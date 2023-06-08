JobsDB發表2023薪酬調查報告　營運總監李政勳：搶人才不只靠薪酬

JobsDB今日發佈「2023年薪酬調查報告」，當中提到受訪者2023年平均薪酬加幅為4.1%、61%的全職僱員獲加薪、76%的受訪者獲發花紅或/及雙糧，更有83%的受訪者對就業前景抱中性至樂觀的看法。JobsDB香港區營運總監李政勳（Bill）建議，面對請人難，僱主可以採取較主動的態度，嘗試向被動求職者（Passive Job Seekers）招手，並考慮提供薪酬以外的工作福利，以吸引人才。



JobsDB香港區營運總監李政勳（Bill）。（黃寶瑩攝）

被動求職者佔逾半 僱主應更主動

李政勳形容「香港嘅打工仔係有啲特別嘅」，因為主動求職者（Active Jobseekers）僅佔三成，而被動求職者（Passive Jobseekers）佔一半，餘下兩成則無論面對任何工作機會，均不會考慮轉工。在被動求職者之中，多達六成人會在一年內獲得多個工作機會，反映人才競爭激烈，因此僱主需更積極，「去activate（激勵）呢啲passive candidates（被動求職者）」。

請人不止擲重金 打工仔更追求Work-Life Balance

僱主搶人才除了銀彈攻勢，還可以考慮推出各種福利。根據JobsDB的調查報告，香港打工仔按年加薪幅度為4.1%，是近4年來最高，「睇得到人工福利增加咗」，「但打工仔有一啲感覺係，增幅未必係佢哋嘅expectation（預期）」。

JobsDB香港區營運總監李政勳表示，僱主及僱員的薪酬預期有一定差距。（黃寶瑩攝）

李政勳說，今年僱員期望的加薪幅度，與僱主實際加幅有一定差距。他認為，若公司能力許可，應該優先考慮提供更好待遇；但如果預算有限，可考慮提以其他福利鼓勵員工投入工作。

他舉例說，現時有約七成打工仔期望於工作與生活間取得平衡（Work-life Balance），僱主嘗試從此入手吸引僱員，又或是提供混合式的工作環境，以至提供技能培訓，幫助僱員應付後疫情時代的挑戰。

JobsDB發布2023薪酬調查報告，受訪者平均薪酬加幅為4.1%。（黃寶瑩攝）

轉工應先考慮新工是否適合自己

現時不少僱主求才若渴，相信不少打工仔都會趁機轉工，爭取更好待遇。李政勳引用JobsDB的調查數據，指出不同年齡層的受訪者均認為今年比去年更易搵工，另有超過八成受訪者對今年轉工持中立至樂觀態度，按年增加24個百分點。其中又以26至30歲的受訪者較樂觀，約八成人認為下一份工作會有更好的薪酬。

他亦建議打工仔求職時要先留意新公司是否適合自己，了解公司的增長前景、是否財政穩定，「有啲人鍾意Start Up，有啲人比較鍾意大公司，（睇）佢啱唔啱你自己嘅needs（需求）」。另外，亦可以考慮自己能否適應新工作的規則及責任、職場發展、公司文化等。