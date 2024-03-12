深水埗MMA！不購物被兇　四眼男1拳打飛陀地漢：驚你？　後續更狂

【MMA】不購物就有問題？本港網絡瘋傳1段深水埗「陀地阿叔大戰街裏阿叔」影片，1名戴眼鏡男子疑因為不購物，被1名「陀地大叔」責罵並怒「兇」，四眼男子於是大爆發，一拳打到「陀地大叔」飛開數步，豪言「我驚你？你個X樣扮陀地？我X你老X！」。2人之後拳來拳往，最終有路人上前分開2人並拉走眼鏡男子，然而眼鏡男子仍忿忿不平，高呼「我驚你啊？X你老X！」，「陀地大叔」則離開未見蹤影。

影片引來網民熱議，對眼鏡男膽識及身手感到驚訝，「快！狠！準！」、「四眼叔有食過夜粥」、「睇眼鏡叔個look就知唔簡單」、「一個字：堅」。翻查資料，影片早於2014年已流傳，至近日被轉載到網上群組，再惹熱議。



本港網絡瘋傳1段深水埗「陀地阿叔大戰街裏阿叔」影片，1名戴眼鏡男子疑因為不購物，被1名「陀地大叔」責罵並怒「兇」，四眼男子於是大爆發。（影片截圖）

該段「陀地阿叔大戰街裏阿叔」影片長1分03秒，地點在深水埗北河街。影片一開始就見到，1名穿間條衫、戴眼鏡男子正與1名穿白色風褸、頭戴鴨嘴帽的大叔對峙，眼鏡男怒指「咩啊我唔買嘢啊？X你老X臭X」並走近大叔，大叔則回嗆「咩啊？咩啊？」。眼鏡男聞言表示「你郁我先喎而家！」，隨即1拳打在大叔臉上，大叔未及提防飛開數步。

眼鏡男 vs 大叔過程逐格睇▼▼▼

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眼鏡男之後爆粗追上大叔，豪言「嚟啊！隻揪啊！我驚你？你個X樣扮陀地？我X你老X」，同時拉弓揮拳，大叔今次有防範，退步抵擋，反問「我幾時兇你啊？」。2人拳來拳往，旁觀者吶喊助威「打佢啦！打X佢啊嘛！」。

最終有路人上前拉走眼鏡男，惟眼鏡男仍在高呼「我驚你啊！X你老X！」。眼鏡男又向路人解釋，「佢（大叔）質我先㗎！睇唔睇到啊！你知唔知佢開拖打啊！我驚佢？X你老X臭X，扮X晒陀地？我唔買嘢鬧X我？關佢X事啊！」。而鏡頭一轉，大叔已離開現場，未見蹤影。

影片引來網民熱議，對眼鏡男膽識及身手感到驚訝。（影片截圖）

影片引來網民熱議，對眼鏡男膽識及身手感到驚訝，「睇眼鏡叔個look就知唔簡單」、「快！狠！準！」、「四眼阿叔閃避左對面兩次出拳 戴帽阿叔都呆了」、「四眼叔有食過夜粥」、「三個字《真男人》」、「1個字：堅」。也有網民譏諷大叔「還拖就唔敢打」。

翻查資料，影片早於2014年已流傳，至近日被轉載到網上群組，再惹熱議。