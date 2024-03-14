戲院活春宮！恐怖片助興　情侶激戰呻吟聲擾全場　開燈見真身震驚

【活春宮／不雅影片】看恐怖片助興？有韓國網民於社交平台發文指，他日前到電影院觀賞超自然驚悚片《破墓》時，竟有1對情侶在座位上演「活春宮」性交，且呻吟聲響徹戲院，懶理其他觀眾指指點點。樓主批評這對情侶行為荒唐，又說待電影結束後開燈，他終於看到2人真身，感到驚訝。



有韓國網民於社交平台發文指，他日前到電影院觀賞超自然驚悚片《破墓》時，竟有1對情侶在座位上演「活春宮」性交。（示意圖／gettyimages）

綜合韓國媒報報道，事發3月11日，該網民於社交平台發文分享是次離譜經歷。他表示，當日下午1時到首爾永登浦1家電影院觀賞超自然驚悚片《破墓》。電影院分上下兩部份，下站是一般座位，上部則為貴賓座位，價格10萬韓元（約590港元），而樓主坐在一般座位最後一排。

《破墓》是近期大熱電影。（網上圖片）

樓主指，看電影時，一直聽到像呻吟般的聲音，他起初以為是電影音效，不以為意，但愈聽愈感到奇怪，於是環顧四周，發現貴賓座位竟有1對男女在進行性行為。

樓主本想忽略2人行為專心看電影，然而2人持續性交，女方呻吟聲更愈來愈來大響徹戲院，其他觀眾陸續發現指指點點，但該對男女未有理會。

女方呻吟聲更愈來愈來大響徹戲院，其他觀眾陸續發現指指點點，但該對男女未有理會。（示意圖／gettyimages）

樓主補充，待電影結束後開燈，他快速看了該對情侶1眼，發現2人年紀已不小，揶揄「世界變得更好了，這不是色情電影，而是實時性交影片……他們是年紀不小了，應該去酒店（性交）吧」。

樓主又感嘆，本想帶女朋友及未來岳母（女朋友母親）一同看電影，但由於對方沒空，他唯有自己1個看電影，現在反而感到興幸，「如果我們一起看，就真的尷尬了」。

事件引來網民熱議，真斥遂對情侶行為離譜，「太惡心了」、「為什麼不能控制自己的性慾？」、「看恐怖片也有這種心情？」、「求觀眾心理陰影面積」。