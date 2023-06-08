JobsDB專訪｜僱主請Fresh Grad勿只講人工　公司有前景更具吸引力

一眾大學畢業的職場新鮮人正陸續投入職場，JobsDB香港區營運總監李政勳（Bill）接受「01教育」訪問時指出，現時不論僱主及僱員，對大學畢業生的薪酬預期介乎1.4萬至1.8萬元，而僱主亦比以更願意聘請工作經驗較少的求職者，包括Fresh Grad（應屆畢業生）。他強調，僱主於聘請Fresh Grad時，要留意公司能否令對方感到有增長預期（Growth Prospect），或是嘗試不同崗位的機會。



JobsDB香港區營運總監李政勳（Bill）。（黃寶瑩攝）

人才需求大 僱主願意請Fresh Grad

李政勳舉例，如果求職市場上的公司都對同類職位都要求5年經驗，但人才供應有限，「如果你搵唔到5年經驗，咁你咪搵3年經驗囉，你冇3年經驗，係咪1年、啱啱大學出嚟，其實你都考慮？」。被問及大學畢業生的薪酬預期與疫情前有沒有明顯分別，他指該數字與一般求職市場的增長一致。

對於聘請Fresh Grad，李政勳亦有建議給僱主，以吸引更多Fresh Grad入職。他指Fresh Grad未必看重薪酬待遇，「佢想睇到佢Join（加入）一間公司，就係有Growth Porspect」。另外，Fresh Grad亦傾向嘗試不同崗位，所以不少公司都設有管理培訓生計劃（Management Trainee），「你畀個機會（佢）去試唔同嘢，佢先至真正知道佢嘅Career Path」，另外僱主亦可考慮為他們提供技能培訓，因為「九成嘅Fresh Grad都有呢個需要」。

他亦提醒僱主，Fresh Grad未必接受由上而下的管理模式，「佢哋比較鍾意Open Flat（開放）嘅Environment（環境）」。

JobsDB香港區營運總監李政勳亦有給予職場新鮮人一些忠告。（黃寶瑩攝）

職場新鮮人要注意的3件事

對於即將投入社會的Fresh Grad們，李政勳亦有一些忠告。首先，必須要時刻求知若飢，願意追求進步。第二，就是要有願意不斷學習新事物的心態，「因為一個人未必係知道全部嘅嘢，你要肯繼續去進修」。第三，必須要保持誠實正直，做正確的事。

李政勳又提到，如果Fresh Grad希望持續進步，在職場階梯上達到更高的位置，就需要獲得更多軟技能。他解釋，現時營商環境節奏急促，僱主期望員工有能力在該環境中工作，「公司都肯去轉變嘅時候，未必每一樣嘢係可以好實在同你講到」，但如果Fresh Grad能展示到在該環境下的適應、計劃管理及持分者管理能力等，將會有助升遷。

JobsDB香港區營運總監李政勳分享自身經驗，又認為自己仍然是一個有活力的城市。（黃寶瑩攝）

在港工作逾10年 仍覺值得留低

現時政府強調要到世界各地搶人才，而李政勳作為外地來港工作人士，正好可以分享自身經驗。李政勳在馬來西亞出生及成長，曾在吉隆坡讀書及工作，2013年來港發展，至今在港工作逾10年，更已成家立室。

李政勳個人認為，香港在過去及現在都充滿活力，相信未來亦都一樣。他指出，香港除了可以提供工作機會，社交生活亦多姿多采，例如有最美味的食物、只需半個小時就可以享受到的陽光與海灘、以及參加到來自世界各地的文化活動等，這些都只能夠在世界上頂尖的城市才找到。他提到香港能夠提供工作與生活之間的平均，是他選擇繼續留港的原因，更會建議馬來西亞的朋友們考慮來港尋找更多機會。