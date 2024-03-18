港鐵3壯男佔4個位　乘客呻：叫都唔郁　網民1原因嘆：讓都費事坐

港鐵乘客眾多，很多時候一位難求。最近有乘客在社交平台發文公審，指早前乘坐屯馬線，車廂內卻有3名男子佔坐了4人座，形容「叫都唔郁」。帖文引來熱議，網民反應兩極，有人認為樓主小事化大，指該3男身形較健碩，這並非乘客的過錯，但也有批評相關男子裝睡，但認為即使他們願意移位，空間也不足以多坐1人。



1名乘客在社交平台發文公審，指早前乘坐屯馬線，車廂內卻有3名男子佔坐4人座，「叫都唔郁」。（facebook圖片）

據樓主在facebook群組上傳的照片所示，當時有3名中年男子乘坐屯馬線列車，他們坐在兩車門之間的卡位，中間的男子與身旁兩人之間只餘下非常狹窄的空間。樓主在帖文狠批，「3個人霸4個位，叫都唔郁」。

公審帖文隨即掀起網民討論，但眾人意見不同，有人認同樓主，批評相中男乘客自私，「裝睡的人叫不醒」、「賤到擘大個脾，自私鬼！」、「香港大把呢啲人，坐巴士一個籮柚兩張櫈都見唔少」。

不過，有網民反斥樓主反應過激，並認為即刻男乘客願意移動以騰出位置，該空間也不足以多坐1人，反指根本上是車廂座位的設計有問題，「佢讓畀你都費事坐埋去啦」、「坐落去都好逼，其實唔會坐落去，因為自己都唔舒服」、「有得坐咪坐，冇得坐咪唔坐囉，雞毛蒜皮嘅事都攞嚟講」、「嗰條罅……我個仔都未必攝得落」、「根本上而家啲位太窄」、「這個本應是三座位，只是港鐵刻薄，才叫四人座位」。