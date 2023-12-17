高三男生數度潛女廁偷拍　2女老師受害堅拒和解緩刑　判決結果是…

台灣高雄地方法院近日審理了一宗「女廁偷拍」案，1名18歲高三男生因為對女性生理結構好奇，三度潛入學校教職員女廁偷拍女老師如廁片段，2名女老師被拍下私密部位，其中1人被偷拍時察覺異常，當場抓住該名男生並報警。男學生犯案後有意與2名女老師和解，但2人堅定拒絕和解，不同意讓他緩刑，最終男學生妨害性隱私、無故攝錄他人性影像等罪罪成，被判入獄6個月，可易科罰金及上訴。



高雄1名18歲高中三年級男學生數度潛入學校教職員專用女廁，隨機偷拍如廁中的女老師私密部位。（示意圖，非當事人 / GettyImages）

根據台灣媒體報道，高雄1名18歲高中三年級男學生於今年2月8日寒假時潛入學校，並於中午時份躲到專科大樓2樓教職員專用女廁的其中一個廁格中，透過隔板與地板的罅隙將手機伸到隔壁廁格，隨機偷拍如廁中的女老師私密部位。同月15日復課後，他食髓知味再度犯案，以相用手法偷拍到1名女老師的私處與臀部。到了同日下午，他溜進該女廁中打算再度作案，正當他伸手偷拍時就被眼利的女老師發現。

該名女老師即時走到男生躲藏的廁格外，並要求偷拍者立即出來。男學生自知難逃法網，於是打開門走出來。女老師認出是學生後，仍決定直接報警。女老師當時並不知道他手機尚有3段偷拍影片，是直至警察到場才揭發。警方到場後，從男生手機中找到3段女老師如廁的偷拍片段，通知涉事2名女老師進行認人，2人堅持提告。由於偷拍片段是由警員搜證發現，不符合自首條件。

涉事男學生犯案後將偷拍片段刪去，不曾讓影片外流，而他目前仍在求學中，靠家人供養，家境普通。雖然男生被捕後坦承所犯罪行，又曾數度向2位老師道歉，希望能賠錢換取2位女老師諒解，但遭2人拒絕。

2名女老師深受驚嚇，心理嚴重受創，不同意和解。（示意圖，非當事人 / GettyImages）

近日，案件在高雄地方法院進行審理。法官指男生犯案時已滿18歲，接受過完整義務教育，卻沒有學習到正確兩性觀念，缺乏對異性身體的尊重，因好奇心使然偷拍女老師私密處，事件令受害女老師深受驚嚇，心理嚴重受創。考慮到被告犯案時尚且年輕，易於衝動而不考慮行為後果，犯後案坦承罪行，尚見悔意，加上偷拍影片被及時刪除沒有外流，但是2名受害女老師不同意緩刑，故以妨害性隱私、無故攝錄他人性影像等罪判處男生入獄6個月，可易科罰金（即繳納金錢代替被判處的有期徒刑）及可上訴。

（綜合）