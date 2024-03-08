內地客住迪士尼酒店影海景　手機意外跌礁石間　職員花1小時找回

「這次深刻的體會到香港的美好！」，有內地遊客到香港迪士尼樂園遊玩並入住園內酒店，卻在外圍拍攝海景時不慎將手機跌入礁石間。他們找了一會無果後向酒店員工求助，並在員工的幫忙下再找了約1小時，始終未能尋獲。本來他們已「打定輸數」，並叫職員先行離開，他們自己再找，但職員堅定表示要留下幫忙並保障他們在礁石區的安全。幾經辛苦，職員們終於找到卡在石縫間的手機。該名女遊客非常感動，於是在小紅書發帖講述經過，並大讚職員，又表示「感謝這次的香港之旅，讓我認識香港人了！認識到了香港這個充滿熱情的城市」。



有內地遊客到香港迪士尼樂園遊玩並入住園內酒店，卻在外圍拍攝海景時不慎將手機跌入礁石間，之後在酒店職員幫忙下找回手機。（小紅書截圖）

該名首次來港遊玩的內地遊客在小紅書以「就在剛剛！被香港人感動到流淚」為題發帖，稱其與朋友一起去香港迪士尼樂園遊玩，並入住園內的迪士尼好萊塢酒店。2月28日，她與友人起床後就沿着樂園度假區外圍到海邊拍照，其間朋友的手機不慎跌到石製圍欄外礁石縫中。由於礁石相互交疊，樓主與友人找了10分鐘也未能發現手機卡在何處，只好返回酒店請工作人員幫忙。

酒店前台經理得知此事後，與上司客服部經理帶同另外4名員工，前往樓主所提及的礁石區幫忙。可是花了約1小時左右，樓主連同酒店員工均無法找到手機所在。當時樓主也非常失望，已做好丟失手機的準備，「但是沒有手機害怕無法回內地，出行、支付都無法解決」。她向職員提出不用幫忙，但職員堅持留下協助，「他們說一定要保護我們的安全」。

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由於職員用的是本地號碼，未能打通內地號碼，之後有工作人員借來手機打通樓主友人的內地電話號碼，聽聲辨位，並利用長夾及電筒等設備，成功找回並取出石縫中的手機。令樓主感動的是，找到手機時職員們與他們共同歡呼，「無比溫暖的感覺，他們的熱情、耐心、敬業令我們感動」。從她上傳的圖片可見，樂園的工作人員身處圍欄外，或伏或跪於礁石之上，伸出手在石縫間摸索，可謂是盡心盡力。

樓主事後與幫忙的職員合照，並上傳照片於帖文中，大讚是次入住酒店的體驗及職員的服務態度，又表示「感謝這次的香港之旅，讓我認識香港人了！認識到了香港這個充滿熱情的城市」、「這次深刻的體會到香港的美好！這段記憶將永生難忘」。她亦向迪士尼公司傳送電郵，表揚事件中幫忙的職員。

帖文引起網民熱議，有網民讚揚香港人是熱心助人的「性情中人」，「對無禮的人幾乎不退讓，同樣對於別人的困難也會很熱心，對於別人的善意會給予巨大的回報」、「我搬來半年多了，碰到太多一開始防備，5秒鐘之後就對我特別好的本地人了」、「他們看似冷漠，但行動卻好實際的在別人需要時給予幫助關心」、「雖然很多人說香港冷漠，但是當你真正需要幫助的時候肯定有人伸出援手」。

（小紅書）