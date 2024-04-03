下體增大術？30歲男誤信偏方　套11鋼環絞緊陰莖　排尿難昏迷送院

坊間謠傳偏方，切勿盡信！泰國1名30歲男子誤信「下體增大術」的偏方，以為在陰莖套個鋼環就可以令下體變大，結果他「一不做二不休」，一口氣就套了11個，導致陰莖被鋼環勒緊而無法排出小便，甚至昏迷要送院治理。由於醫院沒有設備切斷鋼環，需請消防員帶同金屬切割器到院協助，最終順利解救男子的陰莖，惟暫未能得知其排尿功能是否已順利恢復。



泰國1名30歲男子在陰莖套了11個鋼環，導致陰莖被勒緊而無法排出小便，甚至昏迷入院。（「Klongtoeyland」FB圖片）

綜合泰國媒體報道，曼谷空堤縣（Klong Toey）1名30歲男子於周四（14日）昏迷入院，醫生為其檢查時驚訝發現他的陰莖竟然被11個鋼環勒緊，呈現下體嚴重腫脹及排尿困難。雖然男子昏迷原因尚未明確，但鋼環套陰莖的病例並非罕見，過往醫院也曾接收過為求性愛歡愉而在下體套上鋼環且無法取出的男病患，不過一般只涉及1個環。

原來泰國坊間謠傳「男性下體增大術」的偏方，包括讓螞蟻叮咬陰莖及在陰莖套鋼環等。而昏迷男子就誤信套上鋼環可以令下體變大，於是一口氣連套了11個，結果導致排尿困難，甚至不省人事。

醫護打算先幫男子插尿喉紓解尿路堵塞，但卻遇上困難，因為鋼環已深深絞緊其陰莖。醫生了解到在進行治療前，必須先將鋼環移除，但是醫院沒有相應器械進行切割，只能找當地消防救援隊幫忙。

消防隊派出救援人員幫忙，從網上圖片可見，5名救援人員圍在病床旁，小心翼翼地用金屬切割器切斷鋼環；另一張照片可見被對半切開的鋼環被人整齊排放好。所幸救援成功，男子套到下體的所有鋼環均被取下，且在此期間未有受傷，惟目前未能得知其排尿功能是否順利恢復，及後續治療成效。

曼谷瓦吉拉醫院醫學院（Faculty of Medicine Vajira Hospital）泌尿外科醫生拉克沙昆（Wiroj Raksakun）指這類鋼環普遍被用作治療陰莖勃起功能障礙，且一般配戴鋼環時間約為30分鐘，不應長時間配戴。連續戴上4至6小時可能影響血液循環，導致組織壞死、嚴重併發症，甚至失去外生殖器。拉克沙昆提醒，採取鋼環治療勃起功能障礙時，必須在醫生監督下使用，並與其他治療方法同用，才能發揮成效。

（綜合）