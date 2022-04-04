香港居民．上｜重塑國民身份認同　從改革「永久居民制度」開始

2019年反修例風波過後，香港持續出現移民潮，據入境處統計，過去三年人口淨移出超過13萬人。由於香港向來默許「雙重國籍」，即使原屬中國籍的香港永久性居民入籍外國，也不會喪失相關身份；不過，早有學者研判國家將會出手解決「雙重國籍」的尷尬，要求港人二擇其一，近日網上更傳出特區政府將會更新非中國籍香港永久性居民喪失身份條款，再次引發優化「永久居民身份制度」的討論。



事實上，這套由港英殖民時期沿用至今的身份制度，不但形塑了「香港人」高高在上的「市民身份認同」，也直接導致「香港人」在「國民身份認同」中從「中國人」區分開來，反觀實行另一套永居制度的澳門，並沒有出現「我者」與「他者」的隔閡——兩套制度在建構歷程、法理基礎、實際執行等方面到底存在什麼差異？港英政府到底如何藉此「去中國化」？澳門當局又是如何解決「雙重效忠」的問題？為什麼說，若要矯正香港人的中國人認同，應該由改革永居制度開始？



「 改革永久居民制度」系列文章三之一



2019年反修例風波過後，香港持續出現移民潮，據入境處統計，過去三年人口淨移出超過13萬人。（資料圖片）

鄭宏泰（中）認為當追求更高層次法治時，基本的守法亦要守住。（黃金棋攝）

國民身份．上｜重塑國民身份認同 從改革「永久居民制度」開始

香港居民．中｜港澳殖民政府如何透過居民制度建構身份認同

香港居民．下｜澳門高天賜事件 更顯「一僕二主」雙重效忠須解決

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