情侶私人溫泉旅館激戰遭偷拍　不雅影片網上瘋傳　受害女崩潰報警

不少人選擇私人溫泉，以保障私隱。台灣1間以砂鍋粥聞名的溫泉會館近日爆出偷拍風波，1對年輕情侶在私人溫泉被人隔住竹片偷拍，除了樣貌和全裸身體之外，他們甚至被拍到忘情激戰過程，相關影片最近在網上瘋傳。涉事會館指出事件1年前發生，事後整修竹片，同時配合警方調查，當地警方表示日前接獲受害女子舉報，正在調查案件。當地傳媒報道，偷拍位置位於戶外通道，不排除有人經過時，隔住竹片偷拍顧客情況。



皇池溫泉御膳館標榜有雙人VIP半露天湯屋，形容「空間隱密寬敞通風」。（皇池溫泉御膳館官方網站圖片）

相關影片被上載至各個社交媒體群組，片中可見，有1對年輕情侶在湯屋內解衣淋浴浸溫泉，甚至當場激戰，清楚見到樣貌和全裸身體，影片引來網民討論。根據湯屋內佈置，網民估計是位於北投區的皇池溫泉御膳館，不少人前往館方facebook專頁留言詢問。

皇池溫泉御膳館標榜日式庭園造景引入戶外陽光清風和星光月影。（皇池溫泉御膳館官方網站圖片）

館方證實事件，回應指「案件已是一年前，夏季期間已整修後方竹片，並且加裝鐵網設施等等」，目前交由警方追查，館方配合調查和多加注意。

北投警分局表示，被偷拍的女子本月13日凌晨1時34分向桃園市警察局報案，並已完成筆錄，北投分局繼續調查，已聯絡有關facebook專頁協助下架偷拍影片，事後派出偵查隊專案人員重回會館勘查。警方呼籲民眾切勿張貼、轉傳相關影像，以免干犯刑法第315條加重妨害秘密罪、第235條散佈猥褻物品罪、數位性別暴力第319-3條妨害性隱私罪。

據悉，受害女子報稱，去年1月19日和前男友前往現場，當時不知道遭人偷拍，相關影片目前更遭外流，希望協助警方拘捕歹徒。

皇池溫泉御膳館以砂鍋粥聞名。（皇池溫泉御膳館官方網站圖片）

當地媒體報道指，被偷拍的湯屋位於會館最入面位置，對開正是戶外通道，距離1層樓高，只有員工才能進出通道，不排除有人「監守自盜」，經過時隔住竹片偷拍。但有消息稱，除了員工之外，一般民眾也能經過通道。

皇池溫泉御膳館以砂鍋粥聞名，而且標榜有雙人VIP半露天湯屋，形容「空間隱密寬敞通風」，日式庭園造景引入戶外陽光清風和星光月影，顧客可以享受頂級溫泉風呂。

（綜合）