將牙刷塞入下體「女上男下」陰莖腫到似茄子　印男奇招助興下場慘

為了「助興」！印尼43歲男竟拿牙刷塞入自己的陰莖，進行女上男下騎乘位性愛，造成陰莖彎曲，疼痛12小時求醫，經歷2小時手術，住院3天候，所幸恢復良好。



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根據英國《太陽報》報導，這名印尼男子，從2017年為了讓自己達到「性高潮」快感，於是開始將牙刷塞入陰莖，沒想到某天晚上，頂著塞有牙刷的陰莖，以女上男下的體位做愛，結果陰莖受傷，疼痛12小時後，實在受不了，才到醫院求助。對此醫生表示，當時男子陰莖彎曲腫脹像是根茄子，經X光檢測是陰莖骨折。

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當地醫生表示，男子到院做檢查後，立即進行2小時的手術，所幸成功替男子取出牙刷並修復陰莖，而男子住院3天後離開，1個月後返回醫院復檢時，陰莖復原狀況良好，不僅能順利排尿，性功能也沒有受到任何影響。

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