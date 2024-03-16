DSE英文口試遇麻煩友　打斷發言1句聽到嬲　考生抱怨：唔好扮勁啦

為了口試成績不停打斷其他考生？近日有DSE考生在討論區發文抱怨，表示自己考英文口試時遇到1位無禮貌組員，對方壟斷發言，而且會打斷別人「疊我聲」，1分鐘不到就開始說「do you mean（你意思是）」。他在考試時正試圖協助另2名較弱勢的組員，未料「個小姐打斷我幫忙」，覺得對方沒有尊重其他考生，「你咁打斷人哋真係好扣分」，現時只寄望拿到3就算。有網民安慰樓主「考場如戰場」，但部份人認為DSE口試強調團隊合作，無奈問：「點解仲會有呢啲人？」



有DSE考生在討論區發文指責1位無禮貌的組員，直斥對方壟斷發言。（示意圖 / iStock）

樓主在Dcard的DSE考生專區以「點名」為題發帖，表示自己在屯門某中學應考英文口試，不幸碰到1位討厭組員。樓主指責對方壟斷發言，自己說話又被她打斷，「幫人哋conclusion（結論）又疊我聲」、「唔好扮勁啦姐姐」。樓主更指責對方說話方式無禮，開始還不到1分鐘就說「do you mean（你意思是）」、「你就do u mean可唔可以尊重啊，佩服你啊」。

樓主續指，其他組員考試時都有禮貌，當時他正幫助2名發揮較少的組員，「個小姐打斷我幫忙」，希望那位女組員在生活中懂得以禮待人，「以後同你現實識啲人講嘢禮貌少少」、「禮貌真係好重要，你咁打斷人哋真係好扣分」。他抱怨一輪後，現時只希望「有3就好，就當自己運氣唔好啦」。

樓主不滿組員突然打斷自己的發言，指責對方不尊重其他考生，揚言「以後同你現實識啲人講嘢禮貌少少」。（《我們都是超能力者》劇照）

有網民安慰他「考場如戰場」，另有人表示無奈，「畀我遇到點應對好」，樓主認為「只可以祈求遇唔到」。有留言笑指如果忍無可忍可反鬧對方，直接叫對方不要打斷別人說話，「其實遇到呢啲X街講please do not disturb me（請不要擾亂我） 會唔會好無禮貌？」、「𠵱句忍無可忍嗰陣可以用」。

（Dcard）