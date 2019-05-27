【林宥嘉演唱會】唱足三晚照舊賣萌　廣東話為自己打氣：精神啲

林宥嘉（Yoga）昨晚在紅館舉行《Idol世界巡迴演唱會2019》香港站尾場，讓觀眾耳朵及眼睛都懷孕了不在話下，一向錫Fans的Yoga繼續講廣東話賣萌，更出「殺手鑭」唱《壞與更壞》，掀起全晚高潮。 攝影：陳志嵐

林宥嘉繼續用廣東話賣萌，即使倦透也跟自己打氣：「精神啲！」（陳志嵐 攝）

Yoga用廣東話跟Fans打招呼：「你哋好大聲你哋知唔知，但係我鍾意！又嚟到廣東傾偈嘅環節，我講廣東話係咪好好笑？但係我好有誠意㗎！」其實Yoga發音很標準，就連台下fans也高呼：「講得好好呀！」他更以廣東話解釋演唱會主題「Idol」的意思：「好多人都以為Idol係舞台上唱歌嘅人。其實如果你在生活中可以照顧你愛嘅人，同埋照顧你自己，就已經係Idol！」

林宥嘉學會用廣東話說「好𢲡住」形容「走心」，更為全場送上笑彈。（陳志嵐 攝）

完騷後Yoga接受訪問，他第一句就用廣東話：「好攰呀！」回過氣來他跟自己打氣：「精神啲！」再次發揮賣萌本色，他續說：「因為每一場都好盡力，每場都當最後一場做，以後有經驗，可能會冷靜啲，哈哈！」Yoga今晚唱到眼濕濕，他解釋說：「因為第二part啲歌太內心、太走心，很容易進去，所以要誇自己很帥化解沉重氣氛。」他又叫主持教自己用廣東話說「走心」，然後學會了「好𢲡住」逗大家一笑。

林宥嘉完騷後第一句是：「好攰呀！」因為他把每一場都當是最後一場來唱，他更笑言以後開騷會冷靜一點。（陳志嵐 攝）

被問到陳奕迅於第二場神秘現身，Yoga立刻眉飛色舞說：「我事前真的不知道他來，你知道真正的歌迷是怎麼樣嗎？真正的樂迷看到真正的偶像時，不會擺出自己很帥的樣子，所以很幸運讓他看到我前半場很帥的樣子！」

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