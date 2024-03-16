女網紅衣着太火辣　航空公司要求更衣才能登機　怒問1句終獲放行

航空公司職員可以因安全問題拒絕乘客登機，但原來衣着暴露都可以成為理由。有女網紅聲稱，早前乘搭飛機由英國倫敦返回巴西，由於身穿桃紅色短褲和運動胸罩，上機前被航空公司職員要求更衣。女網紅反指所有衣服已經在托運行李篋內，手頭上根本沒有其他衣服，形容大感驚訝，怒嗆何來有規定寫明不能穿上運動服裝，批評「從來沒有遇過」類似事件，最終成功登機前往巴西，女網紅沒有交代哪間航空公司。



漢尼利當時身穿桃紅色短褲和運動胸罩，露出雙腿、肩膀、手臂和部份腹部，火辣身材一覽無遺，但被要求換衣才能登機。（ig「ravenahanniely.jobs」限時動態截圖）

23歲模特兒兼網紅漢尼利（Ravena Hanniely） 來自巴西，不時在Instagram上載性感照片，吸引3.7萬人追蹤，最近透露可以透過發生性行為來保持身型苗條，因而登上新聞。

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漢尼利在網上大呻，當時從英國倫敦返回巴西，並將所有衣服放在篋內，當她將行李托運，並持手提行李登上航班時，有航空公司職員形容其衣服「不合適」，要求她更換衣服，否則有機會無法繼續行程。漢尼利當時身穿桃紅色短褲和運動胸罩，露出雙腿、肩膀、手臂和部份腹部，火辣身材一覽無遺，她認為自己衣着無問題。

漢尼利當時反問對方有何建議，怒問何來有規定寫明不能穿上運動服裝，「很驚訝，這從來沒有發生在我身上，我要繼續行程！」。最終漢尼利順利登上到飛機啟程前往巴西，但她沒有交代哪一間航班公司。

（綜合）