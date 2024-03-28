有錢！3個生肖天生富貴命「屬馬好吸金」屬鼠投資獨具慧眼極招財
撰文：中天新聞網
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每個人都希望發財，過上富裕的生活，不過有些人天生就有富貴命，比別人更容易收穫錢財。運勢專欄《搜狐網》點名屬馬、虎、鼠的人容易發大財，投資眼光也相當精準。
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生肖馬
生肖馬自信心強，熱愛自由，待人實在，他們大多很有謀略，洞察能力高，事業心很強，總會找到致富的途徑，不會因為別人的看法，輕易改變自己的想法，敢想敢做，鍥而不捨，最終達成自己的目標，不僅多金有地位，也深受他人敬重。
生肖虎
生肖虎有很強勢的一面，在工作中扮演掌權者角色，他們能帶領人一同創業，反倒不適合為人作嫁，這樣會浪費一身本領，只要讓生肖虎抓住機會，在取得財富上便能一帆風順，可見生肖虎天生有發財命，易得錢財，可以過上富裕的生活。
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生肖鼠
在財運方面，生肖鼠機會一直不錯，雖然有時遇事跌倒，不過，只要再次爬起，繼續努力奮鬥，再加上投資眼光精準，還能東山再起，風生水起，其實他們也是命好，在家中最得寵，父母竭盡所能供應他們，他們天生就有富貴命。
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