2港女狂兇顧客影片瘋傳！疑7-11打尖變混戰　超奇特造型反成亮點

惡人先告狀？本港網絡流傳1段影片，指有2名港女於7-Eleven便利店購物時插隊打尖，還要「兇」顧客，「X妳老X臭X，臭X妳老X」、「記者又點啊？記者又點樣？又如何啊？」，與顧客拍片互罵。最終雙方都聲稱報警。

影片引網民熱議，有人批評2名港女行為離譜，也有人認為影片未見「前傳」，不宜「跟車太貼」。另外，其中1名港女的獨特造型也成為網民焦點，笑言「簡直係漆黑中的螢火蟲」。目前影片疑似已被移除。



本港網絡流傳1段影片，指有2名港女於7-Eleven便利店購物時插隊打尖，還要「兇」顧客。（影片截圖）

有大埔街坊於Facebook群組「大埔TAI PO」上載該段影片，指她當日在7-Eleven便利店購物，詎料被插隊打尖，更被對方「大聲兇」，感到不滿，「件事就係咁嘅，原本諗住喺七仔買嘢，點知俾人插隊打尖！但都算啦，仲要大聲兇我？嘩！」。

影片長近2分鐘，見到樓主正與2名港女在便利店門口爭執，其中1名戴眼境港女正在打電話，另1名戴鴨嘴帽、口罩半戴露出全貌的港女則說「好彩佢打X我啫」。

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拍片者不滿指「妳彈我彈遠啲！」，眼鏡女用手機「隊」樓主方向，問「點樣啊，影完未啊，影夠未啊？」，更疑似打中樓主手機，畫面翻倒，場面立即混亂，眼鏡女與鴨嘴帽女爆粗狂「兇」樓主，「乜X嘢啊！X妳老X！吓！」。這時有男人隔開雙方，樓主表示「恐嚇我喎」。

眼鏡女之後用手機反拍問「邊個郁手啊？」，樓主回覆「妳個friend（朋友）啊」，眼鏡女則說已報警，鴨嘴帽女指「好彩啫！」，並走近樓主斥「記者又點啊？記者又點樣？又如何啊？」，其間疑似撥開樓主手機再發惡，「點啊！吓！ON XX！」。

鴨嘴帽女之後向樓主表示「唔好掂到我啊！」，男子即說「而家係妳掂緊人哋啊，都係」。這時眼鏡女被手推車撞到，遭樓主揶揄後發惡，「影完未啊！」，更出手撥手機，樓主回嗆「咩啊！吠X我啊！嘩X妳老X啊而家我」。鴨嘴帽女之後站在中間分隔，眼鏡女仍不忿斥「X妳老X臭X，臭X妳老X」。影片最後，樓主打電話報警，鴨嘴帽女譏諷「人報妳又報」。

影片引網民熱議，有人批評2名港女行為離譜，也有人認為不宜「跟車太貼」。（影片截圖）

影片引網民熱議，有人批評2名港女行為離譜，也有人認為影片未見「前傳」，不宜「跟車太貼」。另外，其中1名港女的獨特造型也成為網民焦點，笑言「簡直係漆黑中的螢火蟲」。目前影片疑似已被移除。