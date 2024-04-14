一眼就知是港女？內地女力數港女4大特徵：好嚇人　1點惹網民共鳴

【香港旅遊】在內地女生眼中，香港女生是怎樣？有內地女在小紅書，上載1張女生在香港尖沙咀街頭拍攝照片，從妝容、皮膚等列出4大特徵，直指「香港女生好嚇人……」。帖文引來網民熱議，有人讚「香港女生氣色都蠻好的」、「香港姐妹都好幼態的感覺，感覺氣血蠻足的」，但也有人指出「港女是簡約的氣質精緻感，也有打扮花枝招展的，分場合」。



在內地女生眼中，香港女生是怎樣？（資料圖片）

該內地女於小紅書以「第一次覺得香港女生好嚇人……」為題發文，上載1張女生在香港尖沙咀街頭拍攝照片。

相片見到，女生長髮皮膚白皙，穿白衣無袖連身超短裙，站在過路口附近擺出「POSE（姿勢）」拍照，旁邊路人目光也疑似被女生吸引。

相片見到，女生長髮皮膚白皙，穿白衣無袖連身超短裙，站在過路口附近擺出「POSE（姿勢）」拍照。（小紅書）

樓主之後大讚香港女生4大特徵，包括「妝容都很清淡」、「皮膚水嫩」、「有種底子裏透出來的好氣色的感覺」、「看起來蠻幼態的」，驚歎：「尊嘟（真的）顛覆了我的認知。是水土養人嘛？」

樓主又自愧不如，「為啥我氣色可差，眼睛也無神，尤其是一熬夜能明顯看出來黃氣往外冒，不戴口罩都不敢出門，麻了」，直指「尊嘟（真的）好想要她們這種狀態」。

樓主大讚香港女生，自愧不如。（小紅書）

帖文引來網民熱議，有人讚「香港女生氣色都蠻好的」、「香港姐妹都好幼態的感覺，感覺氣血蠻足的」。惟也有人指出，「港女是簡約的氣質精緻感，也有打扮花枝招展的，分場合」、「基本都是大波鞋緊身褲，誰每天會穿的漂亮去逛旺角啊」。

另有網民估計，相中女孩並非香港女生，「香港人有時間穿得這麼好看的話，就不會在這些街頭拍照了」。