旅遊禁忌｜網紅日本紅燈區「偷拍陪酒女屁股」仲要咁講　被轟丟臉

到日本旅遊，除欣賞美景、吃各地美食之外，買家用電器更是另一目的。另外，不同年齡層去日本玩的地點、方式也不同，年輕人一定去環球影城、迪士尼，年齡大的就會去賞楓、看櫻花吹雪。



有一位男網友在Dcard發文對他追蹤的某位網紅表不滿，主因網紅日前去日本旅遊，不僅PO出當地紅燈區影片，還對兔女郎店吧枱內人員指指點點，有違道德，讓原PO批評「蠻傻眼的reels！（連續短片）」。

點圖放大瀏覽涉事影片截圖：

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原PO文中表示，平時偶爾刷IG，就喜歡看一些養眼的畫面還有美食，當時就追蹤這位網紅，他同時也是一位健身教練。

日前「這位網紅前往北海道薄野最著名的紅燈區附近酒吧」，拍下了一段影片。影片拍了一間兔女郎店外觀和在店內吧枱兔女郎的背面，從對話中，可聽到網紅講到「胖」這個詞，更拍到兔女郎的面容。

原PO表示，「『胖』這個詞的認知，每個人喜歡的體型都不一樣」，原PO認為「影片中的女生也沒有很胖，就是比較肉而已，而且她們也是出來辛苦工作，不用這樣以自己的審美觀來公開批判他人吧！」。

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另外讓原PO憤怒的是，因網紅沒有去店內消費，影片沒有經過同意就拍攝，還拍到店內女生的臉，也沒有打馬賽克就上傳網路，大罵：「真的是太過分了！」

網友們看完影片後，紛紛留言指摘網紅，「雖然不知道拍攝影片這到底哪位，但是身為一個有在健身的人居然看不懂這身材？」、「真的很沒水準，沒有要消費就不要那邊拍拍拍」、「健身界猴子真多，而且這哪裡胖，超級凹凸有致好嗎？」、「有本事怎麼不敢當面跟人家說，順便教她們健身」。

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也有人稱讚片中的兔女郎，「那個屁股那個微笑線，身為女生，我都覺得好性感」、「不識貨，屁股大腿有肉，很賞心悅目的」。

但也有網友留言批評原PO，「原本不紅，你報出來他流量就變紅了」、「現在看不爽網紅都流行po文昭告天下嗎？想退追趕緊退一退，封鎖限制按一按」、「特別PO一篇想公審滿足自己的正義感嗎？在我看來，你跟這個網紅不過半斤八兩」。

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