中國童星患腦瘤被指造假　網民列N個證據認定刻意炒作　留言被刪

中國爆紅童星出身的高君雨，日前在微博表示自己罹患上罕見腦瘤，送院動手術，之後出現高燒不退情況送往加護病房，但最近卻被傳出其實她早在去年已經完成了手術，如今卻在微博不斷更新，只是為了炒作而造假！



高君雨於2月29日在微博分享影片表示：「接下來就要手術了。」影片中她也說道：「好久不見，我是小雨，很抱歉以這種方式跟大家見面。」她說，經過半年誤診多次後，自己最後被診斷罹患上罕見的腦瘤。

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一、發燒再進ICU

之後3月1日她的微博分享了自己進入手術室的片段，網民們也紛紛留下祝福，隔天她的微博更新表示：「手術非常成功，目前住進ICU觀察情況。」到了3月8日，微博又更新說：「今天稍微好點兒了，能起來坐一小會兒」。但9日又指：「小雨狀態不太好，一直在睡覺」，10日則分享影片表示，「小雨發燒了，狀態不穩定，又進了ICU」。

二、當下季節不合理

就在網民們擔心她的病情之際，有人發現影片中的醫護員和路人穿著短袖衣，和當下的季節不符合，之後更有網民貼出當下該家醫院的內部情景，人們都穿著冬裝，這點和小雨影片的情況互相矛盾。加上高君雨在抖音上有簽了一家網紅公司，有人懷疑這一連串貼文都是刻意炒作。而高君雨微博上的IP顯示在浙江而並非北京，明顯與她的說法矛盾。

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三、去年早就完成手術

另外也有網民爆料，其實高君雨早已經在去年10月完成了手術，當時就已經有她動手術的消息流傳出來，而這系列貼文都只是庫存影片而已。針對這些指控，高君雨目前為止都沒有任何回應，惟她的抖音和微博帳號都已經開啟了「評論限制」，並把質疑的評論都刪除，而有關抖音簽約認證也已經被取消。

後來又網民發現，高君雨的母親在「騙局說法」傳出後，改掉了之前的文案，將「今天」之類的字眼去掉。

四、「帳號由公司運營」

直至3月11日晚間，高君雨的媽媽終於在微博發文回應了爭議，她表示小雨生了一場非常嚴重的病，目前還在康復中，「君雨全網的帳號一直由簽約公司在運營，我們確實無暇管理。視頻原本是想記錄小雨病情，給關心的粉絲一個交代，但公司在發佈過程中，運營上出現了嚴重的問題，給大家造成非常大的誤解」。

她表示這種情況令他們非常氣憤和抱歉，他們也已經和公司交涉決定停止發佈小雨的相關影片，「目前君雨還需要進一步康復，非常感謝大家的關心，代表君雨謝謝大家」。評論區則都是祝福的留言，惟無法確定是否有刪掉質疑留言的情況。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】