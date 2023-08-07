DIY割包皮！12歲仔睇片用棉線自割包皮　下體爆血急送醫　結果是…

小小的包皮事關重大，割包皮緊記要交由專業醫生進行！內地1名12歲男童近日於網上看到別人在家用繩子自行割包皮的短片後，出於好奇下用棉線仿傚，結果弄得自己下體血肉模糊，痛得撕心裂肺，緊急送醫後被診斷為包皮撕脫，幸接受手術後現已康復。



內地1名12歲男童近日於網上看到別人在家用繩子自行割包皮的短片後，出於好奇下用棉線仿傚，結果弄得自己下體血肉模糊。（示意圖，非當事人／GettyImages）

據《澎湃新聞》報道，事發於7月29日，12歲男童淇淇（化名）與媽媽待在家中，媽媽在客廳做家務期間，突然聽到淇淇房間傳出哭聲，打開房門即目睹驚心動魄的畫面──淇淇光着下身坐在地上，雙手捂着下體，鮮血從指縫間流出，臉上表情痛苦至極，床邊掛着一條沾滿血的棉線。

媽媽緊急將淇淇送醫，浙大兒院泌尿外科接診醫生劉華章診斷為包皮撕脫，指出「孩子的包皮呈環形脫套，像香蕉皮一樣整個脫了下來」，隨即替淇淇進行手術治療。淇淇於醫院穩定情緒後道出事情經過，指出最近於網上看到看到別人在家用繩子自行割包皮的短片，想起父母之前曾提過打算帶他去割包皮，於是在家用棉線模仿動作，詎料看別人割得輕鬆，自己卻痛得撕心裂肺，鮮血直流。幸及時送醫，沒對陰莖功能造成大影響。

淇淇在家用棉線自行割包皮，結果下體血肉模糊，痛得撕心裂肺，且鮮血直流，結果要送院急救。（示意圖／GettyImages）

浙大兒院泌尿外科副主任陶暢表示，現今世代網上影片繁多，有些博主和網友會分享自行割包皮的經驗，甚至有些商家宣傳割包皮DIY套裝。他強調，「割包皮雖然是小手術，卻也對操作有很高的要求，如果自行模仿自己操作，可能造成終身遺憾」。

陶暢指出，不是每個男孩都需要割包皮，醫生會先檢查，確認有包皮過長等問題後才會建議接受手術，「醫生的原則是能不手術盡量不手術」，又說幼童觀看網上影片現象普遍，提醒家長要做好預防教育。

（澎湃新聞）