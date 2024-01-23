違泊阻路被罵　TESLA司機摑車行職員：扮型啊！　後續更衰惹公憤

阻塞通道還出手傷人？本港網絡瘋傳1段影片，指有TESLA（特斯拉）在道路中心停泊阻塞出入口，1名車行男員工上前理論，詎料TESLA男司機發惡指着男員工爆粗狂罵「X你老X，你係咪扮型啊」，又步步進逼。不斷後退的男員工繼續爭辯，TESLA男司機竟出手掌摑男員工，再大力推撞對方，重複「係咪扮嘢啊？」。

影片引來網民嘩然，紛紛批評TESLA男司機離譜，「擺明恰細路啦」、「拉得！」、「郁手，已經講完」。



有TESLA司機掌摑車行男員工。（影片截圖）

有港男於Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載該段影片，留言「xxxxx（車牌號碼）你威囉，幫你揚名扮嘢」。

影片長22秒，見到黑色裝束的TESLA男司機正在馬路上指罵車行男員工，「係咪扮型啊？X你老X，你係咪扮型啊，喺度！」，並逼向男員工，男員工則不斷後退，反駁「我唔X型啊！家下你阻住條路啊！」。

TESLA男司機發惡過程逐格睇▼▼▼

+ 12

TESLA男司機聞言不滿指「你扮嘢啊！」，並推了男員工1下。男員工叫TESLA男司機不要動手，TESLA男司機卻繼續步步進逼指罵「你係咪扮嘢啊！你係咪扮嘢啊！」。

2人幾乎在馬路上轉了一個大圈，其間男員工想爭辯，但TESLA男司機突然出手摑男員工1巴掌，掌摑聲音相當響亮足證力度之猛烈。掌摑後TESLA男司機仍未收手，大力推撞男員工，重複「係咪扮嘢啊！」。

網民看影片後紛紛批評TESLA男司機離譜狂妄。（影片截圖）

影片至此結束，網民看後紛紛批評TESLA男司機離譜狂妄，「點嘈都好，郁手，已經講完」、「擺明恰細路啦」、「好兇狠喎」、「拉得！」、「T車好惡」。也有網民笑言「畀我就即刻瞓低，賠到佢破產」、「T車X！從來冇令人失望過」。