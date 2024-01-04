台灣機密文件外洩｜不倫戀、養水軍、假情資——軍情局再爆風紀醜聞

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】台灣大選在即，「武統」成為可能選項，當地軍事防衛力量自然也是焦點；不過，作為情資重地的軍事情報局，卻一再爆發醜聞。去年11月，先有兩名軍官偽造假情報詐領千萬經費被移送法辦，再有兩名上校涉嫌醉酒鬥毆而且險出人命；及至12月聖誕節期間，《香港01》收到疑似台軍機密文件，內容直指軍情局特種情報通訊室一名組長作風敗壞，不但與已婚女下屬發生不倫戀，而且常藉捕風捉影資訊領取大額工作費用，甚至違規利用公帑培養諸如「焦慮主婦Lia」等陸配網紅為民進黨助攻，但在朋黨袒護之下沒有遭受任何處分。



《香港01》上周收到一份疑似台灣軍情機密文件，當中主要涉及軍情局特種情報通訊室一名組長陳柏亨的作風問題。（香港01）

去年1月中旬，台媒曾經大肆報道，有人在外國網站以15萬元美金兜售10G的「台灣情報機密文件」；及後法務部調查局迅速介入，但至今未有交代真偽。直到5月中旬，《香港01》收到相關文件，揭發台灣軍情局轄下情報小組疑似與馬來西亞「對外情報組織」（MEIO）有所合作，並且透過送禮、請客等方式，獲取馬國政府內部分析。另外，文件也涵蓋其他情報小組的工作周報，並記錄有關情報人員如何物色潛在間諜、怎樣探聽中共情資的執勤日常；還有近20名遍佈廣東、福建、海南、香港等地的「線人」的個人資料。事件引起外界質疑當地情報機制漏洞百出，又批評兜售情資的軍情人員軍紀敗壞。

無獨有偶，去年7月中旬，台灣媒體《上報》揭發軍情局「造假」醜聞，指法務部調查局國家安全維護處人員破天荒進入軍情局本部搜查；直到11月上旬，士林地檢署正式起訴兩名軍情局軍官，指二人涉嫌虛構中國情報人員「梁方」並連續多年提供虛假情資，合共詐領布建情報獎金超過1000萬元新台幣。一波未平一波又起，數天後，《鏡周刊》又以「鬥毆、酒駕、虛報線民費，軍情局軍紀渙散情搜失靈」為題，報道軍情局第四處的四名軍官外出聚餐後先是酒駕返營，再因醉酒爆發口角互相毆鬥，其中一人傷勢嚴重險些送命，但被長官下了「封口令」。軍情局當晚發稿表示，部份內容與事實不符。

連串事件難免動搖台灣民眾對軍情乃至防務部門的信心，也引起外界疑惑：民進黨蔡英文主政八年大幅增加軍事開支，但軍紀問題解決了嗎？防衛能力進步了嗎？招架得住「武統」了嗎？種種難題未解之際，台灣軍情局再度爆發令人乍舌的傷風敗紀事件。

《香港01》上周收到一份疑似台灣軍情機密文件，當中主要涉及軍情局特種情報通訊室一名組長陳柏亨的作風問題。根據陳柏亨與一名已婚女下屬的私密對話記錄，情慾尺度相當露骨，出現「盯着你的老二」、「又硬又粗」、「餵飽」、「等你看完文再鹹濕你」、「我只是你在家外面的感情替代品」、「我充份理解外面小三的感受」等字眼。

陳柏亨負責管理一個搜集中共情報的小組，要求下屬以「預警」和「情訪」作為兩大情資目標。在「預警」方面，以共軍東部、南部戰區軍港、陸航部隊、戰演訓場、指揮中心、軍機場、戰略支援部隊、火箭軍基地為優先目標區，再運用QQ、陌陌、探探、微信、特定群組、特定論壇、網路借貸、求職網站等管道於目標區物色潛在工作對象，並要經過兩個月進行基本考核，「須要求對象看到什麼說什麼，不得猜測、編造」，每月可給予6000元人民幣作為報酬。在「情訪」方面，則以共軍東部、南部、北部戰區陸海空、戰略支援、火箭軍部隊官、士、兵、軍嫂為優先工作對象，要求從每100名網溝對象當中發掘一位具工作條件、需求弱點、保密警覺意識較低人士，透過關心、好奇、質疑等聊天技巧拉攏策進，每月至少要有兩個可供情訪對象，產情4至6件，轉報1至2件。

除此之外，文件還透露，陳柏亨的公開身份是復興廣播電台節目科科長，平時開設「淘心工作室」播客團隊作為掩護，表面上是製作《世界沸新聞》、《臺灣金促咪》、《軍事相對論》、《小杜的生活日記》等節目與聽眾交流互動，實際上卻有其他目的。

其中主要的目的，是物色在台大陸人士推展戰情工作。例如《繁事簡單說》企劃案顯示，節目透過「訪談在台陸士身處異地之想法及涉陸機構之見聞」，「結合兩岸文化、思想、立場衝突等內容」，從而引起陸士聽眾共鳴；當成功建立節目定位，就會邀約在台陸士和涉陸機構來賓訪談，最後結合平台掩職，發掘具觸情管道對象推展情戰工作。

根據文件當中一些電郵記錄，原籍遼寧、嫁到台灣的Youtuber「焦慮主婦Lia」，也和陳柏亨的「淘心工作室」也有合作，存在利益關係。「焦慮主婦Lia」目前已經取得台灣護照和身份證，並且註銷內地戶籍；她日常主要在平台分享台灣生活點滴，平時也熱衷在社交媒體談論政治，例如較早前國民黨和民眾黨商討「藍白合作」的總統大選策略期間，「焦慮主婦Lia」便發了多個極具諷刺意味的貼文，被指是為民進黨的選情助攻。

在台灣軍情局爆發連串醜聞之後、《香港01》收到有關文件之前，曾有台灣情報體系人員匿名撰寫評論文章《軍情局不改革 不會有未來》，直指軍情局內部面臨三大問題：一是充斥官官相護的朋黨文化，二是充斥毫無意義的形式文化，三是無法切實掌握中國軍政動態。文章最後呼籲：「面對軍情局的沉痾難起，已經證明不改革，軍情局就沒有未來可言，情報界及公眾如果不集中心力徹底改革軍情局，那麼就等著承受軍情局持續衰頹所產生的情報失靈、甚至情報失能，最終台灣的安全將為此付出致命的後果。」