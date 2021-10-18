重塑軟實力．一｜擺脫盲目西化建立特區主體　重塑香港文化軟實力

如果說「美蘇冷戰」是「第一次軟實力世界大戰」，那麼，當下的「中美博弈」就可謂是「第二次軟實力世界大戰」。然而，有別於以往圍繞「資本主義」和「共產主義」的「對決」，是次「大戰」的核心在於中西文化的互鑑互通。而作為中西文化交匯之都的香港，正是這場「交流碰撞」的主戰場。例如《國家十四五規劃綱要》明確「支持香港發展中外文化藝術交流中心」，明顯是為香港文化軟實力提出更高的戰略部署和使命要求。



特首林鄭月娥將為此設立「文化體育及旅遊局」。不過，有不少人擔心，香港早已被標籤為「文化沙漠」，而特區政府本身就是文化乾涸的根源，恐怕難以擔此重任：一來盲目追逐西方洪流，並且在意識形態偏見之下，慢慢失卻對中國傳統文化的重視，導致本應薈萃中西文明的香港特色漸漸走樣變形；二來完全忽視「文化治理」的公共屬性和塑造社會價值的重大意義，而是放任商業競爭模式主導走向，令文化藝術變成上等階層才能享有的奢侈商品；三來幾乎曲解「文化發展」之意，往往將其簡化成為「舉辦活動」，根本看不到透過深刻的文藝教育以提升整體文化質素的重要。



當局究竟應該如何突破這些困局，才能重建專屬於「中國香港」的文化軟實力，令香港真正融通中外、成就「中外文化藝術交流」的新篇章？



「重塑香港文化軟實力」系列六之一

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