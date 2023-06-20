輸入外勞｜01讀者踴躍倡議：唔該高官、議員、公務員都請外勞！

香港勞動人口持續縮減，由2018年的368萬人減少至2022年的346萬人。為應對勞工缺口，特區政府上周三（6月13日）推出專用於建造業和運輸業的「輸入勞工計劃」，並放寬「補充勞工計劃」的26個低技術工種限制。特首李家超一錘定音，但普羅大眾仍有不少擔憂，以《香港01》最多讀者瀏覽的十篇「輸入外勞」文章為例，討論相當熱烈，平均有過百則留言，不少讀者更提出「唔該特首、局長都請外勞」、「一邊話香港缺人，一邊又引入外勞，咩邏輯」、「增加香港內部矛盾，令弱勢社群更難找到工作，完全只為商家財團服務，和中央政策背道而馳，無法破除利益固化藩籬」等等質疑，冀當局必須推動傳統產業升級、改善本地勞工待遇。



為建造業和運輸業特設的「輸入勞工計劃」，允許最多輸入兩萬名，並規定工資不能低於相關職位月薪中位數。(資料圖片)

對特區政府而言，輸入外勞既是迫於無奈，也是勢在必行，因為香港已經出現結構性人手短缺問題，例如在2018年至2022年之間，勞動人口就由368萬人縮減至346萬人，足足減少了22萬人，當中有16萬人屬低技術勞工。特區政府有見及此，破格作出行政決定輸入外勞——為建造業和運輸業特設的「輸入勞工計劃」，允許最多輸入兩萬名，並規定工資不能低於相關職位月薪中位數；而被優化的「補充勞工計劃」，則容許未來兩年輸入以往禁止的26個非技術或低技術工種，包括侍應生、接線生、收銀員及售貨員等。

計劃公佈之後，早已高呼「輸入外勞」的資方自然樂見其成，甚至以為藉此「妙方」就可一勞永逸，因為可以在無須明顯改善工人薪酬待遇的情況之下補充人手，更加不用承擔改善生產技術、提升工人能力的責任。但勞方的反應，卻是叫苦連天。一則擔心本地勞工薪酬早已長期被資方壓榨，如果過度依賴輸入外勞，即使不會拖低收入，但也難以大幅提升，更加無法寄望政府和企業願意合力活化傳統產業、培訓工人增值；二則政府此舉事前完全沒有諮詢勞工顧問委員會的意見，更加令人不滿當局罔顧基層勞工權益。

普羅大眾同樣有不少擔憂。在政府公佈計劃後的6月13日至18日內，《香港01》最多讀者瀏覽的十篇「輸入外勞」文章，合共有超過50萬點擊率，比一般硬性政策文章多得多，可見市民相當關注。而且，在這十篇文章當中，讀者討論得相當熱烈，合共有接近1,400則留言，即平均每篇有約140則，不少讀者更提出相當直接的質疑。

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最多讀者問及諸如「唔該特首、局長都請外勞」、「政府高官都可以請外勞，使乜三四十萬請他們，四五萬元都大把大陸博士生來做，效率分分鐘更高」、「強烈要求引入內地公務員，薪資按香港中位數水平發放」、「全部高官局長立法會議員都請外勞就最好」、「官員都要輸入外勞，我希望內地領導來管治香港。香港官員人工貴，辦事能力低。不划算」、「立法會議員，醫生，警察，消防員，公務員等，護士，會計，律師，法官等全部都應該外勞，一年政府起碼節約多100億元派給市民，何必向基層開刀」的疑問，儘管多少有些情緒化，但也是市民最直觀的感受，值得特區政府注意並反思。

為什麼會把矛頭指向治港者？或許可從以下的留言找到答案：「（政府）打爛本身一班香港低收入人士無飯開（的飯碗）」、「政府只聽僱主一面之辭，完全無聽過打工仔心聲」、「本土工種已經不多，香港好多低收入家庭，如果要再輸入外勞，讓香港人怎樣生存生活下去」、「這26種職位並不是勞工不足，只是僱主不願給一個能養活自己的薪酬，變成有職貧窮的職位」、「一邊話香港缺人，一邊又引入外勞」。由此可見，儘管港府一再重申三大原則，即確保本地勞工就業優先、保障本地勞工的工資收入、以培育和增加本地勞工為主，但由於未能給出具體保證，難以釋除基層擔心被取代的疑慮。

在眾多留言當中，有一則尤其意味深長：「增加香港內部矛盾，令弱勢社群更難搵到工做，完全只為商家財團服務，以便增加更多廉價勞動力，基本上，同中央政策背道而馳。貌似香港商界巨企同香港深層政府利益互相輸送關係依然牢固，好多高層政府官員都番書畢業，對西方世界叢林法則價值觀堅信不疑，對香港社會穩定發展非常不利。」