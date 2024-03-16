大膽！泰婦家藏7大袋受保護蛇活體被捕　向當地人收購走私至鄰國

直接在家中藏有大量受保護的蛇用來走私 ？泰國警方日前在披集府拘捕1名45 歲的婦女，在其住所搜獲大批受保護動物灰鼠蛇（Ptyas korros），包括７大袋、合共重逾34公斤的活體，她先向當地民眾收購再轉售出國。警方相信事件涉及走私集團跨國販售野生動物，按季節性向鄰近國家走私包括猴子、蜥蝪及蛇等物種，據交易用手機上的紀錄，涉及灰鼠蛇的交易每筆金額逾10萬泰銖（約2.1萬港元），正追查其他走私集團成員下落。



泰警拘捕1名45 歲婦女，並在往所搜獲大量受保護的灰鼠蛇。（示意圖 / iStock）

據泰媒報道，被捕的45歲婦女Chanphen Rerngji在住所內藏有大量受保護的灰鼠蛇，但她未持有相關證照。警方指撿獲7大袋活體灰鼠蛇，重逾34.26公斤，另外在雪櫃內發現4大袋灰鼠蛇屍體，重5公斤，並找到2部用於交易的手機。

女疑犯承認販售灰鼠蛇，透露自己先以每公斤170 泰銖（約港幣37元）的價格，從當地居民手中收購灰鼠蛇，再以每公斤200 至300 泰銖（約港幣43到65元）的價格出售，當中活體售價較高。警方根據電話記錄，發現每宗交易金額至少達10萬泰銖（約港幣2.1萬元），而灰鼠蛇會被走私到鄰近國家。

警方相信事件涉及走私集團，他們會按季節性走私猴子、蜥蜴和眼鏡蛇在內的各種野生動物。灰鼠蛇在當地極具生態價值，可用於控制囓齒類動物數量，而且無毒對人類沒有威脅，2003年開始被列入受保護動物。當地法律規定，非法持有受保護野生動物最高可被判處5年監禁或高達 50 萬泰銖（約11萬港元）的罰款，而非法交易可能會額外被判處10 年監禁和最高 100 萬泰銖（約22萬港元）的罰款。

（綜合）