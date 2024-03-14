BENZ好巴閉？硬闖巴士廠違泊阻九巴出入　仲咁做更衰　下場糗大了

這也太自私了吧！本港網絡瘋傳1段「BENZ（平治）故意阻塞巴士廠通道」影片，指有BENZ闖入九巴九龍灣車廠內停泊路中心阻礙巴士出入，司機更下車離開座駕站在門口，拒絕駛走。即使車長爆粗斥責「X你老X，阻住地球轉」及想報警，BENZ司機亦沒有理會，拍片者則批評「阻住人哋幾十個收唔到工啊。揸BENZ真係巴閉啊！」。

影片引來網民熱議，紛紛斥責司機離譜自私，「呢啲人嘅行為咪X街囉」、「返屋企瞓覺啦阻住晒」、「黐線㗎！」、「報警拖車」。翻查資料，影片於2020年3月已流傳，至近日被轉載至巴士群組再惹熱議，而BENZ的下場，令網民高呼「大快人心」。



本港網絡瘋傳1段「BENZ（平治）故意阻塞巴士廠通道」影片。（影片截圖）

該段「BENZ故意阻塞巴士廠通道」影片長44秒，見到當時天色已黑，然而1輛黑色BENZ正停泊在九巴九龍灣車廠內通道中心，阻礙巴士出入，惹起車長們鼓譟，斥責「X你老X，阻住地球轉！」、「影車牌放上網，睇下佢走唔走得甩！」，更計劃報警，「報警，搵差佬嚟拉X佢啦！」。

然而，穿紅衣戴眼鏡的BENZ司機早已下車站在車廠門口看手機，面對車長責難充耳不聞。拍片者邊拍下情況，邊講述BENZ阻塞通道原因，「呢㗎車喺度老屈啊，話九巴撞佢啲車啊，要賠啊」，批評「阻住所有放工啲巴士啊！幾無公德心，阻住人哋幾十個收唔到工啊！揸BENZ真係巴閉啊！」。車長則補充，「佢（BENZ司機）無位泊（車）啊，想泊入嚟巴士公司啊」。

網民看過影片紛紛指摘司機離譜自私，「呢啲人嘅行為咪X街囉」、「返屋企瞓覺啦阻住晒」、「黐線㗎！」、「報警拖車」、「如果佢係入咗巴士廠拉得啦，擅闖私人地方，真係幾onXX」、「如果識玩，巴士公司可出律師信，要求賠償因巴士延誤出車的損失」。

巴士廠出動叉車吊車，把BENZ拖到靠牆位置騰出通道。（網上圖片）

翻查資料，影片於2020年3月已流傳，至近日被轉載至巴士群組再惹熱議。當時群組也有流傳「BENZ下場」相片，見到巴士廠出動叉車吊車，把BENZ拖到靠牆位置騰出通道，並用黑色膠袋、報紙包裹車窗和車牌，以雪糕筒圍住。網民看後直指「大快人心」，「呢啲就係闖人巴士廠的結果和下場」。