容許「香港居民」持有外國護照，並且以「香港居民」作為主體享有《基本法》所訂定權利和義務的做法，是中央基於香港殖民背景的特殊安排；對不少香港居民而言，持有外國護照只是多了一本旅遊證件、「食兩家茶禮」並無不妥，但以此所引發的「雙重國籍」爭議卻是「雙重效忠」的問題。和香港安排相若的澳門，同樣容許非中國籍的澳門永久性居民參選立法會議員，但在2015年曾經發生轟動一時的「雙重效忠」之爭——時任澳門立法會議員的葡籍澳門人高天賜（Jose Pereira Coutinho），宣布參加葡萄牙國會選舉，並獲葡國接納參選資格，但引發社會質疑他對澳門特區不忠；及後高天賜落選，澳門當局則修訂當地《澳門特別行政區立法會選舉制度》，訂明立法會議員不得兼任外國議會或政府成員。



「改革居民身份制度」系列文章三之三



澳門當局在高天賜事件後修訂《澳門特別行政區立法會選舉制度》，訂明立法會議員不得兼任外國議會或政府成員。（高天賜Facebook）

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香港居民．下｜澳門高天賜事件 更顯「一僕二主」雙重效忠須解決

詳細內容請閱讀第311期（2022年4月4日）出版《香港01》電子周報《澳門高天賜事件 更顯「一僕二主」雙重效忠須解決》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。