讚！狗狗公廁叼出信封藏5萬　主人不貪心交警局　竟是她的救命錢

意外丟失女兒的「救命錢」，幸好遇上好心人，終物歸原主！台灣有狗主日前帶愛犬到寵物公園散步時，狗狗突然叼來厚厚信封，內裏竟有20萬新台幣（約5萬港元），狗主沒動貪念，即時急急交到派出所。原來同日有媽媽在公園的公廁內，不慎丟失了患病6歲女兒的「救命錢」，當時是因為趕去醫院而意外遺下，警方透露這筆錢是女事主向親友借來的醫療費，她去認領時好心狗主拒絕收取酬勞，認為理應拾金不昧，更祝願她女兒早日康復。



狗狗發現的信封內藏20萬新台幣，最終物歸原主。（網上圖片）

台媒報道，台中市63歲廖姓狗主於3月1日帶愛犬到乘物公園散步，正當他去上廁所時，狗狗突然叼來厚厚的白色信封，打開一看竟有20萬新台幣。他未起貪念，即時送到附近派出所。

原來同日有名34歲張姓媽媽報案，稱自己遺失20萬新台幣，當日她行經該寵物公園時因為內急去公廁，此時接到醫院來電，她憂心女兒狀況便急着趕去醫院，趕抵醫院才發現信封不翼而飛。她致電派出所查詢卻未有人拾獲，不禁又急又憂心。

狗主帶愛犬到寵物公園，狗狗叼來1個厚厚的白色信封，竟內藏20萬元新台幣。（示意圖／Getty Images）

張女多次詢問派出所，警方後來通知有人在寵物公園廁所內拾到信封。她鬆一口氣，想起自己曾將信封放在馬桶水箱上，10天後再回派出所，順利說出失物外觀、金額及遺失地點等，成功領回該筆金。警方透露，這些錢是女事主6歲女兒的醫藥費，她當日開車去探望即將做手術的女兒，那信封裝的是向親友借來的「救命錢」。

女事主想起自己曾將信封放在馬桶的水箱上，幸被狗狗發現，終失而復得。（示意圖／Getty Images）

按照當地民事權利，廖姓狗主其實可索取報酬，但他拒絕並稱拾金不昧是種美德，還祝福事主的女兒早日康復。張女大為感動，多謝對方保住女兒救命錢。

好人好事被網民大讚，「真的是狗來富，好人一生平安」、「為什麼我家的狗只會亂尿尿」、「這隻狗真識貨」。不少人覺得媽媽實屬好運，「幸好被善良的人撿到」、「狗狗讚，狗主人也讚，善良大推」。

（綜合）