性感網紅一隻阿圓澳洲旅遊避寒 著幼帶CK比堅尼派福利
撰文：COOL潮流生活網
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近日台灣YouTuber一隻阿圓跑到正處於夏季的澳洲度假，當然少不了玩水和曬比堅尼的行程，近日更曬出在遊艇上的穿著CK比堅尼美照，暈翻眾網友。
擁有姣好身材的YouTuber阿圓近期跑到澳洲旅遊避寒，正處於夏天的澳洲當然是非常暖活，阿圓稍早變曬出了一系列的比堅尼照美照，身著桃紅色CK比堅尼的她在遊艇游泳池上大放福利，並呼籲還在台灣的網友「午安 今天很冷我知道多穿一點，不然會感冒」讓網友暈翻天，直呼「謝謝圓持續維護世界和平」、「啊嘶 活著真好」。
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