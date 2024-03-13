飛往港鐵圖捕麻雀誤入車廂　牠鎮定搭車緊握扶手　網民激讚︰好乖

港鐵車廂內時刻緊握扶手，連雀鳥都不例外。網上流傳1條影片，顯示1隻身披灰白色羽毛的鷹疑捕食麻雀，不慎誤飛入港鐵車廂內，即使身處滿是人類的陌生環境仍表現鎮定，雙爪緊握扶手，1雙炯炯有神的鷹眼東張西望戒備，另1張照片可見牠旁邊有1隻懷疑受傷麻雀。有眼利網民認得出是松雀鷹，笑言「2蚊都無俾」、「比人類還守規矩」、「佢又幾乖喎，咁多人響架車度正常應該亂飛亂撞」。



乘客要緊握扶手，鷹用也用雙爪用力抓緊。（facebook群組「香港自然生態論壇 HKWildlife.net」影片截圖）

相關影片長約10秒，被上載至facebook群組「香港自然生態論壇 HKWildlife.net」，上載影片的網民表示，片中灰白羽毛的猛鷹早上在港鐵捕捉1隻麻雀，但對方「扮死」逃脫，令到猛鷹誤飛入車廂內，家人在車廂內拍到其「鷹」姿，但車門打開後立即飛走，笑言「好彩都識落車」。

片中可見，猛鷹和人類一樣緊握扶手，牠是用雙爪抓緊，沒有亂飛亂闖，鷹眼炯炯有神張望戒備。網民同時上載另1張照片，可見猛鷹腳邊有1隻懷疑受傷麻雀，相信正在「扮死」。

松雀鷹腳邊有1隻懷疑受傷麻雀，相信正在扮死。（facebook群組「香港自然生態論壇 HKWildlife.net」圖片）

網民認出片中猛鷹正是松雀鷹（Besra Accipiter Virgatus），紛紛笑言「好彩隻麻雀夠醒目走得甩啫」、「有冇買車飛先」、「趕時間緊係搭地鐵啦」。

松雀鷹屬於鷹科鷹屬的鳥類，被列為小型猛禽，由於是留鳥，所以不會隨季節遷徙，分布於亞洲國家，多數時間留在密林中，雖以小型鳥類為主食，但亦會攝食蜥蜴和大型昆蟲尤其是蟬，有時會捕獵蝙蝠，屬於國家二級保護鳥類。

雄鳥體型明顯較小，呈深灰褐色，腹部白色，而且有褐色粗橫紋，雌鳥顔色比較深褐，胸前有明顯橫紋，幼鳥下體縱紋較多，由於松雀鷹性格兇悍，經常攻擊其他猛禽，所以有「鷹仔虎」、「打鳥鷹仔」之稱。

（綜合）