老翁大鬧巴士影片瘋傳！挑釁2後生仔落車：唔落就X弟　後續超展開

「巴士阿叔2.0」？本港網絡流傳1段影片，見到巴士上層有老伯爆粗責罵坐在後面的2名年輕男生，「我X你老X咩！佢坐隔籬得唔得啊，坐對面得唔得啊？」；其中1名男生隨即站起來回嗆，老伯則說「你唔好X起身啊！」；男生再要求「落車講」，老伯表示「落車講咪落車講」，又要求2名男生一同下車，明言「你落車我唔X落車就X弟！」。最終老伯旁邊同行女子「爆氣」責罵老伯「咩事啊！唔好嘈啦！」，老伯坐好望向前方未有出聲。

影片引來網民熱議，批評老伯「唔好喺度恃老賣老」、「得把口」、「脾氣差」。



本港網絡流傳1段影片，見到巴士上層有老伯爆粗責罵坐在後面的2名年輕男生。（影片截圖）

網上流傳影片長44秒，見到巴士上層有老伯正在「怒睥」坐在後面的2名年輕男生，爆粗責罵，「我X你老X咩！佢坐隔籬得唔得啊，坐對面得唔得啊？X你老X臭X！」。

穿裇衫的男生隨即站起走近老伯反嗆「你啱先同我講啊，而家唔係X我老X啊？吓！」。老伯回應「X你又點啊？」，男生於是要求「落車講！落車講！落車講！」，老伯則指着男生說「你唔好X起身啊！X你老X！落車講咪落車講！」。

阿伯舌戰年輕男過程逐格睇▼▼▼

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男生之後返回座位，但老伯仍未「收火」，繼續指罵男生，「你夠膽落車就得喇！夠膽就得喇！」，更挑釁2名男生「兩個一齊落車！」。老伯旁邊同行女子勸架說「當尊敬老人家」。

惟老伯火氣仍大，不滿表示「X你老XX，咁X大聲講嘢！」，裇衫男回應「落車同你講OK？」，老伯即稱「落車得！你落車我唔X落車就X弟，X你老XX！」。這時老伯同行女子按捺不住，質問老伯「咩事啊！」，要求老伯「唔好嘈啦」。最終老伯坐好望向前方，未有出聲，影片至此結束。

老伯同行女子按捺不住，質問老伯「咩事啊！」，要求老伯「唔好嘈啦」。最終老伯坐好望向前方，未有出聲，影片至此結束。（影片截圖）

影片引來網民熱議，批評老伯「唔好喺度似老賣老」、「得把口」、「唔信個老伯會跟住人呀，做硬X弟」、「脾氣差」。也有人質疑是否舊片，「幾多年前㗎？」。