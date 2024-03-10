韓性感辣模Irene突現身台北　曬超噴血「打開浴袍照」惹網民暴動

IG擁有58萬人追蹤人數的韓國性感辣模Irene（명아），不僅擁有甜美臉蛋與火辣身材，更時常分享性感辣照。



怎料，近日發文現身台北，瞬間讓台灣網友嗨翻，大喊歡迎。

點圖放大瀏覽韓國辣模Irene的照片：

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Irene近日悄悄到台北旅遊，並於7日在個人IG發文，並同時放上5張在台北拍攝的清涼照，推測可能是在酒店的泳池。

照片中可見，她將浴袍掀開並穿著黑色比堅尼，大方展現完美曲線，尤其是她那傲人的事業線，非常性感，讓男人看上去，會有窒息感。

而後面她也貼出在酒吧喝酒，以及介紹台灣廟宇的書籍，可見她非常享受這趟台灣文化之旅。

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Irene於9日也發文分享行程，並寫下：「如果不是因為貓，我就在台灣住一個月了，真的。」照片中的她穿著十分輕便，分別到中正紀念堂、阜杭豆漿打卡。

辣照曝光後，立刻吸引2.8萬人朝聖，紛紛留言：

「歡迎來台北」

「台北最美的風景，請好好享受你的旅程」

「來台北巧遇一下吧」

「居然是台北，什麼時候來的」

「我愛你，歡迎來台灣」

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