14歲仔30粒磁珠塞下體！尿道塞滿小便極痛竟咁做　4小時後去急症

好奇心惹禍，東西勿亂塞。深圳有14歲男生日前在浴室將30多顆磁珠塞入尿道內，知出事後試圖用磁鐵吸出來不果，4小時後出現腹痛，小便時劇痛兼帶血，父母知情後馬上送他入急症。醫生檢查發現磁珠將尿道塞滿，並因磁力關係在盆腔區域變成一團，最終要做緊急微創手術取出。男生的父親受訪時無奈指，估計兒子上網「看到那些亂七八糟」才會這樣做，醫生提醒家長要進行正確的性教育。



深圳14歲男生因為好奇，將30多顆磁珠塞入尿道。（微博影片截圖）

內媒報道，深圳市人民醫院接到奇怪病例，14歲男生小杰（化名）竟將30多顆磁珠塞入尿道。主治醫生張學齊指，男生因尿道異物經急症入院，出現腹痛及血尿情況。

問診發現，小杰因為好奇，在浴室將1串直徑5毫米的磁珠塞入尿道內，自知出事想用磁鐵吸出，但塞入容易取出難，試了多次只吸出數顆。他初時不敢告訴父母，但4小時後排尿非常痛苦，尿液有血，而且出現腹痛情況，終告訴家長被送至急症室。

經CT檢查發現，小杰體內有30多顆磁珠，「尿道都被塞滿了」，尿道口呈現紅腫，因為有磁性的關係已在盆腔區域變成一團。急症醫生決定做緊急手術，耗時約半小時將磁珠取出，剛開始比較難取，後來「它是一連串的出來，就非常的好取」。由於是微創手術，而且及時就醫，小杰恢復狀態良好，目前已出院。

小杰爸爸接受內媒訪問，無奈道「估計是在網上面看到那些亂七八糟的，然後試着自己弄」。醫生提醒，異物危害可大可小，建議家長要進行正確的性教育，也要保管好小零件和玩具。

（綜合）