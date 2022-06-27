回歸25周年．宜居｜香港需要成為世界級宜居都會

「若要把香港建設成世界級都會，我們首先要使它成為一個整潔、舒適、足以自豪的美好家園......市民、商家、政府決策局和部門都應該通力合作，一起實踐『可持續發展』。」——1997年9月，香港回歸後兩個月，特區政府旋即展開歷時四年的《二十一世紀可持續發展研究》；至1999年10月，時任特首董建華正式在《施政報告》提出「可持續發展」議程，冀把香港建設成為世界級宜居都會；兩年後，當局正式公布一套涵蓋居住、交通、消閒、保育等等方面的可持續發展評估準則。

二十五年過去，這座城市似乎沒有變得更加宜居、更加適合下一代居住。撇除政治動盪，光是生活成本已經常常被評為「全球生活開銷最高城市」之一，更別說那供不應求的房屋問題、日益嚴重的交通擠塞、難有喘息的公共空間、淪為口號的環境保育。踏入「一國兩制」五十年不變承諾的中場階段，候任特首李家超承諾將會帶領香港翻新篇章——他必須回答，如何把香港打造成為世界級的宜居幸福城市。



香港回歸以來，這座城市似乎沒有變得更加宜居。（鄭子峰攝）

聯合國環境與發展世界委員會早於1987年發表報告《我們的共同未來》提出：「可持續發展是指既能滿足當代的需要，而同時又不損及後代滿足其需要的發展模式。」不過，一般人以為「可持續發展」是個環保概念，但它實際上需要環境、社會、經濟三者互相平衡；換句話說，市民的生活質素對於可持續發展而言同樣關鍵。

「對香港而言，『可持續發展』的涵義就是：（1）在追求經濟富裕、生活改善的同時，減少污染和浪費；（2）在滿足我們自己各種需要與期望的同時，不損害子孫後代的福祉；（3）減少對鄰近區域造成環保負擔，協力保護共同擁有的資源。」1999年10月，為配合早於回歸後兩個月展開的《二十一世紀可持續發展研究》諮詢工作，時任特首董建華首次在《施政報告》提出「可持續發展」的概念，正是涉及環境、社會、經濟三種元素的發展，銳意把香港建設成為整潔、舒適、足以自豪的世界級宜居都會。

二十多年過去，儘管香港經濟水平媲美很多發達國家和地區，但遠遠稱不上「宜居」。

根據全球外派人力資源顧問機構ECA International於今年3月發布的「宜居城市排名」，香港只排在全球第77位，而同樣是小型開放經濟體的新加坡，則蟬聯第一名。至今年6月，ECA International再度發表生活費用研究結果，香港連續三年被評為「全球生活開銷最高城市」，大量人才正在流失往生活質素相近或更好的地方，例如新加坡。

至於「可持續發展」方面，根據國際顧問公司凱諦思（Arcadis）編制的《2018年可持續城市指數》報告，香港在全球100個城市當中排行第9名，並不遜色。不過，報告有三點值得注意：首先，香港在三個可持續發展元素中評分最高的是經濟（78%），其次是社會（67%），最後才是環境（56%），三者發展不均差距不小，可以推斷經濟發達在一定程度上拉高整體排名；其次，在社會元素方面，報告提到香港公共交通網絡發展成熟且四通八達，因而取得較高分數，但報告同樣指出香港市民現正面對不少困難，例如難以負擔居住開支、沒有乾淨的水源或空氣等等，需要長遠可持續的政策妥善處理；最後，報告認為香港城市規劃不及其他範疇出色，因而衍生房屋供不應求、交通嚴重擠塞、社區營造欠佳、保育政策落後等等問題，引起市民生活不便與不滿。

那麼，到底何謂「宜居城市」？市民又需要一個怎樣的生活環境？

聯合國成員國於2015年簽訂的《2030年可持續發展議程》具備參考價值。當中有17項可持續發展目標，涵蓋地球、人類、繁榮、和平與夥伴關係等四大範疇；而第11項目標——「建設包容、安全、有抵御災害能力和可持續的城市和人類住區」所列舉的7項指標都能切中香港問題要害，其中涉及居住、交通、消閒、保育的四點尤其需要香港聚焦：

（1）確保人人獲得適當、安全和負擔得起的住房和基本服務，並改造貧民窟；（2）向所有人提供安全、負擔得起、易於利用、可持續發展的交通運輸系統，改善道路安全，特別是擴大公共交通，要特別關注處境脆弱者、婦女、兒童、殘疾人和老年人的需要；（3）向所有人，特別是婦女、兒童、老年人和殘疾人，普遍提供安全、包容、無障礙、綠色的公共空間；（4）進一步努力保護和捍衛世界文化和自然遺產。

《香港01》曾於2018年遠赴新加坡借鑑當地如何透過城市規劃打造宜居城市，當時被譽為「新加坡城市規劃之父」的劉太格一針見血指出，香港需要發展成為能夠容納1000萬人口的國際大都會，當中要打造兩個中央商務區。事隔三年，特首林鄭月娥終於去年底提出建構「北部都會區」，但目前未有具體規劃。《香港01》就此提出「宜居四問」，並與香港大學城市規劃及設計系講座教授葉嘉安對談，藉此回顧回歸二十五年以來的城市發展，並展望未來另一個二十五年，香港如何成為一個真正宜居、可持續的城市。

詳細內容請閱讀第323期《香港01》電子周報（2022年6月27日）《香港需要成為世界級宜居都會》。請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。