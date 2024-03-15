3人幫襯尖沙咀酒樓　港男批需付$45「座位費」　網民點出1個重點

香港消費水平出名高，有各式各樣收費項目。有港男在網上大呻，日前一行3人光顧1間連鎖式酒樓的尖沙咀分店食晚飯，連同加一服務費，承惠842元，但他發現酒樓收取45元「座位費」，批評「乜鬼嘢費都要畀㗎啦⋯冇下次咁解啫！」。有網民估計其實是茶位費，只不過用了其他稱呼，但港男反駁「已經叫咗1壺90蚊嘅天生雪菊囉喎」，但有網民解釋「𠵱家有部份都係咁收，茶位和茶分開計」、「如果你8個人入去，佢咪蝕本囉，茶同茶位分開計㗎」。



酒樓收取45元座位費，網民懷疑其實是茶位費。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上載1張單據，可見本月12日晚上8時許，3人前往尖沙咀麼地道1間連鎖式酒樓，食完晚飯後結帳，加上加一服務費，總數842元，包括45元「座位費」。

樓主批評：「乜鬼嘢座位費…乜鬼嘢費都要俾㗎啦⋯⋯冇下次咁解啫！」網民猜測其實酒樓在收取茶位費，但用了「座位費」來代替，但樓主反指他們已經叫了1壺90元的天生雪菊，不應再收取茶位費，但再有人解釋「你用咗90蚊買咗1壺天生雪菊嘅茶葉，同茶位費係2件事」、「佢個茶錢係包咗你基本嘅茶類同埋滾水，你要唔要都會收，你唔開嗰壺茶係你嘅事」。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）