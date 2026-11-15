拿綜援的人——是否必須要活出「貧窮的樣子」？

江西一個家境清貧的女學生，因為一場演唱會、一次出境紀錄，導致全家的「低保」被取消。香港屯門富泰邨一個綜援家庭，因為擁有迪士尼金卡和幾次旅行紀錄，成為全城聲討的對象。江西女孩的家庭是否真的不再困難？屯門綜援的家庭是否真的濫用了援助？目前都沒有人能給出完整答案，但卻向社會拋出了一個疑問：當制度以「防止濫用」為名，對受助人的消費行為保持高度警惕，那麼監管者究竟是在核查事實，還是在審視一種「不該過得太好」的生活？新加坡的長期援助制度則提供了另一種參照：不設硬性儲蓄門檻、不因某類消費行為停止援助、靈活審視個案條件、核查重心放在申報真實性與整體財務狀況上。把三地制度放在一起，要問的不是誰更嚴或更寬，而是當我們在審視一個人是否值得幫助時，應否只靠一個行為或一個數字決定？



《2020年香港貧窮情況報告》顯示，即使政策介入後貧窮長者仍多達18.8萬人，佔長者人口超過13%，相當於每10名長者就有1個貧窮。（資料圖片）

因一場演唱會而崩塌的家

今年9月，江西贛州一個就讀中等專業學校（中專）的女學生，拿着打暑期工賺的幾千塊錢，來香港看了一場演唱會。這本來是再普通不過的年輕人的娛樂活動，但她家境貧困，屬於「低保戶」，全家每月需靠當地政府補貼2,000元過活。出發前，扶貧幹部和家人都反覆提醒她：出境消費將會觸發「低保對象動態檢測預警」，可能影響家庭低保補貼。她還是來了，也觸發了預警，在經過民政部門的覆核後，全家低保被取消。

親戚在社交媒體上寫道：「她們家完全就是天塌了。」網絡輿論迅速分為兩派，一派認為窮人不應該有錢看演唱會，該名女生能追星就代表已經「脫貧」，而「低保」作為公共資源理應用在更困難的家庭上；另一派則質疑，窮人是不是連精神追求都要被剝奪？該名女生透過打工賺錢，理應有權自主支配，而不是必須要「過得像一個窮人」。有人甚至反諷道——吸煙跟演唱會一樣，也是「非必要消費」，那麼貧困的煙民也應該被取消低保。

低保機制文件寫得很清晰：《江西省社會救助家庭經濟狀況評估辦法》（《辦法》）第24條規定，「出國或出境旅遊、就醫可以認定為高消費行為」，無法說明正當理由應當停止救助；《辦法》還規定，兼職和零星收入都計入家庭收入，評估對象是將共同生活的家庭生活納入整體核算。這種追蹤出境記錄、幹部隨時上門核查、一次消費就會影響全家的低保制度，看似嚴苛，卻是內地實現精準扶貧的重要保障。

江西贛州一名低保家庭女學生赴香港觀看演唱會後，全家被取消低保待遇。（網絡圖片）

消費行為沒有彈性機制

低保制度實施以來，一些工作人員或農村幹部長期利用權力分配資源應付人情往來，讓不符合條件人士獲得低保待遇，形成「人情保」、「關係保」等亂象。這套嚴格的後置查核機制應運而生。2014年起，民政部展開專項整治，共清退25.7萬個不符合條件的低保戶。

江西女學生不聽勸阻，應當承擔相應後果；但事件所引發的爭議，也確實值得社會重新思考：低保機制在精準扶貧與人性化規管之間，是否可以更加合情合理？

首先，「非必要消費」這條線，一旦畫下去，就很難只停在演唱會上。以《辦法》為例，其規管低保戶花費的核心原則是其日常生活費用大幅超過一般家庭平均費用，除了出境旅遊、就醫之外，還列出了住星級以上賓館、坐頭等艙、自費接受高收費教育等。這的確規避了許多高消費場景，但亦並非完全公平，例如，她若花費同樣的價格去內地其他城市看一場演唱會，並不會觸發自動預警——同樣性質的娛樂消費，因為發生的地點不同，觸發核查的概率和後果可能完全不同。

其次，儘管民政部門啟動了低保資格覆核，但公眾無從得知覆核了什麼，是重新核算了收入、存款、支出，發現該家庭確實「脫貧」了？還是只是確認了「出境旅遊」這一行為本身的存在，就直接作出取消的決定？此外，內地低保制度並非沒有彈性，國務院制定的《社會救助暫行辦法》規定家庭狀況變化時應「增發、減發或者停發」，本身就留有分級處理的空間；黑龍江、內蒙古省等地推出「漸退」設計，對靈活就業家庭和產業幫扶增收家庭都給予一定緩衝期。問題是，這種彈性目前只延伸到「就業脫貧」的路徑上，一旦觸發點換成「消費行為」，制度便直接跳到「停發」，中間的「減發」和緩衝不見了。

不規管消費並非不再審視

今年10月，香港也發生類似的「低收入群體消費爭議」事件。屯門富泰邨一名10歲女童提着兩大袋超過20罐啤酒吃力前行，被熱心居民質疑遭到同行父親虐待。女童母親指一家五口靠每月18,000元綜援金及前夫2,000元贍養費維生，還以買新手機、去海洋公園玩、每年去幾次旅行、報2,000多元特殊教育需要課程，力證沒有虐童。結果反被網民起底，發現會買近600元昂貴蛋糕、享貴價下午茶，不但擁有大批男團周邊商品，還有價值逾2,000元的「迪士尼金卡」，紛紛質疑這個綜援家庭的生活條件甚至「好過中產」。

事件同樣引發全城熱議，一些立法會議員相繼藉江西女學生出境追星事件質詢，當局有何機制打擊綜援家庭「不合理高消費行為」。10月28日，勞工及福利局局長孫玉菡在立法會大會上表示，對濫用綜援採取「零容忍」態度，但強調各個綜援家庭各有不同消費模式，難以定下劃一標準規管「不合理高消費行為」。11月9日，副局長何啟明在立法會福利事務委員會上表示，如果綜援戶有高消費行為，包括外遊追星，當局會啟動機制進行檢視。

局長和副局長的說法並不完全一致，未知這種差異到底是受了內地事件的「啟發」，還是受到民粹聲浪的影響，抑或其他原因。香港的綜援制度同樣以家庭為單位，必須通過繁複的資格審查，包括居港年期和離港日數限制，以及相當嚴格的入息及資產審查。網民戲稱，若要成功申請必須「斷六親」，即搬離家庭、與家人斷絕來往，以單獨身份申請。

香港綜援與內地低保的關鍵區別，在於它主要以嚴格的「入口審查」和「誠實申報」為核心，輔以定期抽查作事後監管，而非密切監控個人生活。這使得「詐騙綜援」個案常年維持在不到0.5%的極低犯罪率；然而，香港制度並非盡善盡美。面對「斷六親」、「負面標籤效應」、「申領程序複雜」等極高門檻，有長者寧願拾荒也不願申領綜援——或許「自食其力」的港人美德，只是受限於社會援助體系高門檻下不得已的選擇。

新加坡LTA同樣重視事後發現和追責，一名領取LTA超過十年的殘障人士，因在續期表格中未申報一個銀行賬戶的存在，被要求歸還將近18,400新元的援助金。（GettyImages）

簡化審批程序回歸救急本質

香港一般不規管消費，但並不代表「窮人不再被審視」。當制度不以消費審查來回應公眾的公平焦慮時，焦慮會轉化為對受助人生活方式的道德評價；而制度本身，則用複雜的舉證程序繼續嚴苛篩選着窮人的處境。可以說，屯門綜援戶和江西低保戶事件指向同一個問題：窮人必須竭力證明自己「值得被幫助」，生活也必須要符合某種「窮人的想像」。

以華人為主體的新加坡，則提供了另一種援助制度的視角。當地政府始終不劃定官方「貧窮線」，認為家庭困境各異，僵化標準難以反映真實需要，也容易標籤化；而一條死板的線更會造成「懸崖效應」——線下的人獲得大量援助，線上同樣極需幫助的人卻被忽略。新加坡與香港綜援、內地低保最接近的，是ComCare長期援助（LTA）。它的對象更窄，僅限於年老、疾病或殘疾而永久無法工作，且缺乏家庭支持或儲蓄的人。

LTA最值得借鑑的地方，是它既不將任何一種消費類型列為停止援助的觸發條件，也沒有要求申請人以「衰仔紙」式的家庭舉證證明自己的困境，而是把重點放在核驗申報真實性上，採用靈活式的個案審核來考慮是否達到支援條件。具體而言，政府會在申請人同意下先從政府後台獲取就業、收入和資產信息，申請人通常只需申報政府查不到的部分，例如本地及海外銀行存款。儲蓄沒有硬性門檻，政府會結合家庭規模和應急儲備逐個判斷——一筆儲蓄不會被機械地判定為「你不夠窮」，而是放在「這個家庭需要多少緩衝」的語境中理解。過去五年，因銀行儲蓄申報不準確而誤領ComCare的個案僅25起，說明這種「不查消費、重在核驗申報」的模式看似寬鬆，卻並未導致濫用失控。

另外，在花費行為上，新加坡的限制體現在兩個層面：一是資金用途——援助金不能用於償還貸款和債務，因為它的定位是覆蓋基本生活開支；二是行為禁令——受助人不得進入或停留在任何賭場場所及參與賭博，禁令自動生效。後者的重點在行為本身，賭博被視為與受助人身份不相容，而非暗示做這件事代表你已經「脫貧」。

現在的貧窮早已不只是老年人或失去勞動力者的專屬，香港逾20萬在職貧窮人口中，過半數正是做滿全職卻仍無法脫貧的基層勞工——「貧窮的面貌」已經改變，而制度和大眾對窮人的「想像」，卻仍然停留在過去。（資料圖片）

低收入援助制度的另一種想像

香港的申請資格由一條公式決定：認可需要減可評估收入等於援助金額。看似非常精準，但在代入公式之前，申請人要先自行整理入息、資產、住屋開支等一批證明文件，處理家人配合的問題，再經歷社署約見和家訪，由職員逐項核實——經歷八個步驟、提交近十類紙質文件，審批周期長達28個工作日。若說香港政府做不到後台調取數據，並無說服力；真正的問題不在技術，而在核查的順序——制度有能力查，卻仍把舉證的負擔留在基層申請人身上。

當然，新加坡的模式也並非沒有值得商榷之處。儲蓄標準沒有明文界定，裁量空間意味着申請人難以預知自己的儲蓄水平是否會觸發「先動用積蓄」的預期。另外，儘管將靈活審批寫入制度，但受助者直接感受到是「不同官員不同結果」——即審批是否通過和援助金額的差異，受助者被迫承擔了這種不確定性的焦慮。

三地制度走到最後，其實都在回答同一個問題的兩面：既要防止資源被濫用，又要避免把窮人困在一套關於「窮人應該怎樣生活」的想像裏，而其中有互相參考的空間——新加坡的靈活審批，能否引入明文規定的上下幅度，讓判斷有一個參考區間以強化公眾信任？香港的後台核查，能否調整順序，先讓制度去查它能查到的，再把申請人的申報聚焦在後台看不見的部分，而不是要求他們一開始就自行跑遍各部門、整理近十類文件？而內地的制度是否也可以有更多緩衝空間，不至於一次消費就要全家承擔？

當然，三種社會援助的核心定位略有差異，內地問「你家收入夠不夠低」、香港問「你現在能不能靠自己活下去」、新加坡問「你是不是永久不可能再靠自己了」，三者的門檻寬窄不同，但最終要回應的，都是同一個問題——當一個人或一個家庭靠自己撐不下去時，社會應該怎樣接住他們。更值得討論清楚的，是每一種制度各自把代價放在了哪裏，然後追問一句：在制度的縫隙間，能否對窮人多一點體諒和尊嚴、少一點審視和評判？