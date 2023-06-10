網售台灣機密文件｜台灣軍情局一招發掘間諜　小心提防誤墮法網

在影視作品裡面，「特務」的工作緊張刺激，甚至要經歷槍林彈雨，而在現實世界，他們是個怎樣的存在？《香港01》上月（5月22日）披露，早前收到一份曾在外國網站兜售、索價15萬元美金的「台灣情報機密文件」，顯示台灣軍情局特務人員與馬來西亞情報組織有所「合作」。細閱文件之後，《香港01》記者再有發現，當中涉及多個不同代號的情報小組——包括09OW588、23SK756、26ME583、32WS181的工作周報，並記錄了有關情報人員平時如何物色潛在間諜、怎樣索取中共情資的執勤日常；還有近20名遍佈廣東、福建、海南、香港等地的「線人」的個人資料，包括家庭背景、人格特質、政治考核、性格弱點、工作目標等等。



在一份「0329-0404 周報」當中，「26ME583」情報小組成員幾乎每天都要不同人士接觸套料。（香港01）

情報人員每天交友索料

《香港01》上月（5月22日）披露，早前收到一份曾在外國網站兜售、索價15萬元美金的「台灣情報機密文件」，內容主要涉及台灣過去兩年對於中共情資的搜集工作。《香港01》記者從中發現，儘管台灣和馬來西亞之間沒有邦交，但一名潛伏在「駐馬來西亞台北經濟文化辦事處」的台灣軍情局特務人員，疑似與馬來西亞官方「對外情報組織」（簡稱MEIO，同時掛牌「首相署研究部」）有所「合作」，並且透過送禮、請客等方式，獲取馬國政府內部分析，包括該國在南海駐軍防務概況。而其中一名涉事高官，正是現任「首相署研究部總監」的拿督希山慕丁沙吉（Datuk Hisamuddin Bin Sujak）。

細閱文件之後，《香港01》記者再有發現，當中涵蓋至少四個情報小組的工作周報，揭示不同駐地情報人員的執勤日常，更涉及多名「線人」的個人資料，包括一名香港人。

以上述駐守在馬來西亞、代號為「26ME583」的情報小組為例，從一份「國防部軍事情報局110年6月情蒐要項配賦表」可見，它在2021年主要被委派搜集「中共陸軍各陸航（空突）旅直升機列裝機型、數量，以及直8、直20機研改要況等情」及「共軍最新軍事訓練大綱等情報」這兩項工作。而在一份「0329-0404 周報」當中，有關情報人員幾乎每天都要不同人士接觸套料，包括在當地讀書的內地學生、賭場打工的內地員工、美國駐馬來西亞大使館海軍正副武官、東南亞國家協會武官及日本武官，還有被稱為「合作方」的馬來西亞中情局（即「對外情報組織」）首席副局長和轄下東亞處研析員。

「23SK756」情報小組某位少校，每天都要花費大量時間從事網溝工作。（香港01）

QQ、探探、婚介網發掘線人

除此之外，在一周之內，「26ME583」情報小組進行了三次「執行網溝與資料查詢」。結合其他文件推測，所謂「網溝」應該是透過交友網站等社交媒體，發佈一些掩人耳目的招聘廣告，從而物色並發掘一些可以為其提供不同情報、線索、資料的「線人」。

例如，從另一個代號為「23SK756」的情報小組某位少校，在「110年5月第1週活動日誌」可以看到，他幾乎每天都要花費大量時間從事網溝工作——5月3日，下午1時至5時，透過QQ兼職群及兼職網發佈招聘，歷時5個小時；5月5日，上午8時至11時，「透由交友網搜尋區內軍、公人員通訊錄，並發送溝聯信」，下午1時至5時，「針對配賦目標區透由探探（內地約會App）及招聘網尋找具意願為吾人所用之人士」，合共歷時9個小時；5月6日，下午1時至6時，同樣透過探探App和招聘網物色對象，歷時6個小時。

又如，另一個代號為「09OW588」的情報小組，在同年3月30日至4月5日的「每周工作執行情形」更記載了具體的供情和策進內容。小組情報人員在當周提供三項情資，包括共軍北部戰區XXX軍港船艦靠泊動態和中共下半年計劃派赴美國孔院志願者名單。而在策進記錄當中，情報人員提到，在共軍中部戰區陸軍第81集團軍陸航旅駐地周邊，運用交友軟件結識了一名自稱28歲的現役軍人「周澄祥」，並已與對方交換直接通聯方式，而當時正在核實對方的真實身份和觸情條件，並在探聽近期有否軍事演訓活動。

先掌握弱點再雪中送炭

在代號為「32WS181」情報小組的相關文件當中，更有兩份名為「洪俊莫策進情形暨規劃運用方法」和「陸籍工作關係洪俊莫情資績效統計表」的附件，相當詳盡地呈現了情報人員的策進過程，從基本資料、發掘經過、觸情條件、家庭背景、情感關係、經濟狀況、日常生活，到供情表現、安全程度、策進方法、經費需求等等，應有盡有。

據文件，洪俊莫當時32歲，是一名副縣級公務員，「具蒐報青海省內部機敏情訊之觸情條件」。在2021年2月至5月的短短三個月間，洪俊莫已向台灣情報人員販售17件每件價值5000元（沒有標註貨幣）的情資，轉報率達到58%，被評定為「工作成效良好」。洪俊莫之所以被發掘，事源一名潘姓情報官以「投資顧問公司」為掩職，在網站發布招聘廣告；其時已婚且育有兩子的洪俊莫，經濟負擔頗為沉重，每月家庭生活開銷、房產供款、汽車還款等等合共高達40萬元新台幣（折合約9.3萬元人民幣），明顯入不敷支，經台方情報人員以金錢利誘後，陸續提供多項關於「十四五規劃」的機敏情訊。

情報人員考核過與洪俊莫接觸的「安全狀況」，形容洪俊莫「個性小心謹慎，深怕個紫暴露，保密觀念良好」，而且只是「重視情錢交易內容」，對於情報人員的身份背景和金錢來源不感興趣，也沒有主動探聽過對方身份。情報人員因而研判：洪俊莫暫時仍未發現自己「遭敵逆用」，以為只是基於經濟因素提供政府內部消息，「動機單純」。不過，為了確保工作安全，台灣情報人員仍會不定期更換通訊帳號的密碼，以加強密碼的複雜性，同時建立符合安全標準的備援系統和通聯管道，「以避免遭敵注偵」；另外，還會妥設金錢來源之辭，特意叮嚀洪俊莫注意金錢支用觀念，「避免產生維安疑慮」。

至於後續策進規劃，由於其時洪俊莫急需承擔父親換腎手術費200萬元和每周洗腎費2萬元，同時又面臨由「副縣級」晉升「正縣級」的評鑑階段，洪俊莫主動請求給予額外經濟支持，以填補經濟缺口、降低債務負擔、度過升遷評鑑；台灣情報人員計劃一方面繼續以「工作補助費」和「蒐報獎酬」作為誘因，並就此向申請額外經費，另方面持續加強「情感籠絡」，以強化洪俊莫的依賴和向心，並會指導他秉持「只聽不問、只看不取」原則，結合個人觸情條件蒐報高價值情訊，朝着「選定策導對象」方向發展。

「香港中港台專家」是潛在對象

近20名線人資料當中，有一名當時65歲的已婚香港男子，化名為「藍平昌」，據報是位「中港台關係專家」和「時事評論作者」，在政治考核上「對香港政治治理感到失望，但也接受（現況）」。從「發掘經過」可見，藍平昌是在2019年經一名台灣情報小組前組長「高上校」轉介認識另一情報人員「鄭宜廷」；而鄭當時以「網路自媒體平台」編輯身份作掩護，假藉訪問兩岸熱點議題和中共學者意見之名，持續與藍平昌接觸。

文件顯示，藍平昌有兩項任務：一是轉介可以發展成為線人的內地人士，二是提供中共學者關於台灣議題的意見。根據性格評核，藍平昌個性穩重、健談，但比較注重名譽，也具有一定保密意識，所以儘管能夠保持聯絡，但暫時沒有具體成效。因此，情報人員建議，持續厚植雙方情誼，關懷對方生活狀況，再嘗試誘促其提供有用的資訊。

根據《中華人民共和國刑法》第110條，任何人「參加間諜組織或者接受間諜組織及其代理人的任務」，或「為敵人指示轟擊目標」，即屬干犯「間諜罪」，情節嚴重者將處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。《中華人民共和國反間諜法》則具體規定，「間諜組織及其代理人以外的其他境外機構、組織、個人實施或者指使、資助他人實施，或者境內機構、組織、個人與其相勾結實施的竊取、刺探、收買、非法提供國家秘密、情報以及其他關系國家安全和利益的文件、數據、資料、物品，或者策動、引誘、脅迫、收買國家工作人員叛變的活動」是一種間諜行為，後果嚴重。而在香港，即使實施了《香港國安法》，仍然沒有「間諜罪」，但保安局局長鄧炳強已經表示，當局正在積極研究《基本法》第23條立法工作，屆時會一併處理加強防範間諜和竊取國家機密的罪行。

今年1月16日，不少台灣傳媒均有報道，有軍事迷在外國網站發現有人兜售聲稱是「台灣機密情報」的文件，10G容量索價15萬元美金。事後台灣情報機構高度關注，法務部門迅速介入調查，但未有證實真偽，令人質疑情報工作存在極大安全漏洞。一個月後，台灣當局仍然沒有公開交代事件，而在台灣和馬來西亞一些論壇，則流傳並公開有關文件。不過，台灣媒體突然轉趨低調，全都沒有跟進報道。《香港01》記者較早前也收到標題為「15萬元美金情報資料」的匿名電郵，部份內容與早前台灣媒體所報道的相若，其餘相信是有關媒體未有詳細披露的資訊，從而揭開上述台灣軍情工作的神秘面紗。