回報，但積累人才和技術基礎——天韻相機、嫦娥八號的機械人，都屬於這一塊；另一塊是「商業航天」，靠私營企業和市場運作，有營收能力，包括火箭發射、衛星製造、衛星營運、數據買賣、保險、融資等。在他看來——前者，香港即便沒有充足的理工科人才，也有大學科研水平和引進人才政策作為基礎保障；後者，香港有政策制度，有專業人才，但目前卻仍未形成可觀的產業。

報告30次提及「航天」，就能換來繁榮嗎？

「港府進度有點慢了，並且很碎片化，應該加速。」印度裔夏利里拉家族理事會召集人馬學志（Mahesh Harilela）牽頭成立的「SpaceHK」，在過去兩年一直向政府倡導建立太空經濟生態，同時向家族辦公室和金融、保險等機構普及投資邏輯和方向，並籌備私募基金準備注資商業航天企業。SpaceHK向特首政策組提交了一份白皮書，及後「航天」在《五年規劃》中出現30次。他認為這是非常好的開始，但直言「這是關於計劃的計劃」。

內地推動產業是「我們要建這個，我們把錢投進去」；香港是「我們相信這個方向，但具體怎麼做取決於私人市場」。 馬學志

因此，馬學志認為香港必須成立一個航空航天專責辦公室，其在白皮書中詳細勾勒了專責辦公室藍圖——由政府提供少量的種子資金和授權，建立公私營合作模式，建立KPI並對接國際資本，以及建立與中央政府建立信任和對接機制——如果沒有這個機制，得不到中央批准，沒有官方保障，就無法獲得內地公司大量的數據資源，也無法讓內地公司來港設立公司，「這樣香港的商業航天只會是一盤散沙，每個人都在朝不同的方向跑，有人會成功，有人會失敗，但沒有凝聚力。」馬學志指出，這項政策未被寫入政策規劃中，「自從《施政報告》宣布相關政策以來，沒有收到任何回覆」。他對此感到迷茫，因為政策分散在不同部門，不知道如何推進後續工作，導致大家都這場盛大的航天想像中「空談」。

「很多項目都是香港院校教授自己去內地談，我們需要司長級的專責團隊統籌。」邱達根亦持續倡議設立由司長級官員領導的專責機構發展航空航天，儘管《2026年施政報告》提出成立「前沿科技專組」，但「在什麼架構下，是否包含商業航天，是否能對接項目和接軌國家發展——這些都不知道」。對邱達根而言，投資科技永遠沒有「遲」，因為沒有人知道下一個科技熱點在哪。他強調：「一定要對科技有投向一些未知內容的決心。」

香港是否起步已晚？

如果把香港放在其他瞄準商業航天的國家或城市中對比，差距則更清楚。以商業航天最具代表性的標竿企業為例，美國單靠一家SpaceX，就以逾萬顆在軌活躍衛星佔據全球三分之二的份額，2025年全年總營收達187億美元。巨額收入背後，SpaceX把造火箭、造衛星、發射、組網到賣寬頻服務整條產業鏈握在自己手裏：用可回收火箭壓低成本，再用星鏈的月費收入養下一代星艦，形成別家難以追趕的閉環。

邱達根直言：「低軌衛星差不多被SpaceX壟斷了。」商業航天在香港本地經濟中的分量則是微乎其微，相關公司屈指可數：一家是1992年成立的亞太衛星，一家是1988年成立的亞洲衛星，還有零星幾家初創企業，如依託科大成長起來的星睿雲智。

如說香港有產業上的局限性，對比美國不甚合理，那新加坡則是公平得多的參照對象。同樣是城市經濟體，沒有火箭發射場，沒有聯邦航天預算，但新加坡2020年就開始擴權推動商業航天，在今年成立國家航天局，目前已聚集約70家航天企業、約2,000名從業人員。邱達根指出：「新加坡開了一個『航天專員』的位置，有十幾個人的團隊主動跟進企業，如果企業願意落戶，就會以類似淡馬錫的投資方式提供支持。」

在馬學志看來，新加坡已成立了國家航天局並派專員主動招商，而香港明明手握「背靠祖國」這張獨一無二的王牌，卻連一個能與中央政府對接、能統籌本地資本的專責機構都沒有，更加遑論要入局參賽。這正是香港在商業航天競爭中最荒謬的現實。國家航天局已在2025年設立商業航天司，成為首個專職監管機構，整合過往多部門的相關職責，大幅提升了行業審批流程優化、資源統一調度等領域的推進效率。《國家航天局推進商業航天高質量安全發展行動計劃（2025—2027年）》也同步落地，在科研、設施、資本、准入和安全五個維度上同時給出了規則安排，中國商業航天進入「規範化、規模化發展期」。

在馬學志看來，香港是能連接技術、資本與合規性的「超級聯繫人」，在未來全球太空經濟中具有獨特戰略地位，「​​新型太空經濟是一股不可小覷的經濟力量，能夠重塑GDP及創造高科技就業，並重新定義全球產業領導地位 」。（梁鵬威攝）

身處資本市場第一線的商界人士，馬學志的感受更為直接。「印度政府帶頭投入了5,000萬美元，現在已經成功撬動了17億美元的商業資本。」他感慨道，印度和中國內地都有明確的國家戰略與資本引導，而香港的資金卻極度碎片化，再加上政策和地緣限制，錯過了投資SpaceX等頭部企業的早期紅利，現在進場只能接受1.6萬億美元的高估值；而面對未來中國內地上千家亟待發展的商業航天企業，香港本可獲得10倍甚至20倍的長期回報，現在卻只能乾着急。「中國的每一個五年計劃都在推進到下一個層次。」馬學志無奈地說，「但香港一直在做的只是區塊鏈，我們沒有抓住資本的可用性來錨定中國的五年計劃。」

邱達根將航天劃分為「太空探索」與「商業航天」，香港的問題恰恰是前者變不成後者：太空探索有國家任務和高校撐着，但商業航天卻遲遲無法靠市場自己轉起來。高揚說機遇要可持續，不能是一次性的噱頭；蘇慧說要有實力接住國家的厚愛，否則只會辜負信任；邱達根則認為，香港有政策制度、有專業人才，政府已經邁出了第一步，但商業航天需要市場、資金、時間以及更高層級的統籌規劃。

國家給了機會和信任，香港不能再靠「國家厚愛」和「個人機遇」來運轉航天產業，而是要把機會轉化為體系、轉化為一盤可觀的營收帳目、轉化為一個關於香港未來的優勢產業。而真正的「成體系」，不是多寫幾份報告，而是要補齊三個關鍵斷層：頂層要有政府專責機構統籌對接，否則政策永遠散落在各部門；中層要有企業接住科研成果，否則大學教授只能自己包攬商業化；底層要有產業提供就業、教育提供人才，否則本地年輕人根本看不到前景。缺了任何一環，「體系」都無從談起。