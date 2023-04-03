搶企業、搶人才競爭激烈　香港如何突圍而出？｜議員議案

「搶企業、搶人才」是特區政府推動疫後經濟復蘇的重要一環，立法會自然高度關注。上周三（3月29日），有議員發起「全面落實招商引資政策」無約束力議案，各界代表就此各抒己見。他們能否一針見血指出問題所在？又能否就此對症下藥？



立法會議員議案政策分析系列



搶企業、搶人才競爭激烈 香港如何突圍而出？（資料圖片）

各地政府為求走出疫情的泥濘，相繼推出措施招商引資，加速經濟復蘇，香港亦不例外。特首李家超在首份《施政報告》一系列「搶企業、搶人才」政策，包括成立「引進重點企業辦公室」（OASES）、設立「共同投資基金」；成立「人才服務窗口」，推出「高端人才通行證計劃」、在17個內地辦事處和海外經濟貿易辦事處設立 「招商引才專組」。政府亦投放不少資金推動科創發展，例如100億元「產學研1+計劃」，將發掘不少於100支有潛質成為初創企業的大學研發團隊，資助科研成果「從書架走向貨架」。

「搶企業、搶人才」成為港府的「重中之重」，立法會也高度關注。上周三（3月29日）立法會大會上，經民聯工業界（第二）議員吳永嘉發起「全面落實招商引資政策」議員議案，從對接國家、國際、業界三方面提出建議。民建聯會計界黃俊碩、選委界尚海龍、自由黨選委界李鎮強分別就原議案，提出加強跨部門統籌，設立「專項政策包」吸引企業，長遠規劃人才發展、支援本地中小微企的修正案。議案全數獲得通過。

在議案辯論中，立法會議員們主要關注現行招商引資政策的成效、跨局跨部門協作的情況、勞動人口不足的困局、以及本地中小微企的生存空間等四方面問題。

6月19日，新一屆特區政府三司十五局人選全部敲定，並獲國務院任命。候任特首李家超下午率班子見傳媒。（張浩維攝）

部門之間各自為政

選委界周文港、金融界陳振英、經民聯鄉議局劉業強均有提到，疫後各地政府「搶企業、搶人才」的競爭激烈。鄰近的「老對手」新加坡——其經濟發展局每年恆常到世界各國邀請企業前往投資。廣東省政府亦於今年3月19日推出《廣東省推進招商引資高質量發展若干政策措施》，從強化各部門的統籌協調能力、圍繞產業發展招引企業、打造品牌化活動平台、強化政策支持和優化營商環境五方面，提出20項招商引資的措施。

香港要從激烈的競爭中突圍，黃俊碩、民建聯選委界林琳建議政府整合散落在不同部門之中的招商引資事宜，避免各自為政，削弱成效。例如，「人才服務窗口」是由政務司司長直接領導，但「引進重點企業辦公室」OASES卻隸屬於財政司司長辦公室，而17個內地辦事處、海外經濟貿易辦事處、投資推廣署則是商務及經濟發展局轄下部門。

而且，各個部門之間的分工和協調並不明確。以財政司司長辦公室主管的「引進重點企業辦公室」，與商務及經濟發展局管理駐內地辦事處和海外經濟貿易辦事處（經貿辦）的「招商引資專組」為例，兩者職能可能有所重疊。民建聯選委界陳仲尼因而建議政府，成立由司長或副司長統領的獨立部門，統籌所有政策局和部門的作招商引資工作。

陳仲尼建議政府，成立有實權由司長或副司長統領的獨立部門，統籌所有政策局和部門的作招商引資工作。（張浩維攝）

招商引資缺乏章法

有關建議似乎不無道理，只要整合相關事宜於一人之下，箇中權責便能理清。然而，政府現時「搶人才、搶企業」措施缺乏章法，即使整合統籌，恐怕也不易實現願景。

例如，「引進重點企業辦公室」的工作重點是引進生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造、新材料與新能源科技等範疇的企業。同時，創新科技及工業局去年底也推出《香港創新科技發展藍圖》，配合「未來基金」撥出的300億元「共同投資基金」、50億元「策略性創科基金」、落馬洲河套區港深創新及科技園（港深創科園）和新田一帶由2024年起提供的土地，以及其他土地空間，吸引上述產業落戶香港。

不過，政府只是很粗略地製作「香港人才清單」，推出五花八門的入境計劃——「高端人才通行證計劃」、 放寬「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」的申請、 優化「科技人才入境計劃」，卻沒有全盤考慮引入企業後的人才配套問題——本地人力資源是否足夠支援個別行業、政府就特定行業需要從海外引入多少人才？選委界陳沛良認為，「招商引才專組」可以根據相應領域的企業名單招攬專業人才，從而應因行業的發展差異，填補對應的人才缺口。

選委界洪雯則提到，政府「搶企業」需要供應鏈招商的思維。企業與企業的競爭，本質上是供應鏈之間的競爭，而位於供應鏈頂端的「錨」，會整合上下遊供應商和服務商的發展。她建議政府抓住供應鏈的「錨」，並協助企業配對供應鏈，吸引上下遊企業落戶香港，形成本地產業集群。《香港創新科技發展藍圖》亦有提及要引進龍頭企業，鼓勵企業投資建立相關產業的研發及設計中心和中試轉化基地，但沒有提及整合供應鏈。

洪雯建議政府抓住供應鏈的「錨」，並協助企業配對供應鏈，吸引上下遊企業落戶香港。（資料圖片）

認清優勢殺出重圍

招商引資涉牽到政府如何利用地方的現有資源——產業布局、土地規劃、稅務優惠、人力資源結構、交通物流和生活配套，創造出最佳的投資環境，同時做好宣傳，吸引有潛力或選定的投資者落戶當地。對於投資者而言，如果政府能夠根據所需提供清晰、到位的投資資訊和政策配對服務，會相繼減省行政成本，投資意願亦會相應增加。

去年成立的「引進重點企業辦公室」嘗試為重點企業提供包括土地、稅務、人脈資源和融資等定制服務，同時為企業員工提供簽證申請和子女教育提供一站式服務，確實增色不少。但這種為企業度身訂造落戶方案的做法，鄰近地區早已實行。特區政府更須認清自身優勢，尋找差異化的招商引資方案，才能從百舸爭流中殺出重圍。