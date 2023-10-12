職場女王張慧敏：公司「老油條」如舊傢俬　最急要學唔係AI

每間公司總有幾個「職場老油條」，面對 AI人工智能衝擊，急住學都可能一知半解。職場女王張慧敏坦言，從一件事即知自己是否「職場老油條」，「如你不思進取，隨時只係公司舊傢俬，擔心AI淘汰你，不如話你淘汰自己。」



張慧敏提醒資深打工仔，學習AI應用以外改變心態更重要，「增值永唔遲，唔係要去讀咩學位，而係要搵到自己最大價值同賣點，唔叻科技就賣實用經驗，唔識做人就去改，Hea做唔開心不如積極轉工咪再呻完就算」。



張慧敏提醒自覺未受重用的資深員工，要考慮自己的存在價值，坦言最有可能淘汰他們的，並不是AI洪流。(梁鵬威攝)

資深員工並不等如職場「老油條」，最大分別是他們於老闆眼中是否有存在價值。張慧敏笑言，今時今日不少人會在家工作，如工作日可整天沒收任何來電，公司運作如常，就要想一想自己是否已變成「老油條」，「唔好誤會做得耐就資深，你可能只係公司舊傢俬，慣咗你存在。」

學AI不如學識展示自己職場價值

AI洪流令不少打工仔萌生憂慮，特別是有一定年資的人，論應用不及年輕人熟練，唔識用又怕被淘汰。張慧敏認為AI暫限於特定範疇，如廣泛應用要學亦不難，「老人家都識用Whatsapp、Facebook啦，所以真正威脅你的不是AI，而係你自己心態，覺得份工咁危機四伏都叫Comfort Zone唔願變，究竟係咩玩法？」

「你驚死即你都懷疑自己價值，其實資深員工最寶貴係經驗，你有用就算唔識AI又如何，問題係你能否畀老闆睇到你的重要。」張慧敏認為，打工仔最忌不思進取，「唔係AI淘汰你，係你淘汰自己」，建議常投訴的人想清楚自己有何職場籌碼，「要知自己價值喺邊，無咗呢份工可以搵咩工，人哋請你又係睇中你啲咩。諗到就唔好等運到，如決心求變快啲去搵工，人哋唔請都賺咗經驗，唔好呻完就算。」

只識呻最無用 張慧敏：是時候改變了

張慧敏認為世上無完美工作，打工仔要誠實自問想要什麼及願意付出幾多，心態上要居安思危，永遠預備好迎接挑戰，「成日講增值進修，其實係點樣令自己變得更好更強，唔只係講讀咩課程，考咩學位，亦要望清自己問題，如同人相處不來，唔好怕瘀直入老闆房問對方自己點改善，遇到衰老闆就當修練， 有陣時學識做人好過去讀書。」

轉換成老闆角度，張慧敏坦言再打得的員工，如處處樹敵沒有團隊精神，猶如廢了武功，「你再好打都要老闆用到你先得，所以不要太自傲，自省更重要，唔好只妒忌話人擦鞋，你又做唔做到，唔好只識講懷才不遇，你都要企出來人哋先睇到你才能，確認做唔落去，你有實力總有留人處，唔好再浪費自己時間。」